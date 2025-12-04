De Rossi fa infuriare Marotta, lo spedisce da Gasperini: c’è una condizione

Le big di Serie A sono pronte a darsi battaglia nel mercato invernale e la mossa di De Rossi non farà piacere a Marotta: sgarbo e biglietto per Roma

Manca ormai meno di un mese all’apertura del mercato invernale e in casa Inter la programmazione non può più essere rimandata. La dirigenza nerazzurra è chiamata a uno dei momenti più delicati della stagione: immaginare già oggi la squadra del futuro, nonostante un presente che impone concentrazione tra campionato e coppe. L’ultima estate ha lasciato più di un rimpianto, con obiettivi sfumati e trattative avviate senza l’esito desiderato. Proprio per questo il club sta cercando di anticipare i tempi, identificando profili pronti per il salto immediato e capaci di dare nuova linfa tecnica in vista dell’estate 2026. La Serie A, nonostante i costi crescenti sul mercato internazionale, resta il bacino più osservato. Le esigenze dell’Inter impongono un lavoro chirurgico, perché servono innesti in grado di alzare intensità, ritmo e profondità della rosa, soprattutto in mezzo al campo, dove il club sta costruendo le basi della futura ricostruzione.

A Marotta piacciono quei giocatori già abituati al contesto italiano, capaci di adattarsi senza periodi di ambientamento e con un costo complessivo più sostenibile rispetto ai talenti europei emergenti. Ma proprio quando l’Inter sembrava aver individuato una serie di potenziali rinforzi interni al campionato, un nome torna prepotentemente a intrecciarsi al percorso nerazzurro: Daniele De Rossi. L’ex storico capitano della Roma, oggi sulla panchina del Genoa, sta cercando di consolidare il suo nuovo progetto tecnico e, di riflesso, potrebbe frapporsi nei piani nerazzurri. De Rossi non è solo un allenatore ambizioso, ma un profondo conoscitore dei talenti del nostro calcio – soprattutto di quelli che ha avuto a Trigoria nel suo periodo da allenatore. Per l’Inter tira aria di beffa, soprattutto perché si muove su un asse caldo che Ausilio sta coltivando da questa estate.

De Rossi chiama Pisilli, la Roma vuole Frendrup: Inter beffata

Il nodo centrale ruota intorno a Niccolò Pisilli, centrocampista classe 2004 cresciuto nel vivaio della Roma. Profilo dinamico, applicato e tatticamente duttile, Pisilli è uno dei giovani che Daniele De Rossi ha sempre stimato nei suoi mesi sulla panchina giallorossa. L’attuale tecnico del Genoa vorrebbe portarlo in Liguria già a gennaio, individuando in lui il giocatore perfetto per ampliare le soluzioni nel cuore del campo. Secondo quanto trapela da ambienti vicini alla trattativa, la dirigenza rossoblù starebbe spingendo per un prestito, soluzione considerata ideale per garantire minutaggio a un talento che, con l’arrivo di Gian Piero Gasperini alla Roma, sta trovando meno spazio rispetto alle attese. La Roma, però, non intende scoprirsi in una zona nevralgica del campo e per questo il direttore sportivo Massara sta valutando un’operazione molto più articolata: uno scambio di prestiti che coinvolgerebbe anche Morten Frendrup, centrocampista da tempo osservato con forte interesse dall’Inter.

Il nome di Frendrup è uno dei dossier monitorati da Marotta e Ausilio sin dalla scorsa estate, ma la mossa della Roma rischia di cambiare gli equilibri. L’idea del club giallorosso è semplice, ovvero rinforzarsi già da gennaio con un giocatore pronto e di alto rendimento in Serie A, anticipando una futura asta estiva dove proprio l’Inter potrebbe tornare a farsi viva. La presenza di De Rossi rende l’operazione ancora più credibile, infatti è noto il grande rapporto di stima che intercorre tra lui e Pisilli e, si sa, quando c’è la volontà di un giocatore di mezzo, le trattative scorrono sempre più agevoli.