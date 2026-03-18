Pagelle Lazio-Milan del 15 marzo 2026 | Serie A

Voti fantacalcio e highlights di Lazio-Milan, per la 29° giornata di Serie A 2025/2026: Gila è il migliore del match
LAZIO: Motta E. 6.5, Marusic A. 6.5, Gila M. 7, Provstgaard O. 6.5, Tavares N. 6.5, Dele-Bashiru F. 6.5, Patric 6.5, Taylor K. 6.5 (dal 45′ st Belahyane R. s.v.), Isaksen G. 7 (dal 22′ st Pedro 6), Maldini D. 6.5 (dal 22′ st Dia B. 5.5), Zaccagni M. 6 (dal 38′ st Cancellieri M. s.v.). A disposizione: Belahyane R., Cancellieri M., Dia B., Furlanetto A., Giacomone G., Hysaj E., Lazzari M., Noslin T., Pedro, Pellegrini Lu., Przyborek A., Ratkov P. Allenatore: Sarri M..
MILAN: Maignan M. 6, Tomori F. 5.5 (dal 13′ st Athekame Z. 6), De Winter K. 5.5, Pavlovic S. 6, Saelemaekers A. 6 (dal 39′ st Ricci S. s.v.), Fofana Y. 5.5 (dal 21′ st Nkunku C. 5.5), Modric L. 6, Jashari A. 5.5, Estupinan P. 5 (dal 12′ st Bartesaghi D. 6), Leao R. 4.5 (dal 21′ st Fullkrug N. 5), Pulisic C. 5.5. A disposizione: Athekame Z., Bartesaghi D., Fullkrug N., Nkunku C., Odogu D., Pittarella M., Ricci S., Terracciano P. Allenatore: Allegri M..
Highlights della partita
FANTACALCIO REPORT
Reti: al 26′ pt Isaksen G. (Lazio) .
Ammonizioni: al 25′ st Motta E. (Lazio), al 36′ st Tavares N. (Lazio), al 45’+4 st Pedro (Lazio), al 45’+5 st Patric (Lazio) al 10′ st Estupinan P. (Milan).
Recupero: 1′ pt, 6′ st
Assist: Marusic
Gol vittoria: Isaksen
Gol da fuori: –
Gol dalla panchina: –
Rigore causato: –
Rigore parato/sbagliato: –
I Migliori: Gila, Maignan