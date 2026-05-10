Milan-Atalanta: cronaca diretta e risultato in tempo reale

Diretta Milan-Atalanta di Domenica 10 maggio 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A
MILANO – Domenica 10 maggio, alle ore 20.45, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, andrà in scena Milan-Atalanta, posticipo serale della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.
Indice:
- Cronaca della partita
- Tabellino in tempo reale
- L’arbitro
- La presentazione del match
- Le probabili formazioni
- Dove vedere la partita in tv e streaming
Il Milan gioca per restare in Champions, l’Atalanta per non perdere l’ultimo treno europeo. Una sola vittoria nelle ultime cinque partite ha frenato la corsa dei rossoneri, che rischiano di compromettere l’obiettivo più importante della stagione. Nonostante l‘ultimo ko contro il Sassuolo la squadra di Allegri è ancora in zona Champions, ma non ha più margine d’errore: contro l’Atalanta serve solo la vittoria per restare agganciati al treno europeo che conta davvero.
L’Atalanta, invece, si presenta a San Siro con un obiettivo diverso ma non meno significativo. A sette punti dalle prime sei posizioni, la Dea può sperare nell’Europa soltanto se l’Inter vincerà la Coppa Italia, liberando un posto per la Conference League. Palladino lo sa: la sua squadra deve fare punti e sperare che il destino apra uno spiraglio. All’andata finì 2‑1 peril Milan.
Cronaca della partita
[AGGIORNA LA DIRETTA DI MILAN-ATALANTA]
RISULTATO IN DIRETTA: MILAN-ATALANTA
Domenica 10 maggio dalle ore 19:45 le formazioni ufficiali, dalle ore 20:45 la cronaca con commento in diretta.
Tabellino in tempo reale
Allegri alla vigilia
“Domani è una partita decisiva perché ormai ne mancano soltanto tre. Siamo concentrati su domani poi penseremo a Genova e Cagliari. Tutti devono avere la voglia, la convinzione e la responsabilità di fare risultato. Abbiamo fatto una buona settimana di lavoro e affronteremo l’Atalanta per riportare una vittoria in casa che manca da un po’. Loro sono forti e hanno l’obiettivo di mantenere il 7° posto che potrebbe dargli un posto in Europa”
L’arbitro
La direzione della gara è affidata a Zufferli di Udine. A supportarlo ci saranno Dei Giudici e Rossi C., mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato assegnato a Fourneau. In sala VAR opererà Di Paolo, con Mariani incaricato del controllo supplementare AVAR.
Presentazione del match
COME ARRIVA IL MILAN – Allegri conferma il 3‑5‑2, affidando la porta a Maignan e costruendo una difesa a tre con De Winter, Gabbia e Pavlovic. Sulle fasce Saelemaekers e Bartesaghi mentre in mezzo dovrebbero esserci Loftus‑Cheek, Fofana e Rabiot. Davanti, Pulisic agirà tra le linee mentre Gimenez sarà il riferimento centrale, pronto ad attaccare la profondità e a sfruttare ogni pallone utile.
COME ARRIVA L’ATALANTA – Palladino si affida al 3‑4‑1‑2, con Carnesecchi tra i pali e una difesa composta da Scalvini, Hien e Ahanor. Sulle corsie Bellanova e Zappacosta mentre Ederson e Pasalic formeranno la coppia centrale. Sulla trequarti Samardzic avrà il compito di accendere la manovra, cercando di servire Raspadori e Scamacca.
Probabili formazioni di Milan-Atalanta
MILAN (3‑5‑2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus‑Cheek, Fofana, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Gimenez. Allenatore: Allegri
ATALANTA (3‑4‑1‑2): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; Samardzic; Raspadori, Scamacca. Allenatore: Palladino
Dove vedere la partita in TV e streaming
L’incontro sarà trasmesso in diretta:
- DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.
- Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.