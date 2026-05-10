Milan-Atalanta: cronaca diretta e risultato in tempo reale

Diretta Milan-Atalanta di Domenica 10 maggio 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

MILANO – Domenica 10 maggio, alle ore 20.45, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, andrà in scena Milan-Atalanta, posticipo serale della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Indice:

Il Milan gioca per restare in Champions, l’Atalanta per non perdere l’ultimo treno europeo. Una sola vittoria nelle ultime cinque partite ha frenato la corsa dei rossoneri, che rischiano di compromettere l’obiettivo più importante della stagione. Nonostante l‘ultimo ko contro il Sassuolo la squadra di Allegri è ancora in zona Champions, ma non ha più margine d’errore: contro l’Atalanta serve solo la vittoria per restare agganciati al treno europeo che conta davvero.

L’Atalanta, invece, si presenta a San Siro con un obiettivo diverso ma non meno significativo. A sette punti dalle prime sei posizioni, la Dea può sperare nell’Europa soltanto se l’Inter vincerà la Coppa Italia, liberando un posto per la Conference League. Palladino lo sa: la sua squadra deve fare punti e sperare che il destino apra uno spiraglio. All’andata finì 2‑1 peril Milan.

Cronaca della partita

[AGGIORNA LA DIRETTA DI MILAN-ATALANTA]

RISULTATO IN DIRETTA: MILAN-ATALANTA Domenica 10 maggio dalle ore 19:45 le formazioni ufficiali, dalle ore 20:45 la cronaca con commento in diretta.

Tabellino in tempo reale

Allegri alla vigilia

“Domani è una partita decisiva perché ormai ne mancano soltanto tre. Siamo concentrati su domani poi penseremo a Genova e Cagliari. Tutti devono avere la voglia, la convinzione e la responsabilità di fare risultato. Abbiamo fatto una buona settimana di lavoro e affronteremo l’Atalanta per riportare una vittoria in casa che manca da un po’. Loro sono forti e hanno l’obiettivo di mantenere il 7° posto che potrebbe dargli un posto in Europa”

L’arbitro

La direzione della gara è affidata a Zufferli di Udine. A supportarlo ci saranno Dei Giudici e Rossi C., mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato assegnato a Fourneau. In sala VAR opererà Di Paolo, con Mariani incaricato del controllo supplementare AVAR.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL MILAN – Allegri conferma il 3‑5‑2, affidando la porta a Maignan e costruendo una difesa a tre con De Winter, Gabbia e Pavlovic. Sulle fasce Saelemaekers e Bartesaghi mentre in mezzo dovrebbero esserci Loftus‑Cheek, Fofana e Rabiot. Davanti, Pulisic agirà tra le linee mentre Gimenez sarà il riferimento centrale, pronto ad attaccare la profondità e a sfruttare ogni pallone utile.

COME ARRIVA L’ATALANTA – Palladino si affida al 3‑4‑1‑2, con Carnesecchi tra i pali e una difesa composta da Scalvini, Hien e Ahanor. Sulle corsie Bellanova e Zappacosta mentre Ederson e Pasalic formeranno la coppia centrale. Sulla trequarti Samardzic avrà il compito di accendere la manovra, cercando di servire Raspadori e Scamacca.

Probabili formazioni di Milan-Atalanta

MILAN (3‑5‑2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus‑Cheek, Fofana, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Gimenez. Allenatore: Allegri

ATALANTA (3‑4‑1‑2): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; Samardzic; Raspadori, Scamacca. Allenatore: Palladino

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: