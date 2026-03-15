Lazio-Milan: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Lazio-Milan di Domenica 15 marzo 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

ROMA – Domenica 15 marzo. alle ore 20.45, allo Stadio Olimpico, andrà in scena Lazio-Milan, posticipo serale della ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Indice:

La Lazio é tornata finalmente a sorridere in campionato dopo quaranta giorni di astinenza, superando il Sassuolo per 2-1 e rimettendosi in corsa per un finale di stagione più sereno. I biancocelesti sono saliti a quota 37 punti, decimi in classifica, con un bilancio di nove vittorie, dieci pareggi e nove sconfitte, accompagnato da 28 gol segnati e altrettanti subiti. Un rendimento altalenante, ma la vittoria dell’ultimo turno ha riportato fiducia e compattezza e fatto sperare ad un posto in Europa nella prossima sta

Il Milan arriva invece da un derby vinto grazie alla rete di Estupiñan, un successo che ha consolidato il secondo posto. I rossoneri inseguono l’Inter capolista da otto lunghezze, con i nerazzurri che hanno già giocato pareggiando 1-1 contro l’Atalanta. Il percorso della squadra di Allegri racconta di 60 punti, frutto di diciassette vittorie, nove pareggi e due sconfitte, con 44 reti realizzate e 20 incassate.

All’andata il Milan si impose 1-0, ma la Lazio si prese la rivincita eliminando i rossoneri dalla Coppa Italia.

Cronaca della partita

[AGGIORNA LA DIRETTA DI LAZIO-MILAN]

RISULTATO IN DIRETTA: LAZIO-MILAN Domenica 15 marzo dalle ore 19:45 le formazioni ufficiali, dalle ore 20:45 la cronaca con commento in diretta della partita.

Allegri alla vigilia

Alla vigilia della partita, Allegri ha sottolineato come si aspetti una gara complessa, spiegando che la Lazio è una squadra che concede pochi spazi e che esercita molta pressione nella zona palla. Ha evidenziato che i biancocelesti cercheranno con determinazione di battere il Milan e che per i rossoneri questa sfida rappresenta un’occasione importante per compiere un altro passo avanti in classifica. Ha aggiunto che a centrocampo giocherà uno tra Jashari e Ricci, ma ciò che conta davvero è mantenere ordine e attenzione per tutta la gara, soprattutto perché la Lazio segna spesso negli ultimi minuti. Ha chiesto alla squadra di chiudere bene la settimana e di affrontare la partita con la giusta mentalità.

Sul campionato, Allegri ha ribadito che l’unico modo per avvicinare l’Inter sarebbe vincere tutte le partite sperando in qualche passo falso dei nerazzurri. Ha però chiarito che l’obiettivo non è dichiarare la corsa allo scudetto, ma fare il massimo ogni giorno, consapevoli che alla fine vince chi dimostra di essere il migliore lungo tutto l’arco della stagione.

L’arbitro

La sfida dell’Olimpico sarà diretta da Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, con Peretti e Perrotti come assistenti, Ayroldi quarto ufficiale, Chiffi al VAR e Maggioni all’AVAR.

Presentazione del match

COME ARRIVA LA LAZIO – Sarri dovrebbe confermare il 4-3-3, affidandosi a Motta tra i pali e a una linea difensiva composta da Marusic, Gila, Provstgaard e Nuno Tavares. A centrocampo spazio a Dele-Bashiru, Belahyane e Taylor, mentre il tridente offensivo sarà formato da Isaksen, Maldini e Zaccagni. Le assenze restano numerose: Basic, Cataldi, Gigot, Provedel, Romagnoli e Rovella non saranno disponibili.

Milan: solidità, ritmo e la consapevolezza di potersela giocare

COME ARRIVA IL MILAN – Allegri dovrebbe riproporre il 3-5-2. Maignan sarà il titolare in porta, con Tomori, De Winter e Pavlovic a comporre il terzetto difensivo. Sulle fasce agiranno Saelemaekers ed Estupiñan, mentre Fofana, Modric e Jashari dovrebbero formare il cuore della mediana. In attacco spazio alla coppia Leao–Pulisic. Rabiot è squalificato, mentre Gabbia e Loftus-Cheek restano indisponibili.

Probabili formazioni di Lazio-Milan

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Belahyane, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore Sarri.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupinan; Leao, Pulisic. Allenatore: Allegri.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: