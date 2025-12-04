Lazio-Milan 1-0: Zaccagni firma il passaggio ai quarti di Coppa Italia

Diretta Lazio-Milan di Giovedì 4 dicembre 2025: il numero dieci laziale sblocca il risultato al 35′ del secondo tempo, ai quarti ci sarà il Bologna

ROMA – Allo Stadio Olimpico di Roma, la Lazio di Maurizio Sarri ha battuto il Milan di Massimiliano Allegri per 1-0 negli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2025/26. Una partita equilibrata e giocata su ritmi alti, decisa da un episodio nella seconda metà di gara. Con questa vittoria, i biancocelesti si qualificano ai quarti di finale, dove affronteranno il Bologna.

Cronaca del match

Il primo tempo è stato caratterizzato da grande equilibrio e poche occasioni da gol. La Lazio ha provato a rendersi pericolosa con Basic e Isaksen, mentre il Milan ha risposto con qualche iniziativa di Leao, senza però trovare la via della rete.

Nella ripresa, la partita si è accesa: al 35’ del secondo tempo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Nuno Tavares, la difesa rossonera si è fatta sorprendere e Mattia Zaccagni ha girato di testa in porta, battendo Maignan e portando avanti i biancocelesti.

Il Milan ha provato a reagire con l’ingresso di Pulisic e Modric, ma non è riuscito a creare vere occasioni da gol. La Lazio ha gestito con ordine il vantaggio fino al fischio finale, conquistando una vittoria di prestigio e la qualificazione.

Tabellino

LAZIO: Mandas C., Marusic A., Gila M., Romagnoli A., Pellegrini Lu. (dal 26′ st Tavares N.), Guendouzi M., Vecino M. (dal 13′ st Dele-Bashiru F.), Basic T., Isaksen G. (dal 38′ st Cancellieri M.), Castellanos T. (dal 13′ st Noslin T.), Zaccagni M. (dal 38′ st Pedro). A disposizione: Belahyane R., Cancellieri M., Dele-Bashiru F., Dia B., Furlanetto A., Lazzari M., Noslin T., Patric, Pedro, Provedel I., Provstgaard O., Tavares N. Allenatore: Sarri M..

MILAN: Maignan M., Tomori F., De Winter K., Pavlovic S., Saelemaekers A. (dal 19′ st Nkunku C.), Ricci S., Jashari A. (dal 36′ st Modric L.), Rabiot A., Estupinan P. (dal 42′ st Bartesaghi D.), Loftus-Cheek R. (dal 36′ st Pulisic C.), Leao R.. A disposizione: Bartesaghi D., Gabbia M., Modric L., Nkunku C., Odogu D., Pulisic C., Sala E., Terracciano P., Torriani L. Allenatore: Allegri M..

Reti: al 35′ st Zaccagni M. (Lazio) .

Ammonizioni: al 2′ pt Pavlovic S. (Milan), al 39′ st De Winter K. (Milan).

Allegri alla vigilia

Alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro la Lazio, Massimiliano Allegri ha sottolineato l’importanza dell’appuntamento e la necessità di affrontarlo con la giusta mentalità. Il tecnico rossonero ha spiegato che la Lazio ha lo stesso obiettivo del Milan: superare il turno e arrivare fino in fondo alla competizione. Allegri ha poi aggiunto che si tratterà di una gara impegnativa, destinata a durare fino all’ultimo minuto, dove sarà fondamentale gestire bene le sostituzioni.

Rispetto al confronto di campionato di pochi giorni fa, l’allenatore livornese ha evidenziato come questa sarà una partita diversa, da interpretare con grande lucidità tecnica. “Essendo una sfida secca – ha rimarcato – è come se fosse una finale, e servirà massima attenzione in ogni dettaglio”.

Un messaggio chiaro alla squadra e ai tifosi: il Milan dovrà affrontare l’Olimpico con determinazione e concentrazione, consapevole che ogni episodio può risultare decisivo.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Dei Giudici: Doveri sarà il IV ufficiale mentre Pezzuto e Aureliano sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR.

Presentazione del match

Questa sera, giovedì 4 dicembre, allo stadio Olimpico, con fischio d’inizio alle ore 21:00, la Lazio ospiterà il Milan negli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026.

Le due squadre tornano ad affrontarsi a pochi giorni di distanza dalla sfida di campionato disputata a San Siro, dove i rossoneri guidati da Massimiliano Allegri hanno avuto la meglio per 1-0 grazie alla rete di Leao. Un match che si era chiuso tra tensioni e polemiche, culminate con l’espulsione del tecnico livornese nel finale.

Quella di stasera sarà dunque una nuova occasione per misurare le ambizioni delle due formazioni: la Lazio, che punta a sfruttare il fattore campo e l’entusiasmo dei propri tifosi, e il Milan, intenzionato a confermare il buon momento e proseguire il cammino in coppa.

La vincente della sfida troverà sulla propria strada chi uscirà dal confronto tra Bologna e Parma, in programma il 4 febbraio.

COME ARRIVA LA LAZIO – La Lazio di Maurizio Sarri dovrebbe presentarsi con il classico 4-3-3. In porta spazio a Mandas, mentre la difesa sarà composta da Marusic e Nuno Tavares sugli esterni, con Gila e Romagnoli a presidiare il centro. A centrocampo agiranno Guendouzi, Vecino e Basic, chiamati a garantire equilibrio e intensità. In avanti il tridente offensivo vedrà Isaksen e Zaccagni sulle corsie, con Castellanos nel ruolo di centravanti.

COME ARRIVA IL MILAN – Il Milan di Massimiliano Allegri dovrebbe rispondere con il 3-5-1-1. Tra i pali ci sarà Maignan, protetto da una retroguardia a tre formata da Tomori, De Winter e Pavlovic. Sulle fasce agiranno Saelemaekers ed Estupinan, mentre in mezzo al campo troveranno spazio Jashari, Ricci e Rabiot. Alle spalle dell’unica punta Leao, pronto a guidare l’attacco rossonero, ci sarà Loftus-Cheek, incaricato di muoversi tra le linee e di dare supporto alla manovra offensiva..

Probabili formazioni di Bologna-Parma

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Jashari, Ricci, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek; Leao. Allenatore: Allegri.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Italia 1 in quanto Mediaset detiene i diritti in esclusiva della manifestazione. Inoltre, come sempre, su Calciomagazine.net, troverete tutti gli approfondimenti pre gara, le formazioni ufficiali, la diretta testuale e il post gara.