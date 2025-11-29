Milan-Lazio 1-0: decide la rete di Leao

Diretta Milan-Lazio di sabato 29 novembre 2025: Leao in apertura di ripresa decide la sfida di San Siro, il Milan si porta in testa alla classifica

MILANO – La Lazio gioca bene, ma non basta, una rete di Leao in apertura di ripresa decide la sfida che porta i rossoneri in testa alla classifica. Nel finale una baraonda per un possibile rigore in favore della Lazio dopo un tocco di mano di Pavlovic nei minuti di recupero su un tiro di Romagnoli. La Lazio resta a diciotto punto e per la sesta trasferta su sette non trova il gol. Il Milan, invece, si porta in testa in attesa di Roma-Napoli con 28 punti.

Da una parte del campo ci saranno i biancocelesti, che arrivano alla sfida contro il Milan dopo essere ritornati alla vittoria nella gara che li contrapponeva al Lecce per 2-0 grazie alle reti di Guendouzi e Noslin che, nel finale, ha fissato il risultato. La Lazio è ottava in classifica con 18 punti frutto di cinque vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte.

Dall’altro lato ci sarà, come detto in precedenza, il Milan padrone di casa. i rossoneri inseguono la Roma a due punti di distanza con 25 punti punri arrivati grazie a sette vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta. La squadra di Allegri arriva alla sfida dopo aver vinto il derby contro l’inter grazie alla rete di Pulisic in apertura di ripresa.

La gara sarà affidata al sig. Giuseppe Collu della sezione di Cagliari, coadiuvato da Vecchi e Yoshikawa, il quarto uomo sarà Zufferli, mentre al VAR andranno Di Paolo e Paterna.

Cronaca e tabellino

RISULTATO FINALE: MILAN-LAZIO 1-0 105' Finisce qui! Leao decide la sfida in apertura di ripresa. Baraonda finale per il rigore non concesso alla Lazio. Il Milan al momento è primo in classifica in attesa di Roma-Napoli. Una bella Lazio esce senza punti da San Siro e resta a 18 punti. 103' Giallo per Zaccagni. 102' Check finito, Pavlovic subisce fallo secondo l'arbitro, punizione per il Milan. 97' Check in corso per possibile fallo di mano di Pavlovic in area di rigore sulla conclusione di Romagnoli. 90' Cinque di recupero 88' Giallo per Ricci. 82' Fuori Nkunku dentro Ricci. 80' Ci prova ancora Leao con un destro a giro dalla distanza, bravo Provedel che blocca la sfera. 73' Giallo per Romagnoli. 70' Dentro Pedro per Isaksen. 64' Dentro Loftus-Cheek per Fofana. 63' Giallo per Gabbia. 62' Miracolo di Provedel che respinge il colpo di testa ravvicinato di Leao. 62' Entrano Dele-Bashiru e Castellanos per Vecino e Dia 57' Giallo per Pellegrini 55' Ora spinge il Milan: Fofana acceelera e cerca l'angolino di potenza dal limite dell'area di rigore, palla larga di poco. 52' LEAOOOO!! AL PRIMO AFFONDO IL MILAN TROVA IL VANTAGGIO!! DEVIAZIONE DI PRIMA DAVANTI A PROVEDEL SUL CROSS DI TOMORI, IL PORTIERE DELLA LAZIO TOCCA MA NON BASTA! MILAN IN VANGTAGGIO! 48' Ottimo cross rasoterra di Isaksen che trova Zaccagni sul secondo palo che cerca la deviazione con l'esterno, decisivo Tomori che salva sulla riga. 45' Inizia la ripresa a Milano. INIZIO SECONDO TEMPO 46' Finisce qui il primo tempo. 45' Un minuto di recupero. 42' Cross di Bartesaghi che trova Nkunku nel cuore dell'area di rigore che prolunga la sfera sul secondo palo dove arriva Tomori che ci prova al volo mandando però la sfera larga. 35' Dieci minuti al termine del primo tempo, ancora 0-0 a San Siro. 29' Altra giocata super di Zaccagni che salta Tomori in area di rigore e si presenta davanti a Maignan da posizione defilata, il capitano della Lazio cerca il piazzato sul secondo palo, ma il portiere del Milan è bravo a respingere a mano aperta, 25' Giallo per Tomori che stende Zaccagni ad altezza centrocampo. 20' Sono passati i primi 20 minuti di gara, un buon ritmo a Milano. 12' Uno due tra Basic e Zaccagni con il 10 che arriva al cross rasoterra dal fondo, nessun giocatore della Lazio taglia in tempo per impattare la sfera, Bartesaghi arriva sul secondo palo e manda in angolo. 10' Si fa vedere ancora in aventi la Lazio. Ci prova ISaksen al volo dal limite, ma colpisce male e manda la palla altissima. 2' Miracolo di Maignan!!! Punizione dalla trequarti di Basic che trova la tasta di Gila alle porte dell'area piccola, il difensore colpisce di testa ma trova una grande risposta di Maignan che schiaffeggia la palla sulla traversa con un riflesso super. 0' Parte la sfida a San Siro! INIZIO PARTITA Ore 19.45 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio benvenuti nella diretta di Milan-Lazio match valido per la tredicesima giornata di Serie A TABELLINO MILAN (3‑5‑2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (dal 19'st Lofrus-Cheek), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku (dal 37'st Ricci). A disposizione: Pittarella, Terracciano, Estupiñan, Odogu, De Winter, Odogu; Jashari. Allenatore: Massimiliano Allegri. LAZIO (4‑3-3): Provedel, Pellegrini (dal 39'st Nuno Taveres), Romagnoli, Gila, Marusic: Guendouzi, Basic (dal 39'st Noslin), Vecino (dal 17'st Dele Bashiru); Isaksen (dal 25'st Pedro); Dia (dal 17'st Castellanos), Zaccagni. A disposizione: Furlanetto, Mandas; Lazzari, Patric, Provstgaard; Belahyane. Allenatore: Maurizio Sarri Reti: 7'st Leao Ammoniti: Tomori (M), Pellegrini (L), Gabbia (M), Romagnoli (L), Ricci (M), Zaccagni (L) Espulsi: Recupero: 1'pt, 5'st

Le formazioni ufficiali di Milan-Lazio

MILAN (3‑5‑2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku. Allenatore: Massimiliano Allegri.

LAZIO (4‑3-3): Provedel, Pellegrini, Romagnoli, Gila, Marusic: Guendouzi, Basic, Vecino; Isaksen; Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

L’arbitro

Sarà il sig. Gianluca Collu della sezione di Cagliari a dirigere Milan-Lazio, match valido match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026; calcio di inizio alle ore 20:45. Con il Milan sono stati due gli incroci fino a questo momento: una vittoria e un pareggio. Per quanto riguarda i biancocelesti il precedente è uno solo e risale allo 0-0 in casa dell’Atalanta in questo campionato.

I precedenti tra Lazio e Milan

Sono ben 192i precedenti tra Milan e Lazio in tutte le competizioni. Il bilancio è nettamente a favore dei milanesi che hanno trovato la vittoria per 86 volte contro le 41 laziali, mentre per 65 volte le due squadre hanno terminato la sfida in parità. L’ultimo precedente tra le due squadre risale alla scorsa stagiona quando la Lazio vinse per 2-1 a Milano grazie a un rigore trasformato da Pedro nel finale di gara.

Presentazione del match

MILANO – Sabato 29 novembre, nella cornice dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano andrà in scena Milan-Lazio, match valido match valido per tredicesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026, calcio di inizio alle ore 20:45.

QUI MILAN – Il Milan di Massimiliano Allegri si schiererà sul terreno di gioco con il suo classico 3-5-2. Tra i pali andrà Maignan con Tomori, Gabbia e Pavlovic a formare il tridente difensivo. A tutta fascia giocheranno Saelemakers e Bartesaghi con Fofana, Modric e Rabiot centrali di centrocampo. Il tandem offensivo sarà composto da Nkunku e Leao.

QUI LAZIO – La Lazio, allenata da Maurizio Sarri, scenderà in campo con il 4-3-3. In porta ci sarà Provedel, i terzini saranno Lazzari e Marusic con Gila e Romagnoli coppia centrale. I tre a centrocampo saranno Guendouzi, Vecino e Basic con Isaksen, Dia e Zaccagni a comporre il tridente offensivo.

Le probabili formazioni di Milan-Lazio

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Milan-Lazio valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Milan-Lazio in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.