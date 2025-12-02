Pagelle Milan-Lazio: Maignan superlativo

MILANO – La 13ª giornata di Serie A 2025/26 ha visto il Milan battere la Lazio 1-0 grazie al gol di Leao al 7’ della ripresa. Una partita intensa, decisa dalle parate di Mike Maignan, autentico protagonista del match, e dalla concretezza del portoghese. La Lazio ha provato a reagire, trovando in Romagnoli il suo elemento più affidabile.

Mike Maignan ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei portieri più affidabili della Serie A. La sua prestazione contro la Lazio è stata determinante: riflessi pronti, uscite sicure e parate che hanno tenuto in piedi il risultato fino al gol di Leao. In particolare, si è distinto con interventi decisivi su conclusioni di Zaccagni e Vecino, trasmettendo sicurezza all’intera retroguardia. La sua leadership e la capacità di leggere le situazioni hanno reso la vittoria del Milan possibile. Una prova da campione, che conferma il francese come pilastro insostituibile nello scacchiere di Allegri.