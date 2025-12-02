Pagelle Milan-Lazio: Maignan superlativo

Voti fantacalcio e highlights di Milan-Lazio, per la 13° giornata di Serie A 2025/2026: Maignan è il migliore del match
MILANO – La 13ª giornata di Serie A 2025/26 ha visto il Milan battere la Lazio 1-0 grazie al gol di Leao al 7’ della ripresa. Una partita intensa, decisa dalle parate di Mike Maignan, autentico protagonista del match, e dalla concretezza del portoghese. La Lazio ha provato a reagire, trovando in Romagnoli il suo elemento più affidabile.
Mike Maignan ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei portieri più affidabili della Serie A. La sua prestazione contro la Lazio è stata determinante: riflessi pronti, uscite sicure e parate che hanno tenuto in piedi il risultato fino al gol di Leao. In particolare, si è distinto con interventi decisivi su conclusioni di Zaccagni e Vecino, trasmettendo sicurezza all’intera retroguardia. La sua leadership e la capacità di leggere le situazioni hanno reso la vittoria del Milan possibile. Una prova da campione, che conferma il francese come pilastro insostituibile nello scacchiere di Allegri.
I migliori per squadra
Milan
- Maignan (7.5): migliore in campo, salva più volte il risultato con interventi decisivi.
- Leao (7): segna il gol vittoria, sempre pericoloso con le sue accelerazioni.
- Tomori (6.5): solido in difesa e autore dell’assist per Leao.
- Gabbia (6.5): attento e ordinato, ha dato sicurezza alla retroguardia.
- Saelemaekers (6.5): corsa e intensità sulla fascia, utile in entrambe le fasi.
Lazio
- Romagnoli (6.5): il più positivo dei biancocelesti, guida la difesa con esperienza.
- Marusic (6): prova di carattere, ha tenuto bene la fascia contro Leao.
- Vecino (6): ordine e sostanza a centrocampo, ha provato a dare equilibrio.
- Basic (6): discreta prova in mediana, ha cercato di alzare il ritmo.
- Zaccagni (6): qualche spunto offensivo, anche se poco incisivo sotto porta.
MILAN (3‑5‑2): Maignan 7.5; Tomori 6.5, Gabbia 6.5, Pavlovic 6; Saelemaekers 6.5, Fofana 6 (dal 19’st Lofrus-Cheek 6), Modric 6, Rabiot 6, Bartesaghi 6.5; Leao 7, Nkunku 5 (dal 37’st Ricci s.v.). A disposizione: Pittarella, Terracciano, Estupiñan, Odogu, De Winter, Odogu; Jashari. Allenatore: Massimiliano Allegri.
LAZIO (4‑3-3): Provedel 6, Pellegrini Lu. 5.5 (dal 39’st Nuno Taveres s.v.), Romagnoli 6.5, Gila 5.5, Marusic 6: Guendouzi 5.5, Basic 6 (dal 39’st Noslin s.v.), Vecino 6 (dal 17’st Dele Bashiru 6); Isaksen 6 (dal 25’st Pedro 6); Dia 5 (dal 17’st Castellanos 6), Zaccagni 6. A disposizione: Furlanetto, Mandas; Lazzari, Patric, Provstgaard; Belahyane. Allenatore: Maurizio Sarri
Highlights della partita
FANTACALCIO REPORT
Reti: 7’s t Leao
Ammoniti: Tomori (M), Pellegrini (L), Gabbia (M), Romagnoli (L), Ricci (M), Zaccagni (L)
Recupero: 1’pt, 5’st
Assist: Tomori
Gol vittoria: Leao
Gol da fuori: –
Gol dalla panchina: –
Rigore causato: –
Rigore parato/sbagliato: –
I Migliori: Maignan, Romagnoli