Pagelle Juventus-Cagliari: Yildiz doppietta pesantissima

Voti fantacalcio e highlights di Juventus-Cagliari, per la 13° giornata di Serie A 2025/2026: Yildiz è il migliore del match

TORINO – La 13ª giornata di Serie A 2025/26 ha visto la Juventus superare il Cagliari per 2-1 grazie alla doppietta di Kenan Yildiz, autentico protagonista del match. I bianconeri hanno mostrato compattezza e qualità, mentre i rossoblù hanno provato a reagire con Palestra ed Esposito, senza riuscire a ribaltare il risultato.

Kenan Yildiz ha illuminato la serata dell’Allianz Stadium con una prestazione da leader tecnico. L’attaccante turco ha firmato una doppietta pesantissima: al 27’ ha sbloccato il match con un inserimento perfetto, mentre al 45’+1 ha raddoppiato con freddezza, indirizzando la gara. Oltre ai gol, Yildiz ha impressionato per la capacità di muoversi tra le linee, creare spazi e trascinare i compagni con personalità. La sua prova è stata completa: tecnica, coraggio e concretezza. Una prestazione che lo consacra come uomo chiave nello scacchiere di Spalletti.

I migliori per squadra

Juventus

Yildiz (8) : migliore in campo, segna due gol e decide la partita.

: migliore in campo, segna due gol e decide la partita. McKennie (6.5) : dinamismo e intensità a centrocampo, sempre nel vivo dell’azione.

: dinamismo e intensità a centrocampo, sempre nel vivo dell’azione. Thuram (6.5) : forza fisica e inserimenti, ha dato equilibrio alla mediana.

: forza fisica e inserimenti, ha dato equilibrio alla mediana. Kalulu (6.5) : attento in difesa e autore dell’assist per Yildiz.

: attento in difesa e autore dell’assist per Yildiz. Conceicao (6.5): vivace sulla fascia, ha creato pericoli con le sue accelerazioni.

Cagliari

Palestra (7) : il più brillante dei rossoblù, autore dell’assist per Esposito.

: il più brillante dei rossoblù, autore dell’assist per Esposito. Esposito (6.5) : segna il gol che tiene viva la partita, mostrando qualità e freddezza.

: segna il gol che tiene viva la partita, mostrando qualità e freddezza. Caprile (6) : sicuro tra i pali, ha limitato i danni con interventi puntuali.

: sicuro tra i pali, ha limitato i danni con interventi puntuali. Prati (6) : subentrato con buona personalità, ha dato ordine al centrocampo.

: subentrato con buona personalità, ha dato ordine al centrocampo. Idrissi (6): entrato nella ripresa, ha portato energia e copertura sulla fascia.

JUVENTUS: Perin M. 6, Kalulu P. 6.5, Kelly L. 6, Koopmeiners T. 6, McKennie W. 6.5, Locatelli M. 6, Thuram K. 6.5 (dal 25′ st Miretti F. 6), Kostic F. 5 (dal 1′ st Cambiaso A. 6), Conceicao F. 6.5 (dal 40′ st Cabal J. s.v.), Yildiz K. 8 (dal 40′ st Openda L. s.v.), Vlahovic D. 6 (dal 31′ pt David J. 5.5). A disposizione: Adzic V., Cabal J., Cambiaso A., David J., Di Gregorio M., Gatti F., Joao Mario, Miretti F., Openda L., Pedro Felipe, Scaglia S., Zhegrova E. Allenatore: Spalletti L..

CAGLIARI: Caprile E. 6, Zappa G. 5.5, Luperto S. 5.5, Obert A. 5.5 (dal 8′ st Idrissi R. 6), Palestra M. 7, Adopo M. 5.5 (dal 36′ st Gaetano G. s.v.), Deiola A. 5.5, Folorunsho M. 5.5 (dal 36′ st Kilicsoy S. s.v.), Liteta J. 5.5 (dal 8′ st Prati M. 6), Borrelli G. 6, Esposito Se. 6.5 (dal 24′ st Felici M. 6). A disposizione: Cavuoti N., Ciocci G., Di Pardo A., Felici M., Gaetano G., Idrissi R., Kilicsoy S., Luvumbo Z., Pavoletti L., Pintus N., Prati M., Radunovic B., Rodriguez J. Allenatore: Pisacane F..

CRONACA DELLA PARTITA

Highlights della partita

FANTACALCIO REPORT

Reti: al 27′ pt Yildiz K. (Juventus) , al 45’+1 pt Yildiz K. (Juventus) , al 26′ pt Esposito Se. (Cagliari) .

Ammonizioni: al 38′ st Cambiaso A. (Juventus) al 39′ pt Obert A. (Cagliari), al 18′ st Folorunsho M. (Cagliari), al 36′ st Felici M. (Cagliari), al 37′ st Prati M. (Cagliari), al 45’+3 st Deiola A. (Cagliari).

Recupero: 2′ pt, 4′ st

Assist: Palestra, Kalulu



Gol vittoria: Yildiz



Gol da fuori: –



Gol dalla panchina: –

Rigore causato: –



Rigore parato/sbagliato: –



I Migliori: Yildiz, Palestra