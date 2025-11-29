Juventus-Cagliari 2-1: Yildiz trascina i bianconeri verso la rimonta

Diretta Juventus-Cagliari di sabato 29 novembre 2025: Esposito illude i sardi, doppietta per Yildiz sempre nel primo tempo

TORINO – La Juventus conquista tre punti preziosi superando il Cagliari 2-1 nella 13ª giornata di Serie A. All’Allianz Stadium succede tutto nel primo tempo: i sardi passano in vantaggio con Sebastiano Esposito, ma la reazione bianconera è immediata e porta la firma di Kenan Yildiz, autore di una doppietta che ribalta il risultato. Nella ripresa la squadra di Spalletti gestisce e sfiora il tris, mentre gli uomini di Pisacane non riescono a trovare la via del pareggio.

Tabellino

JUVENTUS: Perin M., Kalulu P., Kelly L., Koopmeiners T., McKennie W., Locatelli M., Thuram K. (dal 25′ st Miretti F.), Kostic F. (dal 1′ st Cambiaso A.), Conceicao F. (dal 40′ st Cabal J.), Yildiz K. (dal 40′ st Openda L.), Vlahovic D. (dal 31′ pt David J.). A disposizione: Adzic V., Cabal J., Cambiaso A., David J., Di Gregorio M., Gatti F., Joao Mario, Miretti F., Openda L., Pedro Felipe, Scaglia S., Zhegrova E. Allenatore: Spalletti L..

CAGLIARI: Caprile E., Zappa G., Luperto S., Obert A. (dal 8′ st Idrissi R.), Palestra M., Adopo M. (dal 36′ st Gaetano G.), Deiola A., Folorunsho M. (dal 36′ st Kilicsoy S.), Liteta J. (dal 8′ st Prati M.), Borrelli G., Esposito Se. (dal 24′ st Felici M.). A disposizione: Cavuoti N., Ciocci G., Di Pardo A., Felici M., Gaetano G., Idrissi R., Kilicsoy S., Luvumbo Z., Pavoletti L., Pintus N., Prati M., Radunovic B., Rodriguez J. Allenatore: Pisacane F..

Reti: al 27′ pt Yildiz K. (Juventus) , al 45’+1 pt Yildiz K. (Juventus) al 26′ pt Esposito Se. (Cagliari) .

Ammonizioni: al 38′ st Cambiaso A. (Juventus) al 39′ pt Obert A. (Cagliari), al 18′ st Folorunsho M. (Cagliari), al 36′ st Felici M. (Cagliari), al 37′ st Prati M. (Cagliari), al 45’+3 st Deiola A. (Cagliari).

Recupero: 2′ pt, 4′ st

I convocati del Cagliari

Portieri: Elia Caprile, Giuseppe Ciocci, Boris Radunović;

Difensori: Alessandro Di Pardo, Riyad Idrissi, Sebastiano Luperto, Adam Obert, Marco Palestra, Nicola Pintus, Juan Rodríguez, Gabriele Zappa;

Centrocampisti: Michel Adopo, Nicolò Cavuoti, Alessandro Deiola, Mattia Felici, Gianluca Gaetano, Michael Folorunsho, Joseph Liteta, Matteo Prati;

Attaccanti: Gennaro Borrelli, Sebastiano Esposito, Semih Kılıçsoy, Zito Luvumbo, Leonardo Pavoletti.

Le parole di Fabio Pisacane

“Stiamo indubbiamente parlando di una squadra con valori tecnici importanti e il cambio di allenatore certifica che questo è un campionato difficile. Le insidie sono tante e davvero alte. Ma dobbiamo andare a Torino con entusiasmo per fare la nostra partita. Non ci sono mai partite facili, ma per fortuna tutte partono dallo 0-0. Cercheremo di giocarci la sfida di domani con entusiasmo e coraggio”.

Presentazione del match

Sabato 29 novembre 2025 all’Allianz Stadium di Torino andrà in scena Juventus-Cagliari, gara valevole per la tredicesima giornata della Serie A Enilive 2025-2026: calcio d’inizio fissato alle ore 18. Da una parte, la formazione guidata da Luciano Spalletti reduce dal primo successo in Champions League strappato in rimonta sul campo dei norvegesi del Bodo Glimt (2-3) dopo il secondo pareggio consecutivo giunto in campionato a Firenze con la Fiorentina (1-1).

Dall’altro lato, invece, gli uomini di Fabio Pisacane che non vincono da otto giornate con quattro puinti conquistati e vengono dal secondo pareggio consecutivo colto davanti al proprio pubblico con il Genoa (3-3). I bianconeri, che davanti al proprio pubblico sono ancora imbattuti pur avendo ottenuto appena un successo negli ultimi due mesi, hanno urgente bisogno di ritorvare la via dei tre punti per scalare la classifica e avvicinarsi alle prime quattro posizioni. I sardi, invece, che lontano dalle mura amiche hanno perso una sola delle ultime cinque trasferte totalizzando sei punti in altrettanti occasioni, cercano il terzo risultato utile consecutivo per tenere lontano la zona retrocessione.

Il bilancio storico dei precedenti in Sardegna sorridono ai bianconeri: 26 vittorie, 15 pareggi e 2 sconfitte. L’ultimo successo dei rossoblù a Torino con la Juventus risale al 31 gennaio 2009 (2-3 con gol di Biondini, Sissoko, Nedved, Jeda e Matri). L’ultimo precedente in Serie A, risalente alla passata stagione e al 6 ottobre 2024, si chiude in parità (1-1 con botta e risposta su calcio di rigore tra Vlahovic e Marin). A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Valerio Crezzini della sezione di Siena coadiuvato dagli assistenti Alessio Berti di Prato e Dario Cecconi di Empoli. Quarto ufficiale: Giovanni Ayroldi di Molfetta. Al VAR Marco Di Bello di Brindisi assistito da Federico Dionisi de L’Aquila.

QUI JUVENTUS – Assenti Bremer, Pinsoglio, Rugani e Milik. In porta Di Gregorio con Kalulu, Kelly e Koopmeiners a comporre la linea difensiva. Sulle corsie esterne agiranno Kostic e Cambiaso con Locatelli e Thuram in mezzo al campo. Davanti spazio a Vlahovic che verrà supportato da Conceicao e Yildiz.

QUI CAGLIARI – Indisponibili Zè Pedro, Mina, Mazzitelli e Rog oltre al lungodegente Belotti. A difesa di Caprile ci saranno Zappa, Deiola e Luperto. Sulle corsie esterne agiranno Palestra e Obert con Adopo, Prati e Folorunsho in mezzo al campo. Davanti spazio al tandem offensivo composto da Esposito e Borrelli.

Le probabili formazioni di Juventus-Cagliari

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Luciano Spalletti.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli. . Allenatore: Fabio Pisacane.

Dove vedere la partita in tv e streaming

Juventus-Cagliari, gara valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN, la piattaforma (disponibile su tablet, smartphone, moderne smart tv e console) che detiene i diritti televisivi per la trasmissione di tutte le partite della Serie A Enilive fino al 2029.