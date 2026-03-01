Torino-Lazio: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Torino – Lazio di domenica 1 marzo 2026 in diretta: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

TORINO – Domenica 1 marzo, nella cornice dello Stadio “Olimpico Grande Torino” di Torino andrà in scena Torino-Lazio, match valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026; calcio di inizio alle ore 18:00.

Indice

Da una parte del campo ci saranno i biancocelesti che arrivano alla sfida dopo aver pareggiato 0-0 in casa del Cagliari nell’anticipo della ventiseiesima giornata. La squadra di Sarri con una sola vittoria nelle ultime cinque gare è scivolata al decimo posto con 34 punti frutto di otto vittorie, dievi pareggi e otto sconfitte. A ricevere Lazio ci sarà, come detto in precedenza, il Torino di D’aversa che è subentrato a Baroni dopo la sconfitta nello scorso turno per 3-0 in casa del Genoa. I granata hanno solo 3 putni di vantaggio sul terzultimo posto occpuato in questo momento dal terzetto composto da Lecce, Cremonese e Fiorentina. La gara sarà affidata al sig. Rosario Abissso della sezione di Palermo coadiuvato da Imperiale e Cavallina, il quarto uomo sarà Tremolata, mentre al VAR andranno Mazzoleni e Paterna.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI TORINO-LAZIO]

TORINO:. A disposizione:



LAZIO:. A disposizione:



Reti:



L’arbitro

Sarà Rosario Abisso della sezione di Palermo a dirigere Torino – Lazio, match valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 che si svolgerà allo Stadio Olimpico Grande Torino di Torino, calcio d’inizio alle ore 18:00. Per la Lazio sarà il diciottesimo incrocio con il direttore di gara siciliano, con un bilancio molto positivo, infatti sono nove le vittorie, sei i pareggi e due le sconditte. Sedici le volte, invece, che Abisso e il Torino si sono incrociati: sei vittorie, sei pareggi e quattro sconfitte..

I precedenti tra Lazio e Torino

Sono ben 73 i precedenti tra Lazio e Torino in Serie A. Il bilancio è a favore dei biancocelesti che hanno trovato la vittoria per 26 volte contro le 12 Torino, mentre per 35 volte le due squadre hanno terminato la sfida in parità. L’ultimo precedente tra le due squadre risale alla gara di ritorno dello scorso campionato quando i biancocelesti si imposero per due reti a zero grazie ai gol di Cataldi e Guendouzi.

Presentazione del match

QUI TORINO – Vanoli si affiderà al 3-5-2. Tra i pali andrà Paleari, mentre il tridente difensivo sarà formato da Coco, Maripan e Ismajli. Sulle fasce agiranno Lazaro e Obrador con Casadei, Gineitis e Vlasic centrali. Il tandem offensivo sarà composto da Zapata e Simeone.

QUI LAZIO – La Lazio allenata da Marco Baroni scenderà in campo con il 4-2-3-1. In porta ci sarà Provedel, i terzini saranno Lazzari e Tavares con Gila e Romagnoli a completare il reparto centralmente. La mediana sarà formata da Rovella e Guendouzi con Isaksen, Dia e Zaccagni che svarieranno sulla trequarti alle spalle di Noslin

Le probabili formazioni di Torino – Lazio

TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Maripan, Ismajli; Lazaro, Casadei, Gineitis, Vlasic, Obrador; Simeone, Zapata.. Allenatore: Roberto D’aversa

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Pellegrini; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Torino – Lazio, valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2024-2025 sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Torino – Lazio in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand.