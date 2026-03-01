Calcio in tv oggi, 1 marzo 2026: Roma-Juventus e le altre sfide del giorno

Nella guida TV di domenica 1 marzo 2026 le gare di Serie A e di Serie B saranno trasmesse su DAZN, Torino-Lazio anche su Sky
La programmazione calcistica di domenica 1 marzo si apre con la MLS, che tra le 01.30 e le 04.30 propone una serie di incroci dal ritmo alto: Real Salt Lake–Seattle, Earthquakes–Atlanta, Dallas–Nashville, Houston–LAFC, fino ai Vancouver Whitecaps e ai Galaxy che chiudono la sequenza.
Alle 11.00 il Campionato Primavera mette subito in scena Roma–Milan, preludio a una giornata che si farà via via più densa. L’Eredivisie entra in campo alle 12.15 con Zwolle–Ajax, mentre mezz’ora dopo si accendono i primi fari della Serie A: Cremonese–Milan, accompagnata da una doppia finestra di Serie C che coinvolge Potenza–Benevento e Siracusa–Casertana.
Il primo pomeriggio è un mosaico di culture calcistiche: Rangers–Celtic alle 13.00 porta con sé il peso di una rivalità storica, mentre alle 14.00 la Liga propone Elche–Espanyol. Alle 14.30 esplode la fascia più affollata della Serie C, con sei partite in contemporanea, affiancate da Twente–Feyenoord e dalla Serie D con Varese–Vado.
Alle 15.00 il palcoscenico si fa internazionale: Sassuolo–Atalanta in Serie A, due sfide di Serie B, tre match di Premier League e un’altra gara Primavera.
La Bundesliga entra in scena alle 15.30 con Stoccarda–Wolfsburg, seguita alle 16.15 da Valencia–Osasuna. Alle 17.15 e 17.30 si apre un’altra finestra ricca: Mantova–Carrarese, Dinamo Zagabria–Gorica, Arsenal–Chelsea, Eintracht–Friburgo e tre partite di Serie C che completano il quadro.
Alle 18.00 Torino–Lazio diventa il centro della giornata italiana, mentre alle 18.30 la Liga e il campionato belga aggiungono Betis–Siviglia e Charleroi–Bruges.
La sera americana torna a bussare alle 20.30 con Austin–DC United, ma è alle 20.45 che l’Europa si ferma: Roma–Juventus in Serie A e Marsiglia–Lione in Ligue 1. Due classici, due città che vivono il calcio come identità. Alle 21.00 la Liga propone Girona–Celta, mentre dall’Argentina arriva il fascino del Clásico rosarino: Newell’s–Rosario Central.
La giornata si chiude alle 22.30 con Philadelphia Union–New York City, riportando il racconto là dove era iniziato: negli Stati Uniti, sotto le luci di un’altra notte.
Calcio in tv oggi 1 marzo 2026: dove vedere le partite in diretta tv e streaming
01.30
Real Salt Lake–Seattle Sounders (MLS) – APPLE TV
SJ Earthquakes–Atlanta United (MLS) – APPLE TV
02.30
Dallas–Nashville (MLS) – APPLE TV
Houston Dynamo–Los Angeles FC (MLS) – APPLE TV
Sporting KC–Columbus Crew (MLS) – APPLE TV
03.30
Vancouver Whitecaps–Toronto (MLS) – APPLE TV
04.30
LA Galaxy–Charlotte (MLS) – APPLE TV
11.00
Roma–Milan (Campionato Primavera) – SPORTITALIA
12.15
Zwolle–Ajax (Eredivisie) – COMO TV
12.30
Cremonese–Milan (Serie A) – DAZN, DAZN 1 (Sky 214)
Potenza–Benevento (Serie C) – Sky Sport Uno, Sky Sport 257, NOW
Siracusa–Casertana (Serie C) – Sky Sport Calcio, Sky Sport 258, NOW
13.00
Rangers–Celtic (Campionato scozzese) – COMO TV
14.00
Elche–Espanyol (Liga) – DAZN
14.30
Salernitana–Catania (Serie C) – Sky Sport Uno, Sky Sport 251, NOW
Monopoli–Crotone (Serie C) – Sky Sport 252, NOW
Cosenza–Sorrento (Serie C) – Sky Sport 253, NOW
Vis Pesaro–Pontedera (Serie C) – Sky Sport 254, NOW
Giugliano–Latina (Serie C) – Sky Sport 255, NOW
Bra–Pianese (Serie C) – Sky Sport 256, NOW
Twente–Feyenoord (Eredivisie) – COMO TV
Varese–Vado (Serie D) – Vivo Azzurro TV
15.00
Sassuolo–Atalanta (Serie A) – DAZN, DAZN 1 (Sky 214)
Catanzaro–Frosinone (Serie B) – DAZN, LAB Channel
Pescara–Palermo (Serie B) – DAZN, LAB Channel
Manchester United–Crystal Palace (Premier League) – Sky Sport Calcio, NOW
Fulham–Tottenham (Premier League) – Sky Sport Max, NOW
Brighton–Nottingham Forest (Premier League) – Sky Sport 257, NOW
Inter–Atalanta (Campionato Primavera) – SPORTITALIA
15.30
Stoccarda–Wolfsburg (Bundesliga) – Sky Sport Mix, NOW
16.15
Valencia–Osasuna (Liga) – DAZN
17.15
Mantova–Carrarese (Serie B) – DAZN, LAB Channel
Dinamo Zagabria–Gorica (Campionato croato) – COMO TV
17.30
Arsenal–Chelsea (Premier League) – Sky Sport Uno, NOW
Eintracht Francoforte–Friburgo (Bundesliga) – Sky Sport Max, NOW
Arezzo–Ravenna (Serie C) – RaiPlay Sport 3, Sky Sport 252, NOW
Ternana–Campobasso (Serie C) – Sky Sport 253, NOW
Guidonia–Gubbio (Serie C) – Sky Sport 254, NOW
18.00
Torino–Lazio (Serie A) – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, NOW
18.30
Betis–Siviglia (Liga) – DAZN
Charleroi–Bruges (Campionato belga) – DAZN
20.30
Austin–DC United (MLS) – APPLE TV
20.45
Roma–Juventus (Serie A) – DAZN, DAZN 1 (Sky 214)
Marsiglia–Lione (Ligue 1) – Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, NOW
21.00
Girona–Celta (Liga) – DAZN
Newell’s Old Boys–Rosario Central (Campionato argentino) – SPORTITALIA, COMO TV
22.30
Philadelphia Union–New York City (MLS) – APPLE TV