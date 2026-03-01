Calcio in tv oggi, 1 marzo 2026: Roma-Juventus e le altre sfide del giorno

Nella guida TV di domenica 1 marzo 2026 le gare di Serie A e di Serie B saranno trasmesse su DAZN, Torino-Lazio anche su Sky

La programmazione calcistica di domenica 1 marzo si apre con la MLS, che tra le 01.30 e le 04.30 propone una serie di incroci dal ritmo alto: Real Salt Lake–Seattle, Earthquakes–Atlanta, Dallas–Nashville, Houston–LAFC, fino ai Vancouver Whitecaps e ai Galaxy che chiudono la sequenza.

Alle 11.00 il Campionato Primavera mette subito in scena Roma–Milan, preludio a una giornata che si farà via via più densa. L’Eredivisie entra in campo alle 12.15 con Zwolle–Ajax, mentre mezz’ora dopo si accendono i primi fari della Serie A: Cremonese–Milan, accompagnata da una doppia finestra di Serie C che coinvolge Potenza–Benevento e Siracusa–Casertana.

Il primo pomeriggio è un mosaico di culture calcistiche: Rangers–Celtic alle 13.00 porta con sé il peso di una rivalità storica, mentre alle 14.00 la Liga propone Elche–Espanyol. Alle 14.30 esplode la fascia più affollata della Serie C, con sei partite in contemporanea, affiancate da Twente–Feyenoord e dalla Serie D con Varese–Vado.

Alle 15.00 il palcoscenico si fa internazionale: Sassuolo–Atalanta in Serie A, due sfide di Serie B, tre match di Premier League e un’altra gara Primavera.

La Bundesliga entra in scena alle 15.30 con Stoccarda–Wolfsburg, seguita alle 16.15 da Valencia–Osasuna. Alle 17.15 e 17.30 si apre un’altra finestra ricca: Mantova–Carrarese, Dinamo Zagabria–Gorica, Arsenal–Chelsea, Eintracht–Friburgo e tre partite di Serie C che completano il quadro.

Alle 18.00 Torino–Lazio diventa il centro della giornata italiana, mentre alle 18.30 la Liga e il campionato belga aggiungono Betis–Siviglia e Charleroi–Bruges.

La sera americana torna a bussare alle 20.30 con Austin–DC United, ma è alle 20.45 che l’Europa si ferma: Roma–Juventus in Serie A e Marsiglia–Lione in Ligue 1. Due classici, due città che vivono il calcio come identità. Alle 21.00 la Liga propone Girona–Celta, mentre dall’Argentina arriva il fascino del Clásico rosarino: Newell’s–Rosario Central.

La giornata si chiude alle 22.30 con Philadelphia Union–New York City, riportando il racconto là dove era iniziato: negli Stati Uniti, sotto le luci di un’altra notte.

Calcio in tv oggi 1 marzo 2026: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

01.30

Real Salt Lake–Seattle Sounders (MLS) – APPLE TV

SJ Earthquakes–Atlanta United (MLS) – APPLE TV

02.30

Dallas–Nashville (MLS) – APPLE TV

Houston Dynamo–Los Angeles FC (MLS) – APPLE TV

Sporting KC–Columbus Crew (MLS) – APPLE TV

03.30

Vancouver Whitecaps–Toronto (MLS) – APPLE TV

04.30

LA Galaxy–Charlotte (MLS) – APPLE TV

11.00

Roma–Milan (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

12.15

Zwolle–Ajax (Eredivisie) – COMO TV

12.30

Cremonese–Milan (Serie A) – DAZN, DAZN 1 (Sky 214)

Potenza–Benevento (Serie C) – Sky Sport Uno, Sky Sport 257, NOW

Siracusa–Casertana (Serie C) – Sky Sport Calcio, Sky Sport 258, NOW

13.00

Rangers–Celtic (Campionato scozzese) – COMO TV

14.00

Elche–Espanyol (Liga) – DAZN

14.30

Salernitana–Catania (Serie C) – Sky Sport Uno, Sky Sport 251, NOW

Monopoli–Crotone (Serie C) – Sky Sport 252, NOW

Cosenza–Sorrento (Serie C) – Sky Sport 253, NOW

Vis Pesaro–Pontedera (Serie C) – Sky Sport 254, NOW

Giugliano–Latina (Serie C) – Sky Sport 255, NOW

Bra–Pianese (Serie C) – Sky Sport 256, NOW

Twente–Feyenoord (Eredivisie) – COMO TV

Varese–Vado (Serie D) – Vivo Azzurro TV

15.00

Sassuolo–Atalanta (Serie A) – DAZN, DAZN 1 (Sky 214)

Catanzaro–Frosinone (Serie B) – DAZN, LAB Channel

Pescara–Palermo (Serie B) – DAZN, LAB Channel

Manchester United–Crystal Palace (Premier League) – Sky Sport Calcio, NOW

Fulham–Tottenham (Premier League) – Sky Sport Max, NOW

Brighton–Nottingham Forest (Premier League) – Sky Sport 257, NOW

Inter–Atalanta (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

15.30

Stoccarda–Wolfsburg (Bundesliga) – Sky Sport Mix, NOW

16.15

Valencia–Osasuna (Liga) – DAZN

17.15

Mantova–Carrarese (Serie B) – DAZN, LAB Channel

Dinamo Zagabria–Gorica (Campionato croato) – COMO TV

17.30

Arsenal–Chelsea (Premier League) – Sky Sport Uno, NOW

Eintracht Francoforte–Friburgo (Bundesliga) – Sky Sport Max, NOW

Arezzo–Ravenna (Serie C) – RaiPlay Sport 3, Sky Sport 252, NOW

Ternana–Campobasso (Serie C) – Sky Sport 253, NOW

Guidonia–Gubbio (Serie C) – Sky Sport 254, NOW

18.00

Torino–Lazio (Serie A) – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, NOW

18.30

Betis–Siviglia (Liga) – DAZN

Charleroi–Bruges (Campionato belga) – DAZN

20.30

Austin–DC United (MLS) – APPLE TV

20.45

Roma–Juventus (Serie A) – DAZN, DAZN 1 (Sky 214)

Marsiglia–Lione (Ligue 1) – Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, NOW

21.00

Girona–Celta (Liga) – DAZN

Newell’s Old Boys–Rosario Central (Campionato argentino) – SPORTITALIA, COMO TV

22.30

Philadelphia Union–New York City (MLS) – APPLE TV