Inter-Genoa: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Inter-Genoa di Sabato 28 febbraio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

MILANO – Sabato 28 febbraio, alle ore 20.45, andrà in scena Inter-Genoa, anticipo serale della ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Inter e Genoa si ritrovano di fronte per la 116ª volta in Serie A in una sfida che, per storia e stato di forma, racconta due momenti molto diversi. Da una parte c’è l’Inter di Cristian Chivu, capolista solida e travolgente; dall’altra il Genoa di Daniele De Rossi, squadra viva, organizzata, capace di mettere in difficoltà chiunque ma ancora alla ricerca di continuità.

La formazione nerazzurra arriva alla 27ª giornata con un ruolino impressionante: 13 vittorie nelle ultime 14 partite, un solo pareggio a interrompere la serie, 36 gol segnati e una difesa che concede pochissimo. In classifica l’Inter comanda con 64 punti (21 vittorie, 1 pareggio, 4 sconfitte), con un rendimento casalingo che continua a essere un fattore. L’assenza di Lautaro Martínez, ancora indisponibile, pesa ma non frena un gruppo che ha trovato alternative credibili e un’identità precisa. nerazzurrid en però smaltire la grossa delusione per l’eliminazione dalla Champions League, arrivata in settimana.

Il Genoa arriva a San Siro da quattordicesimo in classifica con 27 punti, frutto di 6 vittorie e 9 pareggi. La squadra di De Rossi ha segnato 32 gol e ne ha subiti 37, mantenendo un equilibrio che le ha permesso di restare lontana dalla zona calda.Nelle ultime cinque gare sono arrivati 7 punti: successi importanti contro Bologna e Torino, un pareggio con la Cremonese e due sconfitte di misura contro Lazio e Napoli, entrambe per 3-2. Segnale di una squadra che non rinuncia mai a giocare.

Sono 115 le sfide in Serie A tra le due squadre, con il bilancio di 61 vittorie Inter, 22 vittorie Genoa e 32 pareggi. Un bilancio nettamente favorevole ai nerazzurri, soprattutto nelle gare disputate a Milano.

L’arbitro

A dirigere l’incontro sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Zingarelli e Bercigli e dal Quarto ufficiale Perri. Al VAR ci sarà Maggioni mentre l’AVAR sarò Guida.

Presentazione del match

COME ARRIVA L’INTER – Chivu conferma il suo 3-5-2 con Sommer tra i pali e una difesa composta da Bisseck, Acerbi e Akanji, chiamati a gestire la fisicità di Vitinha e i movimenti di Colombo. Sulle fasce spazio a Luis Henrique e Carlos Augusto, mentre in mezzo agiranno Mkhitaryan, Zielinski e Sucic, un mix di tecnica, inserimenti e visione di gioco. In attacco la coppia formata da Bonny e Thuram, con il francese pronto a muoversi tra le linee per compensare l’assenza di Lautaro.

COME ARRIVA IL GENOA – De Rossi risponde con un 3-5-2 speculare. In porta ci sarà Bijlow, protetto dal terzetto Marcandalli, Ostigard e Vasquez. Sulle corsie esterne agiranno Ellertsson e Martin, mentre in mezzo il dinamismo di Frendrup si unirà alla qualità di Malinovskyi e alla creatività di Baldanzi, sempre più centrale nel progetto rossoblù. Davanti spazio a Vitinha e Colombo, coppia complementare per fisicità e attacco alla profondità.

Probabili formazioni di Inter-Genoa

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Akanji; Luis Henrique, Mkhitaryan, Zielinski, Sucic, Carlos Augusto; Bonny, Thuram. Allenatore: Chivu

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Baldanzi, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi

Dove vedere la partita in TV e streaming

L'incontro sarà trasmesso in diretta: