Genoa-Torino 2-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Genoa-Torino di Domenica 22 febbraio 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

GENOVA – Domenica 22 febbraio, alle ore 12.30, allo Stadio “Luigi Ferraris” di Genova, andrà in scena Genoa-Torino, lunch match della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Il Genoa arriva alla sfida dopo due sconfitte maturate in extremis su rigore, contro la Lazio e contro il Napoli, e un pareggio a reti bianche sul campo della Cremonese. La squadra di De Rossi occupa il quindicesimo posto con 24 punti, frutto di cinque vittorie, nove pareggi e undici sconfitte. Il bilancio realizzativo parla di ventinove gol segnati e trentasette subiti.

Tre punti più avanti si trova il Torino, reduce da un percorso altrettanto altalenante. I granata hanno raccolto sette vittorie, sei pareggi e dodici sconfitte, con venticinque reti all’attivo e quarantaquattro incassate. All’andata, lo scorso 26 ottobre, la sfida si concluse con il successo del Torino per 2-1.

Cronaca della partita

RISULTATO IN DIRETTA: GENOA-TORINO 2-0 (st) 5' Ekuban attacca il primo palo sulla sponda di testa di Colombo, ma Paleari è reattivo: esce con il pugno e, dopo un rimpallo, il pallone termina oltre la linea di fondo 3' trattenuta di Geneitis su Baldanzi, prontamente redarguita dall'arbitro Guida 1' nel Torino ci sono Prati e ismajli al posto, rispettivamente, di Maripan e Ebosse 1' si riprende a giocare. PRIMO TEMPO Il Genoa chiude il primo tempo avanti 2-0 e in pieno controllo, approfittando delle incertezze del Torino e di due respinte corte di Paleari trasformate in gol da Norton-Cuffy ed Ekuban. I granata faticano a costruire gioco, commettono molti errori tecnici e perdono lucidità, come dimostrano l’ammonizione di Simeone e soprattutto il rosso diretto a Ilkhan nel finale. La squadra di Juric rientra negli spogliatoi sotto di due reti e con un uomo in meno, mentre il Genoa appare più organizzato, più aggressivo e nettamente più efficace nelle seconde palle. La ripresa si annuncia in salita per il Torino. 47' finisce il primo tempo. I granata, sotto di due gol, dovranno affrontare in dieci uomini tutta la ripresa 47' Rosso diretto per Ilkhan per un brutto fallo ai danni di Colombo 46' ammonito Simeone per gioco falloso 44' due minuti di recupero 40' RADDOPPIO GENOA!! Paleari respinge il tiro di Baldanzi, ma sulla ribattuta Ekuban deposita la palla in rete. 35' Tocco corto di Vlašić per Obrador, che decide di mettersi in proprio: conduce palla fino al limite e libera un sinistro potente. Bijlow è attento e respinge lateralmente 33' inervento falloso sulla trequarti ai danni di Geneitis. Sugli sviluppi della punizione conseguente il tiro di Simeone viene ribattuto da Bjilow 31' sugli sviluppi del calcio piazzato il colpo di testa di Vasquez manda la palla a lato 30' punizione in favore del Genoa al limite dell'area dopo un atterramento di Baldanzi 25' intervento falloso di Lazaro su Norton Cuffy, autore dek gol che sta momentaneamente decidendo la partita 21' VANTAGGIO GENOA!!!!! Paleari respinge il tiro di Ekuban! Norton-Cuffy si avventa sulla repsinta del portiere e mette la palla in rete per il vantaggio rossoblu 18' ritmi bassi in questa fase della partita 15' Scambio rapido tra Ilkhan e Simeone: il turco si inserisce tra le linee per ricevere il pallone di ritorno, ma Vasquez legge l’azione in anticipo e chiude con decisione. 12' cross di Norton-Cuffy, Maripan allontana la palla di testa 9' intervento falloso di Vasquez ai danni di Vlasic 6' Non si intendono Malinovskyi e Baldanzi: il suggerimento del primo non trova la corsa del compagno e la palla sfila sul fondo 3' Cross di Ellertsson, ma la difesa legge tutto e intercetta. Poco dopo ci prova Baldanzi con un traversone insidioso, anche questo neutralizzato dalla retroguardia avversaria 1'partiti! primo pallone gestito dalla squadra ospite le squadre fanno il loro ingresso in campo Un cordiale buona domenica a tutti i lettori collegati per vivere insieme alla redazione di calciomagazine.net ogni azione ed emozione di Genoa-Torino

Tabellino

GENOA: Bijlow J., Marcandalli A., Ostigard L., Vasquez J., Norton-Cuffy B., Malinovskyi R., Frendrup M., Ellertsson M. E., Baldanzi T., Colombo L., Ekuban C.. A disposizione: Amorim, Cornet M., Doucoure M., Ekhator J., Junior Messias, Leali N., Martin A., Masini P., Onana J., Sabelli S., Sommariva D., Vitinha, Zatterstrom N. Allenatore: De Rossi D..



TORINO: Paleari A., Coco S., Maripan G. (dal 1' st Ismajli A.), Ebosse E. (dal 1' st Prati M.), Lazaro V., Vlasic N., Ilkhan E., Gineitis G., Obrador R., Simeone G., Kulenovic S.. A disposizione: Anjorin F., Biraghi C., Casadei C., Ilic I., Ismajli A., Israel F., Marianucci L., Njie A., Nkounkou N., Pedersen M., Prati M., Siviero L., Tameze A., Zapata D. Allenatore: Baroni M..



Reti: al 21' pt Norton-Cuffy B. (Genoa) , al 40' pt Ekuban C. (Genoa) .



Ammonizioni: al 45'+1 pt Simeone G. (Torino).

De Rossi alla vigilia

Alla vigilia, Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, ha sottolineato come la gara contro il Torino richieda grande attenzione. Ha spiegato che si aspetta una partita molto intensa, ricordando che la squadra di Baroni pressa alto e tende a imporre il proprio ritmo. Ha aggiunto che il Genoa dovrà essere bravo a spezzare la loro aggressività, mantenendo lucidità nelle transizioni e nelle marcature preventive, perché ogni errore contro un avversario così organizzato rischia di diventare decisivo.

L’arbitro

La direzione arbitrale è stata affidata a Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Gli assistenti saranno Marco Ceccon e Andrea Bianchini, mentre il quarto ufficiale sarà Simone Sozza. Alla video assistenza opererà Fabio Maresca con il supporto di Francesco Fourneau.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL GENOA – Il Genoa dovrebbe presentarsi con il modulo 3-5-2, affidando la porta a Bijlow. Davanti a lui agiranno Marcandalli, Ostigard e Vasquez. Sulle fasce spazio a Norton-Cuffy e Ellertsson, mentre in mezzo al campo ci saranno Frendrup, Malinovskyi e Junior Messias. In attacco, De Rossi sembra orientato a confermare la coppia Vitinha–Colombo.

COME ARRIVA IL TORINO – Il Torino risponderà con lo stesso modulo, con Paleari tra i pali e una linea difensiva composta da Marianucci, Maripan e Saul Coco. Sulle corsie laterali agiranno Pedersen e Aboukhlal, mentre il centrocampo sarà guidato da Casadei, Ilkhan e Vlasic. In avanti, Baroni dovrebbe affidarsi a Zapata e Simeone.

Probabili formazioni di Genoa-Torino

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, J. Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Junior Messias, Ellertsson; Vitinha, Lo. Colombo. Allenatore: De Rossi.

TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Saul Coco; Pedersen, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Gio. Simeone, Zapata. Allenatore: Baroni.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L'incontro sarà trasmesso in diretta: