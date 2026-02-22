Barletta-Afragolese: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Barletta-Afragolese di Domenica 22 febbraio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D, Girone H

BARLETTA – Domenica 22 febbraio, alle ore 16:00, allo stadio Comunale “Cosimo Puttilli” di Barletta, andrà in scena Barletta-Afragolese, match valido per la venticinquesima giornata di Serie D 2025/2026, Girone H. I biancorossi si presentano all’appuntamento contro la quinta forza del girone con una serie aperta di cinque vittorie consecutive e dieci clean sheet nelle ultime undici, ma anche senza Mateus Castro Da Silva in attacco. Il brasiliano è squalificato per recidività in ammonizione.

L’allenatore del Barletta ha presentato così la delicata sfida dei biancorossi all’Afragolese:” Loro hanno l’atteggiamento giusto, cattivo che ti porta a far male all’avversario. Detto questo per noi ogni sfida è ben più di una semplice partita, rappresenta un passo utile ad alimentare il nostro sogno, siamo secondi quindi qualcuno ad oggi ha fatto meglio di noi, continuiamo per la nostra strada, ci siamo preparati bene e dobbiamo fare bene”. Riguardo un possibile senso di appagamento, sulla falsariga del girone d’andata, Paci è perentorio: l’obiettivo dei suoi rimane la vittoria del girone H: “Rilassatezza? Il popolo biancorosso è giusto che sia carico e sogni, noi dobbiamo rimanere in una campana di vetro e arrivare primi a fine stagione. Non ho la bacchetta magica, cerco di trasmettere umiltà: il merito, se venite a vedere gi allenamenti, vi rendete conto che è anche e soprattutto di chi non gioca, si allenano tutti in modo straordinario e il livello così è sempre altissimo”.

I campani hanno già dimostrato di essere una squadra insidiosa e il 3-2 dell’andata deve servire da monito per non commettere gli stessi errori. Al netto dell’addio di Raffaele Panariello, passato al Sassuolo in Serie A, l’Afragolese ha mantenuto la stessa ossatura e può fare affidamento su una rosa giovane, ma allo stesso tempo capace di mettere in difficoltà chiunque sul campo. A testimoniare l’ottimo rendimento degli uomini di mister Andrea Ciaramella ci sono anche i freddi numeri: oltre ad aver racimolato 39 punti fino a questo momento, i rossoblù sono in serie positiva da sei partite e proveranno a difendere il quinto posto, fondamentale in ottica playoff.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Matteo Cavacini di Lanciano, coadiuvato dagli assistenti Angelo Celestino di Reggio Calabria e Elvira Rizzo di Enna.

La presentazione del match

COME ARRIVA L’BARLETTA – Il Barletta di Massimo Paci si dispone con il 4-2-3-1: tra i pali c’è Fernandes; linea difensiva composta da Coccia, Manetta, Bizzotto e Ragone; davanti alla retroguardia agiscono Cancelli e Franco; sulla trequarti operano Malagnino, Lattanzio e Alma a supporto dell’unica punta Malcore.

COME ARRIVA IL AFRAGOLESE – L’Afragolese di Ciaramella si schiera con il 4-3-3: tra i pali c’è Polverino; linea difensiva composta da Chiariello, Torassa, Sepe e Sokouri; a centrocampo agiscono Ferrara, Filippini e Stasi; in attacco il tridente De Sena–Porzio–Gioielli guida la fase offensiva.

Le probabili formazioni

BARLETTA (4-2-3-1): Fernandes, Coccia, Manetta, Bizzotto, Ragone; Cancelli, Franco; Malagnino, Lattanzio, Alma; Malcore Allenatore: Paci.

AFRAGOLESE (4-3-3): Polverino; Chiariello, Torassa, Sepe, Sokouri; Ferrara, Filippini, Stasi; De Sena, Porzio, Gioielli. Allenatore: Ciaramella.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Barletta-Afragolese, valida per la venticinquesima giornata di Serie D, girone H, non sarà trasmessa ne in diretta televisiva ne in streaming.