Crotone-Foggia 0-1: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Crotone-Foggia di Domenica 22 febbraio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C, Girone C

CROTONE – Domenica 22 febbraio, alle ore 17:30, allo stadio ” Ezio Scida” di Crotone, andrà in scena Crotone-Foggia, match valido per la ventottesima giornata di Serie C 2025/2026, Girone C. Mentre il Foggia cerca di riprendersi dal terremoto tecnico causato dalle dimissioni di Vincenzo Cangelosi, affidando la panchina a Michele Pazienza, il Crotone risponde con il ritorno di un pezzo importante. Il centrocampista Gallo, scontato il turno di squalifica, torna infatti a disposizione per la sfida di domenica, garantendo a Longo quel mix di equilibrio e qualità fondamentale per la zona nevralgica del campo. Il suo innesto non è solo un recupero numerico, ma un innesto di dinamismo e copertura che amplia le rotazioni.

Il Crotone, allenato da Emilio Longo, ha 41 punti in classifica e punta a conquistare l’intera posta in palio contro l’ultima del girone. Dopo una serie di quattro vittorie consecutive, nelle ultime due partite ha raccolto solo un punto. Capitan Gomez, autore di 13 gol stagionali, sarà il riferimento offensivo dei calabresi.

Il Foggia sta vivendo un momento complicato: cinque sconfitte consecutive hanno portato al cambio in panchina. Michele Pazienza dovrà invertire la rotta per salvare la squadra dalla retrocessione diretta. Prime parole da nuovo allenatore del Foggia per Michele Pazienza. Arrivato nei giorni scorsi in Puglia, si è presentato alla stampa: “Ho trovato una squadra in condizione fisica molto buona. Nelle ultime due sedute che ci rimangono andremo ad attuare un piano gara, per valutare una strategia che possa permetterci di affrontare al meglio il Crotone. Ci sono dei numeri che spaventano, soprattutto nei gol presi, si tratta di un’aspetto da migliorare. La squadra dal punto di vista mentale non è al massimo dell’entusiasmo ma ci sono calciatori pronti a trascinare la squadra, questo mi da forza, mi concede coraggio, mi fornisce la possibilità di lavorare per fare in modo che anche gli altri possano essere trascinati da alcuni calciatori dotati di carisma e personalità.”

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CROTONE-FOGGIA]

CROTONE: Merelli D., Cocetta N., Di Pasquale D., Gallo A., Gomez G., Guerra W., Maggio M., Novella M., Sandri M., Vinicius, Zunno M.. A disposizione:



FOGGIA: Perucchini F., Brosco R., Cangiano G., Garofalo V., Giron M., Liguori M., Petermann D., Rizzo F., Romeo F., Staver C., Tommasini C.. A disposizione:



Reti: al 5' pt Romeo F. (Foggia) .



Ammonizioni: al 27' pt Tommasini C. (Foggia), al 37' pt Petermann D. (Foggia), al 38' pt Liguori M. (Foggia).

Merelli D., Cocetta N., Di Pasquale D., Gallo A., Gomez G., Guerra W., Maggio M., Novella M., Sandri M., Vinicius, Zunno M..Perucchini F., Brosco R., Cangiano G., Garofalo V., Giron M., Liguori M., Petermann D., Rizzo F., Romeo F., Staver C., Tommasini C..al 5' pt Romeo F. (Foggia) .al 27' pt Tommasini C. (Foggia), al 37' pt Petermann D. (Foggia), al 38' pt Liguori M. (Foggia).

Le formazioni ufficiali di Crotone-Foggia

CROTONE: 1 Merelli, 6 Di Pasquale, 7 Vinicius, 10 Musso, 16 Gallo, 18 Piovanello, 21 Sandri, 23 Groppelli, 35 Novella, 72 Cocetta, 96 Zunno. A disposizione: 12 Martino (GK), 76 Paciotti (GK), 9 Gomez, 11 Energe, 13 Armini, 14 Meli, 17 Russo, 25 Guerra, 27 Maggio, 32 Calvano, 63 Veltri, 77 Vrenna, 80 Bruno. Allenatore: Longo

FOGGIA: 1 Perucchini, 7 Cangiano, 8 Garofalo, 13 Giron, 16 Petermann, 21 Liguori, 23 Brosco, 25 Staver, 32 Romeo, 81 Tommasini, 98 Rizzo. A disposizione: 22 Magro (GK), 27 Borbei (GK), 3 Dimarco, 4 Biasiol, 5 Castorri, 6 Minelli, 9 Bevilacqua, 10 Nocerino, 18 Oliva, 24 Valietti, 44 Menegazzo, 47 Pazienza, 99 D’Amico. Allenatore: Pazienza

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Francesco Burlando di Genova., coadiuvato dagli assistenti Alberto Rinaldi di Pisa e Riccardo Leotta di Acireale, quarto ufficiale Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata; operatore FVS Angelo Mazza di Reggio Calabria.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL CROTONE – Il FC Crotone di Longo si schiera con il 4-3-3: tra i pali c’è Merelli; linea difensiva composta da Novella, Armini, Di Pasquale e Guerra; a centrocampo agiscono Meli, Vinicius e Sandri; in attacco il tridente Energe–Gomez–Zunno guida la manovra offensiva.

COME ARRIVA IL FOGGIA – Il Calcio Foggia 1920 di Pazienza si dispone con il 3-5-2: tra i pali c’è Perucchini; linea difensiva composta da Staver, Brosco e Rizzo; a centrocampo agiscono Nocerino, Garofalo, Petermann, Castorri e Giron; in attacco la coppia Cangiano–Tommasini guida la fase offensiva.

Le probabili formazioni

CROTONE (4-3-3): Merelli; Novella, Armini, Di Pasquale, Guerra; Meli, Vinicius, Sandri; Energe, Gomez, Zunno. Allenatore: Longo.

FOGGIA (3-5-2): Perucchini; Staver, Brosco, Rizzo; Nocerino, Garofalo, Petermann, Castorri, Giron; Cangiano, Tommasini. Allenatore: Pazienza.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Crotone-Foggia, valida per la ventottesima giornata di Serie C, girone C, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky, tramite il canale Sky Sport 252 e in streaming su NOW TV.