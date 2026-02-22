Arzignano-Ospitaletto: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Arzignano Valchiampo-Ospitaletto di domenica 22 febbraio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C

ARZIGNANO – Domenica 22 febbraio 2026, alle ore 17.30, allo Stadio Tommaso Dal Molin, l’Arzignano Valchiampo affronterà l’Ospitaletto per il ventottesimo turno del campionato di serie C, girone A. Ecco come le due squadre si presentano all’appuntamento. L’Arzignano Valchiampo, dopo la sconfitta esterna 2-0 sul campo dell’AlinoLeffe per l’effetto delle reti di Mandelli e Parlati, entrambe su calcio di rigore, si ritrova con trenta punti in classifica, frutto di otto vittorie, sei pareggi e tredici sconfitte. -5 la differenza reti con trentasei gol fatti e quarantuno subiti.

Invece l’Ospitaletto, dopo il pareggio interno 2-2 con l’Inter 23 per effetto delle reti di La Gumina, Messaggi, Kamatè e Torri, si ritrova con ventinove punti in classifica, a pari merito con la Dolomiti Bellunesi, frutto di sei vittorie, undici pareggi e dieci sconfitte. -2 la differenza reti con ventisette gol fatti e ventinove subiti. L’incontro sarà diretto da Enrico Eremitaggio di Ancona, che sarà coadiuvato da Gianluca Li Vigni di Seregno e Stefano Allievi di San Benedetto del Tronto, il quarto ufficiale sarà Alberto Poli di Verona, operatore Fvs Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto.

Tabellino in tempo reale

ARZIGNANO: Bertini T., Rossoni S., Boffelli A., Toniolo F., Bernardi E., Damiani M., Bianchi N., Castegnaro L., Cariolato F., Nanni N., Mattioli A.. A disposizione: Boccia S., Invaso T., Lanzi E., Lotto R., Milillo A., Moretti M., Nwachukwu S. J., Perini G.



OSPITALETTO: Sonzogni L., Gualandris M., Possenti M., Nessi R., Casali M., Regazzetti S., Ievoli M., Panatti M., Messaggi C., Bertoli M., Torri A.. A disposizione: Bevilacqua A., Cortese S., De Matteis G., Gobbi F., Guarneri M., Maffioletti L., Maucci G., Mondini G., Pavanello A., Scheffer M., Sina S., Sinn L., Tornaghi P., Torri



Reti:

Le dichiarazioni

Daniele Di Donato (allenatore Arzignano Valchiampo): “Dobbiamo essere lucidi e bravi a non disperdere quell’entusiasmo che si è creato e quella consapevolezza che ci ha sempre detto che ce la possiamo giocare con chiunque. Stando attenti al particolare che oggi sta facendo la differenza in negativo. Però il calcio ti dà e ti toglie. E sono fiducioso: la squadra sta bene e ha reagito bene. Andiamo ad affrontare una squadra che sta facendo bene, che gioca un ottimo calcio, composta da giocatori di categoria. E’ una partita che non possiamo sbagliare e i ragazzi lo sanno.

Siamo in linea con i nostri obiettivi ma dobbiamo tornare a far punti per il morale e per noi stessi. Questi ragazzi meritano qualcosa di più. E’ veramente un gruppo coeso che deve avere delle soddisfazioni importanti da questo Campionato. In questo momento sta mancando un po’ di lucidità e, causa infortuni, i programmi che avevo fatto sono saltati. Dobbiamo credere in quello che facciamo e guardare alla gara con l’Ospitaletto. Tutte le nostre forze devono essere concentrate sulla partita di domani“.

Andrea Quaresmini (allenatore Ospitaletto): “Abbiamo affrontato tre partite contro squadre di alto livello, che puntano a stare nei primi posti. Penso che noi abbiamo risposto in maniera importante. Se oggi (ieri, ndr) il pareggio è giusto, avrei potuto recriminare per altre partite, tipo mercoledì contro l’Alcione, ma noi dobbiamo essere focalizzati sul nostro percorso. Sapevamo di avere contro una squadra forte, giovane ma forte: sotto l’aspetto della qualità del gioco e dei giocatori non siamo stati da meno“.

La presentazione del match

QUI ARZIGNANO – Daniele Di Donato dovrebbe affidarsi al 5-3-2 con Manfrin a difesa della porta; Bernardi, Boffelli, Milillo, Rossoni e Cariolato a completare il pacchetto difensivo; Damiani, Bianchi e Lakti in mediana; il tandem d’attacco dovrebbe essere formato da Mattioli e Minesso.

QUI OSPITALETTO – Andrea Quaresmini dovrebbe rispondere con il 4-4-2 con Sonzogni tra i pali; Regazzetti, Sina, Nessi e Possenti a completare la retroguardia; Guelandris, Panatti, Ievoli e Messaggi a metà campo; Bertoli e Gobbi in avanti.

Le probabili formazioni di Arzignano Valchiampo-Ospitaletto

ARZIGNANO VALCHIAMPO (5-3-2): Manfrin; Bernardi, Boffelli, Milillo, Rossoni, Cariolato; Damiani, Bianchi, Lakti; Mattioli, Minesso. Allenatore: Daniele Di Donato.

OSPITALETTO (4-4-2): Sonzogni; Regazzetti, Sina, Nessi, Possenti; Guelandris, Panatti, Ievoli, Messaggi; Bertoli, Gobbi. Allenatore: Andrea Quaresmini.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport (canale 255), su Sky Go e Now Tv.