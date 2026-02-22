Roma-Cremonese 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Roma-Cremonese di Domenica 22 febbraio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

ROMA – Domenica 22 febbraio 2026, lo Stadio Olimpico ospiterà la partita Roma-Cremonese, sfida valida per la ventiseiesima giornata di Serie A. Il fischio di inizio è previsto per le ore 20.45.

Cronaca della partita

[AGGIORNA LA DIRETTA DI ROMA-CREMONESE]

RISULTATO IN DIRETTA: ROMA-CREMONESE 0-0 (1'T) 1' TEMPO 35' traversa di Mancini! Tap in di Pellegrini murato dalla difesa! Malen attira tre giocatori, scarico su Zaragoza e cross raccolto dal difensore fermato dal legno quindi il tentativo di acrobazia di Lorenzo viene fermato dal muro difensivo 32' trattenuta di Maleh su Kone ai 25 metri. Sulla battuta Pellegrini con il destro a giro ma la palla non si abbassa e sorvola la traversa 25' intervento rischioso di Luperto di testa su cross di Zaragoza nel tentativo di anticipare Pellegrini, palla alta ma che rischio di autogol! Sul corner conclude in area Kone, deviazione di Ghilardi sulla traiettoria e rimessa dal fondo per Audero 24' in leggero ritardo Thorsby su Pellegrini, fallo e giallo estratto il primo del match 21' intervento falloso a centrocampo di Pellegrini su una ripartenza di Bonazzoli, punizione per la squadra di Nicola 19' prova un guizzo Malen in area per offrire un assist ma Terracciano calcia in fallo laterale 15' punizione sulla trequarti per la Roma, palla in area verso il primo palo, anticipato da Luperto Mancini e Celik calcia alto 12' nuovo angolo per i giallorossi, allontana la difesa ospite 9' primo angolo per la Roma, traiettoria lunga raccolta da Thorsby che allontana 8' fermato in posizione di offside Bonazzoli 5' raddoppio di marcatura in area di Maleh su Malen efficace, può uscire la squadra grigiorossa ma senza successo 1' cross di Pellegrini, anticipato a centroarea Malen tra i più attesi questa sera calcio d'avvio battuto dai giallorossi Roma e Cremonese in campo, tutto pronto all'inizio del match. In casa giallorossa non c'è Hermoso dato titolare ma Ghilardi Un cordiale saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Roma-Cremonese. Dalle ore 20:45 seguiremo la sfida dell'Olimpico. Gasperini lancia dal primo minuto Zaragoza vista l'indisponibilità di Dybala e Soulé. Accompagnerà Malen con Pellegrini. In casa grigiorossa tandem offensivo con Bonazzoli e Sanabria.

Tabellino in tempo reale

ROMA: Svilar M., Mancini G., Ndicka E., Ghilardi D., Celik Z., Cristante B., Kone M., Wesley Franca, Zaragoza B., Pellegrini Lo., Malen D.. A disposizione: Angelino, Arena A., De Marzi G., El Aynaoui N., Gollini P., Pisilli N., Rensch D., Tsimikas K., Vaz R., Venturino L., Ziolkowski J. Allenatore: Gasperini G..



CREMONESE: Audero E., Terracciano F., Folino F., Luperto S., Zerbin A., Thorsby M., Payero M., Maleh Y., Pezzella G., Sanabria A., Bonazzoli F.. A disposizione: Barbieri T., Bianchetti M., Bondo W., Ceccherini F., Djuric M., Faye M., Grassi A., Nava L., Pavesi D., Silvestri M., Vandeputte J., Vardy J. Allenatore: Nicola D..



Reti:



Ammonizioni: al 24' pt Thorsby M. (Cremonese).

Svilar M., Mancini G., Ndicka E., Ghilardi D., Celik Z., Cristante B., Kone M., Wesley Franca, Zaragoza B., Pellegrini Lo., Malen D..Angelino, Arena A., De Marzi G., El Aynaoui N., Gollini P., Pisilli N., Rensch D., Tsimikas K., Vaz R., Venturino L., Ziolkowski J.Gasperini G..Audero E., Terracciano F., Folino F., Luperto S., Zerbin A., Thorsby M., Payero M., Maleh Y., Pezzella G., Sanabria A., Bonazzoli F..Barbieri T., Bianchetti M., Bondo W., Ceccherini F., Djuric M., Faye M., Grassi A., Nava L., Pavesi D., Silvestri M., Vandeputte J., Vardy J.Nicola D..al 24' pt Thorsby M. (Cremonese).

Le formazioni ufficiali di Roma-Cremonese

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Angelino, El Aynaoui, Tsimikas, Venturino, Ziolkowski, Pisilli, Arena, Vaz, Ghilardi

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Folino, Luperto; Zerbin, Payero, Thorsby, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Sanabria. A disposizione: Silvestri, Nava, Barbieri, Djuric, Vardy, Bianchetti, Ceccherini, Pavesi, Vandeputte, Faye, Grassi, Bondo

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Marco Di Bello della Sezione di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti Khaled Bahri proveniente da Sassari e Marco Ceolin appartenente alla Sezione di TrevisoIl Quarto ufficiale sarà Juan Luca Sacchi di Macerata. Al Var prenderà posto Luigi Nasca di Bari, supportato dall’AVar Francesco Meraviglia di Pistoia. La squadra arbitrale dovrà garantire equilibrio e coerenza, gestendo la partita oculatamente e sapendo interpretare nel migliore dei modi i momenti salienti della gara.

La presentazione del match

Nel match tra Roma e Cremonese, la formazione di casa parte con i favori del pronostico. A indicarlo è la posizione in classifica delle due squadre: la Roma, infatti, è al quarto posto grazie a 15 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte, segno di un ottimo cammino. La Cremonese, invece, si ritrova al sedicesimo posto dopo 5 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte, mostrando un discreto ruolino di marcia. Alla luce dei dati, la Roma ha mostrato maggiore continuità e solidità durante questa stagione, sfruttando meglio le occasioni e gestendo con efficacia i momenti chiave delle partite, mentre la Cremonese ha alternato buone prestazioni a cali di rendimento che ne hanno frenato il cammino verso la salvezza.

Sulla base dei dati statistici, possiamo notare che la Roma, con 31 gol segnati e 16 subiti, presenta una differenza reti di 15. Allo stesso tempo, la Cremonese ha un record di 21 gol segnati e 33 subiti, con una differenza di -12. L’analisi complessiva conferma quindi l’esistenza di una significativa differenza tra le due squadre dal punto di vista qualitativo. I numeri mostrano una Roma più equilibrata ed efficace in entrambe le fasi, mentre la Cremonese evidenzia maggiori difficoltà soprattutto nella propria metà campo.

La maggior parte dei bookmakers danno la squadra di casa come favorita. Ciò è dimostrato dal 1.33 per la vittoria della Roma, il che significa che i bookmaker ritengono che il successo dei padroni di casa sarà molto probabile. Il pareggio è quotato a 4.75, il che significa che è possibile che la partita possa finire in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che, invece, ipotizza una vittoria della Cremonese è di 10.75, il che suggerisce che le ricevitorie credono che gli ospiti hanno pochissime possibilità di vincere in trasferta.

COME ARRIVA LA ROMA – Il tecnico Gasperini dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1: tra i pali c’è Svilar; davanti a lui la linea difensiva a tre è composta da Mancini, Ndicka e Hermoso, chiamati a garantire solidità e attenzione. A centrocampo agiscono Celik, Cristante, Koné e Wesley, incaricati di dare equilibrio, ritmo e spinta sulle corsie. Alle spalle dell’unica punta operano Zaragoza e Pellegrini, liberi di muoversi tra le linee e rifinire la manovra. In avanti Malen ha il compito di guidare l’attacco e finalizzare le occasioni offensive. Tale modulo è pensato per garantire equilibrio e occupare con efficacia gli spazi tra le linee, sfruttando la spinta degli esterni e il lavoro dei trequartisti alle spalle della punta.

COME ARRIVA LA CREMONESE – Il tecnico Nicola dovrebbe affidarsi al 3-5-2. A difesa di Audero ci saranno Terracciano, Luperto e Bianchetti. Sulle corsie esterne agiranno Zerbin e Barbieri con Thorsby, Payero e Maleh in mezzo al campo. Davanti spazio al tandem offensivo composto da Djuric e Vardy. Tale modulo è pensato per garantire equilibrio tattico, con difesa solida, controllo del centrocampo e due punte sempre pronte a ripartire in contropiede.

Le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. Allenbatore: Gasperini.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Luperto, Bianchetti; Zerbin, Thorsby, Payero, Maleh, Barbieri; Djuric, Vardy. Allenatore: Nicola.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire l’incontro tra Roma e Cremonese in televisione su Dazn e Dazn1 (canale 214 Sky), oppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.