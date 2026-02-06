Genoa-Napoli: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Genoa-Napoli di Sabato 7 febbraio 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

GENOVA – Sabato 7 febbraio, alle ore 18, allo Stadio “Luigi Ferraris” di Genova, andrà in scena Genoa-Napoli, anticipo della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Indice:

Domenica scorsa il Genoa ha visto interrompersi la propria serie positiva proprio nel modo più amaro. Dopo aver rimontato uno svantaggio di 2-0, i rossoblù sono stati sconfitti 3-2 dalla Lazio a causa di un rigore assegnato al 100° minuto, risultato cheha posto fine a una striscia di cinque gare senza sconfitte. Nonostante il ko, la squadra di Daniele De Rossi mantiene un margine di sei punti sulla zona retrocessione, occupando il quattordicesimo posto con 23 punti, frutti di cinque vittorie, otto pareggi, dieci sconfitte, 27 gol segnati e 34 subiti.

Situazione ben diversa per il Napoli, attualmente terzo con 46 punti, a -9 dalla capolista Inter. Gli azzurri hanno un ruolino di marcia di quattordicu vittorie, quattri pareggi e cinque sconfitte, con 33 reti realizzate e 21 incassate. Nell’ultimo turno hanno superato la Fiorentina per 2-1.

All’andata, lo scorso 5 ottobre, il confronto del Maradona si era chiuso sul 2-1 per il Napoli.

Cronaca con tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI GENOA-NAPOLI]

RISULTATO IN DIRETTA: GENOA-NAPOLI Sabato 7 febbraio dalle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle ore 18 la cronaca con commento in diretta della partita.

De Rossi alla vigilia

Alla vigilia della sfida con il Napoli, il tecnico del Genoa De Rossi ha espresso soddisfazione per il mercato appena concluso, convinto che la società abbia portato in rosa giocatori di qualità e con le caratteristiche richieste. Il tecnico ha percepito un’atmosfera positiva all’interno del gruppo e ha sottolineato come il lavoro quotidiano proceda nel modo giusto. Ha evidenziato anche il miglioramento del terreno di gioco, ora in condizioni ottimali dopo la rizollatura.

Riguardo alle uscite, ha spiegato che tutti i giocatori partiti avevano manifestato il desiderio di cambiare aria, anche in casi non inizialmente previsti, come quello di Thorsby, ritenendo comunque importante ascoltare le esigenze del centrocampista. Ha poi apprezzato l’atteggiamento di Ekhator e Onana, che hanno saputo gestire con maturità le numerose voci di mercato continuando ad allenarsi con concentrazione.

Guardando alla partita, De Rossi considera il Napoli una delle squadre più forti del campionato quando può contare sull’organico al completo, ricordando anche la presenza in panchina dell’allenatore più vincente degli ultimi anni. Pur riconoscendo le assenze che pesano sugli azzurri, ritiene che la formazione di Conte resti altamente competitiva.

L’arbitro

La partita sarà diretta da Davide Massa della sezione di Imperia. Gli assistenti designati sono Filippo Meli di Parma e Stefano Alassio di Imperia. Il quarto ufficiale sarà Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, mentre al VAR opererà Marco Di Bello di Brindisi, affiancato dall’AVAR Michael Fabbri di Ravenna.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL GENOA – Il Genoa di Daniele De Rossi dovrebbe presentarsi con il consueto 3-5-2, affidandosi tra i pali a Bijlow e a una linea difensiva composta da Marcandalli, Ostigard e Vasquez. Sulle fasce spazio a Norton-Cuffy e Martin, mentre in mezzo agiranno Frendrup, Malinovskyi ed Ellertsson. In attacco, confermata la coppia Vitinha–Colombo. Indisponibili Baldanzi e Siegrist.

COME ARRIVA IL NAPOLI – Il Napoli di Antonio Conte dovrebbe rispondere con il 3-4-2-1. In porta ci sarà Meret, protetto dal terzetto difensivo formato da Rrahmani, Buongiorno e Juan Jesus. Sulle corsie laterali agiranno Gutierrez e Spinazzola, con Lobotka e McTominay a presidiare la zona centrale. Alle spalle dell’unica punta Hojlund, dovrebbero muoversi Vergara ed Elmas, La lista degli indisponibili è lunga: Anguissa, De Bruyne, Di Lorenzo, Gilmour, Neres e Politano.

Probabili formazioni di Genoa-Napoli

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: