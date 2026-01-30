Lazio-Genoa: cronaca diretta e risultato in tempo reale

Diretta Lazio-Genoa di Venerdì 30 gennaio 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

ROMA – Venerdì 30 gennaio, alle ore 20.45, allo Stadio Olimpico, andrà in scena Lazio-Genoa, anticipo della ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Indice:

La Lazio si avvicina alla sfida con il Genoa in un momento particolarmente delicato. I biancocelesti cercano una reazione dopo il pareggio di Lecce e la pesante sconfitta interna contro il Como, due risultati che hanno alimentato il malcontento della tifoseria. Le difficoltà maggiori emergono all’Olimpico, dove la squadra di Maurizio Sarri non vince da cinque gare di campionato. Il bilancio recente è preoccupante: una sola vittoria nelle ultime sette giornate di campionato, con diversi punti persi lungo il percorso. Nonostante l’assenza degli impegni europei, il rischio di chiudere nuovamente fuori dalle prime sei posizioni della Serie A è sempre più concreto. Attualmente la Lazio é nona con 29 punti, frutto di sette vittorie, otto pareggi e sette sconfitte, 21 gol fatti e 19 subiti.

Il Genoa, invece, si presenta all’appuntamento con il morale alto dopo la rimonta contro il Bologna e con sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione. I rossoblù sono tredicesimi a quota 23. Il loro percorso racconta di cinque partite vinte, otto pareggiate e nove perse, 25 reti realizzate e 31 incassate. Il rendimento esterno continua a essere altalenante, con appena due vittorie lontano da casa.

All’andata, lo scorso 29 settembre, finì 0-3 per i biancocelesti.

Cronaca con tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: LAZIO-GENOA Venerdì 30 gennaio dalle ore 19:45 le formazioni ufficiali, dalle 20:45 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

La direzione della partita è stata affidata a Luca Zufferli della sezione di Udine, con Rossi e Zingarelli come assistenti. Dionisi sarà il quarto ufficiale, Al VAR ci sarà Camplone mentre l’AVAR sarà Guida.

Presentazione del match

COME ARRIVA LA LAZIO – La Lazio dovrebbe presentarsi con il modulo 4-3-3. In porta è atteso Provedel, mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta da Marusic a destra, Pellegrini a sinistra e dalla coppia centrale formata da Gila e Romagnoli. In mezzo al campo spazio a Basic, Cataldi e Taylor. Nel tridente offensivo dovrebbero agire Zaccagni e Cancellieri sugli esterni, con Dia nel ruolo di centravanti. Tra gli indisponibili figurano Patric, Rovella e Gigot.

COME ARRIVA IL GENOA – Il Genoa di Daniele De Rossi dovrebbe rispondere con il 3-5-2. Tra i pali è previsto Bijlow, protetto dal terzetto difensivo composto da Marcandalli, Ostigard e Vasquez. Sulle corsie laterali dovrebbero agire Norton‑Cuffy e Martin, mentre in mezzo al campo dovrebbero esserci Ellertsson, Frendrup e Malinovskyi. In attacco spazio alla coppia formata da Vitinha e Colombo. Baldanzi, Siegrist e Gronbaek non saranno della partita.

Probabili formazioni di Lazio-Genoa

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Cataldi, Taylor; Zaccagni, Dia, Cancellieri. Allenatore: Sarri

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Ellertsson, Frendrup, Martin; Malinosvkyi; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: