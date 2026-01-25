Genoa-Bologna 3-2: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Genoa-Bologna di Domenica 25 gennaio 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

GENOVA – Domenica 25 gennaio alle ore 15, allo Stadio “Luigi Ferraris” di Genova, andrà in scena Genoa-Bologna, gara valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Il Genoa arriva alla sfida con la necessità di dare continuità ai risultati e allontanarsi dalla zona calda della classifica. Lo 0‑0 contro il Parma dello scorso weekend non ha permesso al Grifone di prendere ulteriore margine sulla terzultima posizione, dalla quale lo separano appena tre punti. La squadra di Daniele De Rossi, però, è reduce da quattro gare senza sconfitte (una vittoria e tre pareggi). L’impatto del tecnico romano è stato evidente: da quando siede sulla panchina rossoblù, il Genoa ha raccolto tre vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte, ritrovando compattezza e identità. I rossoblùliguri si presentano all’appuntamento da sedicesimi in classifica con 20 punti, frutto di quattro vittorie, otto pareggi e nove sconfitte, 22 gol segnati e 29 subiti.

Il Bologna, dal canto suo, continua a vivere un periodo complicato. Il 2‑2 in rimonta contro il Celtic in Europa League ha evitato una sconfitta pesante, ma non ha cancellato una statistica preoccupante: una sola vittoria nelle ultime otto gare ufficiali (tre pareggi e quattro ko). Anche in Serie A il momento non è brillante, con un solo successo nelle ultime nove partite. La squadra di Vincenzo Italiano è scivolata a sette punti dalla zona europea e rischia di perdere contatto con la top six. Gli emiliani arrivano a Marassi da ottavi in classifica con 30 punti, 30 reti realizzate e 24 incassate.

Sono 99 i precedenti tra le due compagini con 35 successi del Genoa, 25 pareggi e 37 affermazioni del Bologna. La gara di andata lo scorso 20 settembre, si chiuse sul risultato di 2-1 per il Bologna, con gol decisivo di Orsolini allo scadere,

Cronaca con tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: GENOA-BOLOGNA 2-2 (st) 40' Deviazione sul tiro di Malinovskyi, ma Ravaglia è ben piazzato e blocca senza difficoltà. 38' Colpo di testa debole di Heggem, Bijlow è ben piazzato e blocca senza problemi 33' PAREGGIO GENOA! Marcandalli fa da sponda e Ekuban si coordina alla perfezione: splendida girata al volo che non lascia scampo a Ravaglia 30' ammonito Ravaglia per perdita di tempo 28' nel Genoa dentro Cornet per Vasquez ed Ekuban per Vitinha 27' triplo cambio nel Bologna: dentro Dallinga per Immobile, Sohm per Rowe, Vitik per Odgaard 25' ammonito Malinowskyi per gioco falloso 23' ammonito Immpbile per un fallo su Messias 21' Vitinha prova un tiro-cross insidioso: il pallone sfila a lato di un soffio. 17' GOL GENOA!!! E Malinowski da calcio piazzato fredda Ravaglia che ancora non si era scaldato a sufficienza! 16' nel Bologna dentro Ravaglia al posto di Dominguez 14' DECISIONE CONFERMATA DA MARESCA: Skorupski espulso per aver interrotto una chiara opportunità dagol 12' CHECK VAR 10' ROSSO DIRETTO per Skorupski dopo un fallo su Vitinha 7' Colpo di testa di Otoa! Elevazione impressionante del difensore, che prova a riscattare l’autogol. Skorupski legge la traiettoria e vola a deviare. 2' RADDOPPIO BOLOGNA!! Zortea mette un pallone invitante per Immobile, ma la deviazione di Otoa beffa Bijlow e finisce in rete 1' si riparte! non sono stati effettuati cambi nell'intervallo PRIMO TEMPO Il primo tempo racconta una sfida intensa, dove il Bologna mostra maggiore lucidità e capacità di colpire nei momenti chiave. La squadra di De Rossi prova a costruire, ma fatica a trovare continuità negli ultimi trenta metri: Colombo è spesso isolato e le combinazioni offensive non riescono a svilupparsi con fluidità. Qualche buona iniziativa arriva dalle fasce, ma manca precisione nell’ultimo passaggio. Il Bologna, al contrario, dà la sensazione di essere più solido e più convinto. Domínguez e Ferguson si muovono con personalità, e proprio lo scozzese firma il gol che indirizza la gara: una conclusione potente e precisa, che nasce da un’azione non particolarmente pericolosa ma viene trasformata in oro grazie alla qualità del tiro. Il Bologna chiude il primo tempo con la sensazione di avere la partita in mano: non domina, ma controlla, colpisce e concede poco. Il Genoa, invece, dovrà alzare ritmo e qualità se vuole rimettere in discussione il risultato. La partita è ancora aperta, ma servirà un cambio di passo netto. 47' termina il primo tempo- 1-0 per il Bologna: decide Ferguson 45' due minuti di recupero 44' lancio lungo di Vasquez per Colombo ma c'é la posizione di fuorigioco 40' La triangolazione tra Odgaard e Immobile non va a buon fine, con l’azione che sfuma sul più bello 38' fallo in attacco di Colombo ai danni di Zortea 34' VANTAGGIO BOLOGNA! Ferguson carica il destro dalla distanza: il pallone centra il palo e poi rimbalza in rete alle spalle di Bijlow 30' Accelerazione di Norton-Cuffy sulla destra e cross teso in area, Skorupski interviene di pugno 27' Sconto duro tra odgaard e Vasquez- Maresca invita alla calna 26' Aaron Martín prova la conclusione al volo, ma il pallone termina ampiamente sul fondo 23' Conclusione deviata di Domínguez, ma Bijlow è ben piazzato e blocca senza problemi 21' Errore di comunicazione tra Rowe e Zortea: il pallone sfila fuori e la rimessa è per la formazione di De Rossi 18' calcio d'angolo per il Genoa dopo una deviazione di Ferguson su Ekhator. Corner battuto senza conseguenze 15' si ribrende giocare15' gioco fermo per infortunio a Vitinha dopo uno scontro con Freuler 12' intervento falloso di Otoa ai danni di Immobile 10' doppio cambio nel Genoa: dentro Messias per Martin e Malinowskyi per Ekathor 9' verticalizzazione per Immobile che si fa cogliere in posizione di fuorigioco 5' Cross di Matin, respinto da Skorupski, che nell’uscita finisce poi per scontrarsi con Otoa. L’arbitro interrompe il gioco e assegna punizione al Bologna 4' fallo ai danni di Vitinha 4' pressione alta del Genoa 2' Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Domínguez non impatta bene il pallone. La sfera arriva a Lykogiannis, che calcia di prima intenzione, ma Bjilow è attento e respinge! 1' palla lunga per Colombo sul secondo palo. C’è un contatto in area tra Lykogiannis e Ekathir, ma per Maresca è tutto regolare. 1' partiti! primo pallone gestito dalla squadra di casa le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo Un cordiale buon pomeriggio dallo Stadio Luigi Ferraris di Genova a tutti i lettori collegati per vivere insieme alla redazione di calciomagazine.net ogni azione ed emozione di Genoa-Bologna Tabellino GENOA (3-4-3): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez (dal 28' stCornet); Norton-Cuffy, Frendrup, Ellertsson, Martin (dal 10' st Messias); Vitinha (dal 28' st Ekuban), Colombo, Ekhator (dal 10' st Malinowskyi). A disposizione: Leali, Sommariva, Fini, Masini, Sabelli, Cuenca, Thorsby Onana, Zatterstrom, Nuredini.Allenatore: De Rossi. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Casale, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Rowe (dal 27' st Sohm), Odgaard (dal 27' st Vitik), Dominguez (dal 16' st Ravaglia); Immobile (dal 27' st Dallinga). A disposizione: Pessina, Franceschelli, Holm, Helland, Sohm, De Silvestri, Bernardeschi, Pobega, Moro, Cambiaghi, Castro, Orsolini Allenatore: Italiano. Reti: al 34' pt Ferguson, al 2' st Otoa (autorete), al 17' st Malinowskyi Ammonizioni: Immobile, Malinowskyi, Ravaglia Espulsione: al 16'st Skorupski (rosso diretto) Recupero: 2' pt

Convocati Bologna

Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Helland, Holm, Lykogiannis, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Shom.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe.

De Rossi alla vigilia

Alla vigilia della partita, De Rossi ha spiegato con grande chiarezza quanto rispetto nutra per il Bologna e per il lavoro svolto dal club negli ultimi anni. Ha sottolineato che sarebbe da ingenui e poco professionisti sottovalutare gli emiliani, perché conosce bene la loro forza e quella del loro allenatore, che a suo giudizio ha sempre fatto bene ovunque sia stato.

Ha aggiunto di avere grande stima anche per le persone che lavorano all’interno della società, definita da lui un vero gioiello gestionale. Proprio questa considerazione, ha detto, lo spinge a essere ancora più ambizioso nel tentativo di batterli.

De Rossi ha poi avvertito che il momento altalenante del Bologna non deve illudere nessuno: in campo scenderanno giocatori di qualità come Orsolini, Odgaard, Cambiaghi e Castro, atleti che valgono molto più di quanto mostrino i risultati recenti. Per questo, ha concluso, il Genoa dovrà presentarsi con una prestazione di altissimo livello se vorrà portare a casa la vittoria.

L’arbitro

La direzione di gara è stata affidata a Fabio Maresca della sezione di Napoli. Gli assistenti saranno Filippo Bercigli di Firenze e Marco Ceolin di Treviso. Il quarto ufficiale sarà Luca Pairetto di Nichelino, mentre al VAR opererà Lorenzo Maggioni di Lecco con Davide Massa di Imperia come AVAR.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL GENOA – Il Genoa di Daniele De Rossi dovrebbe presentarsi con il consueto 3-5-2. Tra i pali è atteso Leali, protetto dal terzetto difensivo formato da Marcandalli, Otoa e Vasquez. Sulle fasce agiranno Sabelli a destra e Martin a sinistra, mentre in mezzo il Genoa si affiderà a Frendrup, Malinovskyi e Ellertsson. In attacco spazio alla coppia Vitinha-Colombo. Per i rossoblù liguri l’unico squalificato è Ostigard, mentre restano indisponibili Ekuban, Gronbaek e Siegrist.

COME ARRIVA IL BOLOGNA – Il Bologna di Vincenzo Italiano dovrebbe rispondere con il suo classico 4-2-3-1. In porta ci sarà Ravaglia, con una linea difensiva composta da Holm, Casale, Heggem e Lykogiannis. In mediana agirà la coppia formata da Freuler e Pobega, chiamata a dare equilibrio e protezione alla trequarti, dove dovrebbero muoversi Orsolini, Odgaard e Cambiaghi. Davanti, confermato Castro come punta centrale. Gli emiliani dovranno fare a meno dello squalificato Miranda e degli indisponibili Bernardeschi, Lucumì e Vitik.

Probabili formazioni di Genoa-Bologna

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Casale, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano.

Dove vedere la partita in TV e streaming

