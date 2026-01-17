Parma-Genoa: cronaca diretta live e rsiultato in tempo reale

Diretta Parma-Genoa di Domenica 18 gennaio 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

PARMA – Domenica 18 gennaio alle ore 12.30, allo Stadio “Ennio Tardini”, andrà in scena Parma-Genoa, lunch match della ventunesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Il Parma prova a dare continuità alla propria crescita. La squadra di Carlos Cuesta, infatti, nelle ultime cinque giornate ha ceduto soltanto alla capolista Inter, raccogliendo due vittorie e due pareggi, compreso quello di prestigio ottenuto contro il Napoli mercoledì. Un segnale incoraggiante per un gruppo che sta ritrovando compattezza, soprattutto nella fase difensiva, capace finora di compensare le difficoltà realizzative: con appena 14 gol segnati, solo il Lecce ha fatto peggio in Serie A. Le criticità emergono soprattutto al “Tardini”, dove i crociati hanno perso tre delle ultime quattro gare senza riuscire a trovare la via del gol in nessuna di queste sconfitte. I Ducali arrivano alla sfida da quattordicesimi in classifica, con 22 punti e un bilancio di 5 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte, accompagnato da 22 reti realizzate e 29 subite.

Il Genoa si presenta invece con il morale alto dopo il netto 3-0 rifilato al Cagliari. Da quando Daniele De Rossi ha preso il posto di Patrick Vieira, i rossoblù hanno cambiato passo: nelle dieci gare sotto la sua gestione sono arrivate solo tre sconfitte, con un percorso equilibrato fatto di tre vittorie e quattro pareggi. Anche lontano dal Ferraris la squadra ha mostrato segnali di solidità, perdendo una sola volta nelle ultime cinque trasferte. Il Grifone è attualmente quindicesimo con 19 punti, frutto di 4 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte, con 22 gol fatti e 29 incassati.

Cronaca con tabellino

Convocati Parma

Portieri: 67 Casentini, 40 Corvi, 66 Rinaldi.

Difensori: 27 Britschgi, 39 Circati, 15 Delprato, 18 Løvik, 37 Troilo, 5 Valenti, 14 Valeri.

Centrocampisti: 10 Bernabé, 25 Cremaschi, 8 Estévez, 16 Keita, 24 Ordoñez, 22 Sørensen.

Attaccanti: 7 Benedyczak, 32 Cutrone, 30 Djurić, 17 Ondrejka, 21 Oristanio, 9 Pellegrino.

De Rossi alla vigilia

Alla vigilia della partita, Daniele De Rossi ha spiegato che la squadra arriva alla sfida con buone sensazioni, proprio come nelle gare precedenti. Ha però ammesso di temere proprio quelle partite in cui ci si presenta troppo sereni, soddisfatti e con meno tensione del solito, motivo per cui in questi giorni lo staff sta lavorando per mantenere alta la concentrazione.

Ha ricordato che l’obiettivo è ancora lontano e che, nonostante una serie recente di risultati positivi, basta poco per ricadere in un trend negativo, soprattutto contro un avversario che in casa ha dimostrato di saper fare bene. Per questo ha invitato tutti alla massima attenzione, definendo la gara importante, pur non considerandola una finale. L’approccio, ha sottolineato, sarà comunque quello di una squadra concentrata e determinata.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Gli assistenti designati sono Baccini di Conegliano e Trinchieri di Milano, mentre il quarto ufficiale sarà Allegretta di Molfetta. Al VAR opererà Paterna di Teramo, con Di Paolo di Avezzano nel ruolo di AVAR.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL PARMA – Il Parma di Carlos Cuesta dovrebbe presentarsi con il consueto 5-3-2, affidandosi tra i pali a Corvi. Davanti a lui una linea difensiva molto folta, composta da Britschgi, Delprato, Circati, Valenti e Valeri. In mezzo al campo agiranno Bernabé, Keita ed Estevez. In attacco spazio alla coppia formata da Oristanio e Pellegrino. Nessuno squalificato per i crociati, mentre restano indisponibili Frigan, Guaita, Lovik, Ndiaye e Suzuki.

COME ARRIVA IL GENOA – Il Genoa di Daniele De Rossi dovrebbe rispondere con un 3-5-2 molto equilibrato. In porta ci sarà Leali, protetto dal terzetto difensivo composto da Marcandali, Ostigard e Vasquez. Sulle corsie laterali agiranno Norton-Cuffy e Martin, mentre la zona centrale sarà affidata a Malinovskyi, Frendrup ed Ellertsson. In avanti, confermata la coppia Vitinha–Colombo. Anche per il Grifone nessuno squalificato, ma l’infermeria resta affollata: out Cornet, Ekuban, Gronbaek e Siegrist

Probabili formazioni di Parma-Genoa

PARMA (5-3-2): Corvi; Britschgi, Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Estevez; Oristanio, Pellegrino. Allenatore: Cuesta

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandali, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi

Dove vedere la partita in TV e streaming

