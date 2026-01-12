Diretta Genoa-Cagliari del 12 gennaio 2026: in avvio sblocca Colombo, nella ripresa completano l’opera Frendrup e Ostigard

GENOVA – Il Genoa riparte con autorità e conquista tre punti pesanti superando 3-0 il Cagliari nella sfida della 20ª giornata di Serie A. A Marassi la squadra di Daniele De Rossi impone ritmo, intensità e qualità, trovando il vantaggio nel primo tempo e chiudendo la pratica nella ripresa con due reti in rapida successione. Per i sardi, nonostante una buona fase centrale del primo tempo, arriva una sconfitta netta che conferma le difficoltà lontano dalla Sardegna Arena.

Indice:

Cronaca con tabellino

Le formazioni ufficiali di Genoa-Cagliari

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. A dispozione: Sommariva, Lysionok, Thorsby, Stanciu, Messias, Sabelli, Ekhator, Cuenca, Otoa, Fini, Masini, Venturino, Nuredini. Allenatore: De Rossi

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Juan Rodríguez, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Mazzitelli; Luvumbo, S. Esposito; Kılıçsoy. A dispozione: Sherri, Ciocci, Idrissi, Gaetano, Di Pardo, Cavuoti, Pintus, Liteta, Zappa, Borrelli, Pavoletti, Zé Pedro, Trepy. Allenatore: Pisacane.

Convocati Genoa

Portieri: Leali, Lysionok, Sommariva

Difensori: Marcandalli, Martin, Norton-Cuffy, Ostigard, Otoa, Sabelli, Vasquez

Centrocampisti: Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Masini, Messias, Stanciu, Thorsby, Venturinio

Attaccanti: Colombo, Cuenca, Ekhator, Fini, Nuredini, Vitinha

De Rossi alla vigilia

Alla vigilia della partita, Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha sottolineato quanto la sfida sia particolarmente delicata, ricordando che il Milan è una squadra di grande valore e pienamente in corsa per lo Scudetto. L’allenatore del Genoa ha spiegato che il suo gruppo scenderà in campo con l’obiettivo di ottenere punti, consapevole che per riuscirci servirà una prestazione impeccabile sotto ogni aspetto.

De Rossi ha insistito sull’importanza della cura dei dettagli e sull’aumento dell’attenzione in ogni situazione concreta di gioco. Ha inoltre evidenziato come sarà fondamentale occupare meglio le due aree rispetto a quanto fatto in alcune recenti uscite, considerandolo un elemento decisivo per competere contro un avversario del livello del Milan.

L’arbitro

A dirigere la gara, come all’andata, sarà Federico La Penna della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Paolo Laudato di Taranto e Marco Ceccon di Lovere. Quarto Ufficiale sarà Juan Luca Sacchi di Macerata. Al Var ci sarà Luigi Nasca di Bari mentre l’AVAR sarà Fabio Maresca di Napoli.

Presentazione del match

Lunedì 12 gennaio, alle ore 18.30, allo Stadio “Luigi Ferraris” di Genova, andrà in scena Genoa-Cagliari, primo posticipo della ventesima giornata del campionato di Serie A 202-2026. Il Genoa arriva alla sfida in un momento tutt’altro che semplice. L’1-1 ottenuto a San Siro contro il Milan ha esteso a cinque partite la serie senza vittorie in campionato lasciando i rossoblù appena tre punti sopra la zona retrocessione. Il Genoa si presenta così al match da diciassettesimo in classifica, con 16 punti (3 vittorie, 7 pareggi, 9 sconfitte) e un bilancio reti di 19 gol fatti e 29 subiti. La squadra fatica soprattutto negli scontri diretti: contro le formazioni che occupano le ultime sette posizioni, il Genoa ha raccolto cinque pareggi in sei gare, con una sola vittoria. Il rendimento casalingo non aiuta. Al Ferraris, infatti, i liguri hanno conquistato appena un successo in tutta la stagione.

Situazione diversa per il Cagliari, che continua a vivere una stagione caratterizzata da risultati altalenanti ma da una certa costanza nel trovare la via del gol. Il recente 2-2 sul campo della Cremonese rappresenta la settima partita consecutiva con un esito diverso dalla precedente, segno di una squadra imprevedibile ma competitiva. Nonostante qualche passaggio a vuoto, i sardi mantengono un margine di sei punti sulla zona retrocessione e hanno perso solo una delle ultime nove gare contro avversarie della metà bassa della classifica. Il Cagliari, oggi quindicesimo con 19 punti, frutto di 4 vittorie, 7 pareggi, 8 sconfitte, i 21 gol segnati e 27 incassati. All’andata, lo scorso 22 novembre, finì con un pirotecnico 3-3.

COME ARRIVA IL GENOA – Il Genoa di De Rossi dovrebbe presentarsi al match con il consueto 3-5-2. Tra i pali ci sarà Leali, protetto dal terzetto difensivo composto da Marcandalli, Ostigard e Vasquez. Sulle fasce spazio a Norton‑Cuffy e Martin, mentre in mezzo al campo agiranno Frendrup, Malinovskyi e Thorsby. In attacco la coppia formata da Vitinha e Colombo. I rossoblù devono fare i conti con diverse assenze: Cornet, Siegrist, Messias, Gronbaek e Onana non saranno disponibili.

COME ARRIVA IL CAGLIARI – Il Cagliari di Pisacane dovrebbe risponde con un 4-3-2-1. Caprile difenderà la porta, con Zappa, Rodriguez e Luperto a comporre la linea difensiva insieme a Obert. A centrocampo agiranno Palestra, Adopo e Prati, mentre Gaetano ed Esposito supporteranno l’unica punta Kilicsoy. Anche i sardi arrivano con una lista di indisponibili pesante: fuori Zé Pedro, Felici, Belotti, Folorunsho e Deiola.

Probabili formazioni di Genoa-Cagliari

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Rodriguez, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Gaetano, Obert; Esposito, Kilicsoy. Allenatore: Pisacane.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: