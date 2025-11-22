Cagliari-Genoa 3-3: spettacolo e gol all’Unipol Domus

Diretta Cagliari-Genoa di sabato 22 novembre 2025: doppietta per Borrelli, a segno anche Esposito, Vitinha, Ostigard e Martin

CAGLIARI – All’Unipol Domus di Cagliari va in scena una partita dalle mille emozioni: finisce 3-3 tra Cagliari e Genoa nella 12ª giornata di Serie A. Sei gol, un rigore sbagliato, un’espulsione e continui ribaltamenti di fronte hanno caratterizzato un match che lascia entrambe le squadre con un punto, utile ma che non risolve le rispettive difficoltà in classifica.

Cronaca della partita

Il Genoa parte forte e al 18’ trova il vantaggio con Vitinha, bravo a finalizzare un’azione corale. Il Cagliari reagisce e al 33’ pareggia con Borrelli, su assist di Palestra. Al 41’ i liguri tornano avanti grazie al colpo di testa di Ostigard, ma due minuti dopo i rossoblù replicano immediatamente con Sebastiano Esposito, che firma il 2-2. Nel recupero, ammoniti Deiola e Norton-Cuffy. Al 15’ della ripresa il Cagliari completa la rimonta con la doppietta di Borrelli, abile a insaccare di testa su cross di Zappa. Il Genoa non molla e al 37’ trova il 3-3 con Aarón Martin, la cui punizione beffa Caprile con un rimbalzo velenoso. Nel finale, espulso Norton-Cuffy per doppia ammonizione.

Tabellino

CAGLIARI: Caprile E., Zappa G., Mina Y., Luperto S., Palestra M., Deiola A. (dal 31′ st Di Pardo A.), Prati M. (dal 12′ st Adopo M.), Folorunsho M., Felici M. (dal 12′ st Idrissi R.), Borrelli G. (dal 26′ st Pavoletti L.), Esposito Se. (dal 26′ st Luvumbo Z.). A disposizione: Adopo M., Cavuoti N., Ciocci G., Di Pardo A., Gaetano G., Idrissi R., Kilicsoy S., Liteta J., Luvumbo Z., Obert A., Pavoletti L., Pintus N., Radunovic B., Rodriguez J., Rog M. Allenatore: Pisacane F..

GENOA: Leali N., Marcandalli A. (dal 33′ st Carboni V.), Ostigard L., Vasquez J., Norton-Cuffy B., Malinovskyi R. (dal 43′ st Masini P.), Frendrup M., Thorsby M. (dal 22′ st Gronbaek A.), Martin A., Vitinha (dal 33′ st Ekuban C.), Colombo L. (dal 43′ st Ellertsson M. E.). A disposizione: Carboni V., Ekhator J., Ekuban C., Ellertsson M. E., Fini S., Gronbaek A., Masini P., Otoa S., Sabelli S., Siegrist B., Sommariva D., Stanciu N., Venturino L. Allenatore: De Rossi D..

Reti: al 33′ pt Borrelli G. (Cagliari) , al 43′ pt Esposito Se. (Cagliari) , al 15′ st Borrelli G. (Cagliari) al 18′ pt Vitinha (Genoa) , al 41′ pt Ostigard L. (Genoa) , al 38′ st Martin A. (Genoa) .

Ammonizioni: al 44′ pt Deiola A. (Cagliari), al 1′ st Prati M. (Cagliari), al 38′ st Luperto S. (Cagliari), al 41′ st Mina Y. (Cagliari) al 9′ pt Norton-Cuffy B. (Genoa), al 23′ st Gronbaek A. (Genoa).

Espulsioni: al 45’+3 st Norton-Cuffy B. (Genoa).

Recupero: 1′ pt, 5′ st

I convocati del Cagliari

Portieri: Caprile, Radunovic, Ciocci.

Difensori: Palestra, Idrissi, Luperto, Rodriguez, Di Pardo, Mina, Zappa, Pintus.

Centrocampisti: Adopo, Gaetano, Prati, Cavuoti, Folorunsho, Rog, Deiola, Liteta.

Attaccanti: Kiliçsoy, Felici, Borrelli, Pavoletti, Luvumbo, Esposito.

I convocati del Genoa

Portieri: Leali, Siegrist, Sommariva.

Difensori: Fini, Marcandalli, Martin, Norton-Cuffy, Ostigard, Otoa, Sabelli, Vasquez.

Centrocampisti: Carboni, Ellertsson, Frendrup, Gronbaek, Malinovskyi, Masini, Stanciu, Thorsby.

Attaccanti: Colombo, Ekhator, Ekuban, Venturino, Vitinha.

Le parole di Daniele De Rossi

“Siamo orgogliosi che i nostri giocatori vadano in giro per il mondo, ho lavorato con chi avevo a disposizione. Abbiamo lavorato sui nostri principi e su cose che necessitavano di più tempo. Siamo soddisfatti dal punto di vista fisico, ci siamo guardati un po’ intorno e abbiamo capito dove stavamo. I Nazionali tornano con stati d’animo legati alle qualificazioni raggiunte: alcuni sono felici, altri un po’ meno. Però hanno giocato, si sono fatti vedere e hanno potuto mettersi in mostra. La sosta per le nazionali dà un po’ fastidio a chi ama il calcio ma è un occasione anche per ‘cambiare aria. Si può chiamare così anche se chi ora in zona salvezza non è detto che lo sia anche maggio. Dobbiamo giocare tutte le partite alla stessa maniera. Dobbiamo conoscerci e capire chi siamo ma soprattutto capire come andare a vincere ogni partita. Ogni partita ha la sua chiave, quello che deve essere continua è la nostra mentalità e dominare il gioco”.

Presentazione del match

Sabato 22 novembre 2025 alla Unipol Domus Arena andrà in scena Cagliari-Genoa, gara valevole per la dodicesima giornata della Serie A Enilive 2025-2026: calcio d’inizio fissato alle ore 15. Uno scontro diretto salvezza importante in terra sarda tra due compagini separate in classifica da appena tre punti. Da una parte, la formazione guidata da Fabio Pisacane che non vince da sette giornate di campionato con soli tre punti conquistati e viene dal pari di Como dopo due sconfitte consecutive. Dall’altro lato, invece, gli uomini di Daniele De Rossi che vengono dal pari casalingo con la Fiorentina (2-2) dopo l’unica vittoria stagionale giunta a Reggio Emilia con il Sassuolo (1-2).

I sardi, che davanti al proprio pubblico vengono da tre ko di fila con sei gol incassati e appena uno subito per un totale di quattro punti conquistati in cinque partite, vogliono tornare a fare bottino pieno per staccare una diretta concorrente e allontanare ulteriormente la zona retrocessione. I liguri, invece, che lontano dalle mura amiche sono riusciti a raccogliere i primi tre punti stagionali in occasione del match giocato sul campo del Sassuolo dopo tre ko esterni, vanno a caccia del terzo risultato utile consecutivo per abbandonare la zona calda della classifica e guadagnare terreno sulle concorrenti.

Il bilancio storico dei precedenti in Sardegna sorridono agli isolani: 21 vittorie, 9 pareggi e 7 successi con 55 gol all’attivo e 31 reti al passivo. L’ultimo precedente all’Unipol Domus risale al 7 marzo 202 e si chiuse 1-1 con botta e risposta tra Viola e Cornet. L’ultima vittoria del Grifone a Cagliari è datata 12 settembre 2021 (la clamorosa rimonta da 2-0 a 2-3 dei genoani con la doppietta di Fares e il gol di Destro dopo le reti di Joao Pedro e Ceppitelli). A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Federico La Penna della sezione di Roma 1 coadiuvato dagli assistenti Domenico Palermo di Bari e Andrea Bianchini di Perugia. Quarto ufficiale: Maurizio Mariani di Aprilia. Al VAR Rosario Abisso di Palermo assistito da Marco Piccinini di Forlì.

QUI CAGLIARI – Indisponibile Zè Pedro oltre al lungodegente Belotti. Tra i pali Caprile con Palestra, Mina, Luperto e Obert a comporre la linea difensiva. A centrocampo prenderanno posto Adopo, Prati e Folorunsho con Gaetano ed Esposito alle spalle di Borrelli.

QUI GENOA – De Rossi dovrà rinunciare a Cornet e Onana. A difesa di Leali ci saranno Marcandalli, Ostigard e Vasquez. Sulle corsie esterne agiranno Norton-Cuffy e Aaron Martin con Frendrup, Malinovsky e Thorsby in mezzo al campo. Davanti spazio al tandem offensivo composto da Vitinha e Colombo.

Le probabili formazioni di Cagliari-Genoa

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Folorunsho; Gaetano, Esposito; Borrelli. Allenatore: Fabio Pisacane.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: Daniele De Rossi.

Dove vedere la partita in tv e streaming

Cagliari-Genoa – gara valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A – sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN, la piattaforma (disponibile su tablet, smartphone, moderne smart tv e console) che detiene i diritti televisivi per la trasmissione di tutte le partite della Serie A Enilive fino al 2029.