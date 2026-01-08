Milan-Genoa 1-1: finale da cardiopalma a San Siro

Diretta Milan-Genoa di Giovedì 8 gennaio 2026: Colombo apre, Leao risponde. Stanciu sbaglia un rigore nella ripresa in un finale ricco di emozioni

MILANO -Finisce 1-1 a san Siro tra Milan e Genoa dopo un finale dove é successo di tutto. Il Genoa chiude il primo tempo in vantaggio 1-0 grazie al gol di Colombo, bravo ad anticipare Gabbia sul cross di Malinovskyi. Il Milan crea diverse occasioni (con Gabbia, Pulisic, Leao e una grande chance per Fofana) ma Leali e qualche imprecisione sotto porta tengono avanti i rossoblù. Il Genoa, pur soffrendo, è cinico alla prima opportunità e difende con ordine. Nella ripresa il Milan rientra con un altro ritmo: Pulisic sfiora subito il pari, poi al 47’ Leao firma l’1-1 di testa su corner di Bartesaghi. Al 50’ il Genoa ha l’occasione per tornare avanti con un rigore assegnato per fallo su Ellertsson, ma Stanciu calcia altissimo sprecando tutto.

Indice:

Cronaca con tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: MILAN-GENOA 1-1 (st) 52' ammonito Pavlovic per proteste 52' ammonito Maignan per proteste 50' RIGORE PER IL GENOA!!! per un contatto in area tra Ellertsson e Bartesaghi 47' PAREGGIO MILAN!!!! Sul corner di Bartesaghi c’è una deviazione di Frendrup, il pallone resta lì e Leao svetta più in alto di tutti, firmando di testa il gol del pareggio rossonero. 46' Pulisic controlla in area, si gira sul destro e calcia: Leali è reattivissimo e respinge con un intervento decisivo.. Corner per il Milan 45' cinque minuti di recupero 42' Pulisic controlla in area e si gira con il destro, ma Leali è rapidissimo a reagire e respinge con un grande intervento. 41' Bartesaghi pesca Leao sul secondo palo: il portoghese anticipa Vasquez e colpisce di testa, ma la conclusione è troppo debole e Leali blocca senza affanni. 38' nel Genoa dentro Otoa al posto di Colombo 35' ammonito Leali per perdita di tempo 32 destro dalla distanza di Athekame, ma il tiro è centrale: Leali blocca senza problemi. 31' Bartesaghi mette un cross preciso al centro, Pulisic stacca bene ma il suo colpo di testa è debole: Leali si allunga e blocca a terra senza problemi 30' nel Milan dentro Athekame al posto di Gabbia 30 nel Genoa dentro Ekathor al posto di Vitinha 28' LEALI ANTICIPA PAVLOVIC! Modric riceve il corner corto di Bartesaghi, controlla e crossa sul secondo palo per Loftus-Cheek, che fa da sponda di testa per Pavlovic. Il difensore sta per colpire, ma Leali legge tutto e lo anticipa con un’uscita perfetta 25' ammonito Gabbia per un fallo su Vitinha 21' Con l’ingresso di Fullkrug, il Milan si dispone con un 4-3-3: Tomori si allarga sulla fascia destra, Bartesaghi resta a sinistra; davanti Leao si sposta a destra, Pulisic agisce a sinistra e Fullkrug prende il centro dell’attacco. 20' cambio anche nel Milan: debutta in maglia rossonera al posto di Saelemaekers 18' nel Milan dentro Masini al posto di Thorsby e Ellertsson al posto di Malinovskyi 18' 'Loftus-Cheek riceve da Leao al limite dell'area e cerca un cross che viene deviato e finisce tra le braccia di Leali. 15' GOL ANNULLATO per tocco di mano di Pulisicc 14' CHECK VAR 13' PAREGGIO MILAN! Bartesaghi batte il corner sul primo palo, Gabbia colpisce di testa e il pallone centra il secondo palo prima di rimbalzare addosso a Pulisic, che insacca da pochi passi. 9' Il Milan spinge con un’azione offensiva prolungata, mentre il Genoa si compatta nella propria trequarti per respingere l’assalto rossonero 4' Saelemaekers salta Martin e Thorsby, poi prova l’imbucata per Leao: Malinovskyi intercetta e devia in calcio d’angolo. 1' SI RIPARTE! nel Milan dentro Loftus-Cheek al posto di Fofana PRIMO TEMPO Si chiude il primo tempo a San Siro con il Genoa avanti 1-0, grazie al gol di Lorenzo Colombo, bravo ad anticipare Gabbia sul cross teso di Malinovskyi al 28’. Una prima frazione intensa, in cui il Milan ha costruito diverse situazioni pericolose ma senza riuscire a concretizzare. I rossoneri hanno sfiorato il vantaggio già al 6’, quando Gabbia ha colpito di testa trovando la risposta di Leali con l’aiuto della traversa. Altre occasioni sono arrivate con Pulisic e Leao, ma entrambe neutralizzate senza difficoltà dal portiere rossoblù. Da segnalare anche una clamorosa chance per Fofana al 36’, scivolato al momento decisivo a pochi passi dalla porta. Il Genoa, dopo un avvio di gestione del possesso, ha colpito alla prima vera occasione e ha saputo difendere con ordine, ripartendo quando possibile e sfruttando la fisicità di Colombo. La squadra di Gilardino ha anche protestato per un contatto in area tra lo stesso Colombo e Pavlovic, giudicato regolare da Mariani. Il Milan ha mostrato buone trame ma poca precisione negli ultimi metri, mentre il Genoa ha capitalizzato al massimo la propria occasione. Tutto aperto per la ripresa, con i rossoneri chiamati a cambiare ritmo per rimettere in equilibrio il match 46' finisce qui il primo tempo con il Genoa in vantaggio di un gol che porta la firma di Lorenzo Colombo 44' un minuto di recupero 41' Bartesaghi mette un cross preciso in area, Leao ci prova di testa ma la conclusione è debole e centrale: Leali blocca senza difficoltà. 39' Pulisic spinge Ostigard nel duello aereo e commette fallo: il Genoa può ripartire con un calcio di punizione nella propria area 36' Azione insistita del Milan: Leao prova a girarsi in area ma finisce per servire involontariamente Fofana. Il francese, tutto solo, scivola al momento del tiro e manca il pallone a pochi centimetri dalla porta. 31' Bartesaghi mette un cross teso sul primo palo, Pulisic anticipa tutti di testa ma non riesce a indirizzare verso la porta. 28' VANTAGGIO GENOA!!! Malinovskyi controlla il passaggio di Norton-Cuffy, si porta il pallone sul destro e mette un cross teso al centro: Colombo anticipa Gabbia e gira in rete il pallone del vantaggio rossoblù 25' Marcandalli anticipa Leao con decisione: per il portoghese è il secondo pallone perso in pochi minuti. 23' Martin mette in mezzo la punizione, Colombo prova il colpo di testa all’indietro ma la conclusione è debole e non crea problemi a Maignan 18' Colombo protesta per un presunto contatto con Pavlovic in area Milan, ma Mariani lascia proseguire: per lui è tutto regolare 15' Thorsby stende Fofana al limite dell’area: il Milan guadagna un’ottima punizione in zona pericolosa 9' Destro di Vitinha, la conclusione termina larga: c’è la deviazione di Tomori e sarà calcio d’angolo. 6'Bartesaghi batte corto il corner dialogando con Modric, riceve il pallone di ritorno e lo mette sul secondo palo: Gabbia svetta di testa, ma Leali respinge con l’aiuto della traversa. 3' Il Genoa gestisce il possesso, il Milan resta compatto nella propria metà campo in attesa del momento giusto per ripartire 1' partiti" E' cominciata Milan-Genoa! Primo pallone gestito dalla squadra ospite squadre in campo Un cordiale buonasera a tutti i lettori collegati per vivere indieme alla redazione di calciomagazine.net ogni azione ed emozione di Milan-Genoa Tabellino MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia (dal 30' st Athekame), Pavlović; Saelemaekers (dal 20' st Fullkrug), Fofana (dal 1' st Loftus-Cheek), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leão. A disposizione.: Terracciano, Torriani;De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Ricci; Castiello Allenatore: Allegri. GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi (dal 19'st Rllertsson), Frendrup, Thorsby (dal 19'st Masini), Martín; Vitinha (dal 30' st Ekhator), Colombo (dal 38' st Otoa). A disposizione.: Lysionok, Sommariva; Otoa, Sabelli; Cuenca, Fini, Masini, Stanciu, Venturino;Nuredini. Allenatore.: De Rossi. Reti: al 28' pt Colombo, al 45 2 st Leao Ammonizioni: Gabbia, Leali Recupero: 1' pt, 5' st

Allegri alla vigilia

Alla vigilia della sfida, Massimiliano Allegri ha sottolineato le insidie rappresentate dal Genoa, ricordando come i rossoblù abbiano sempre trovato il gol nelle ultime dieci partite e possano contare su giocatori di grande qualità tecnica, ottimi tiratori e su un Colombo in grande crescita. L’allenatore rossonero ha ribadito la necessità di affrontare l’avversario con massimo rispetto, puntando però con decisione ai tre punti.

Allegri ha poi analizzato la situazione di classifica, spiegando che i risultati dell’ultimo turno hanno alzato l’asticella: la quota Champions, secondo lui, si è spostata intorno ai 70 punti, mentre quella Scudetto si aggira sugli 86-88. L’obiettivo dichiarato resta quello di rientrare stabilmente nelle prime quattro posizioni. Per riuscirci, ha concluso, serviranno equilibrio, piedi per terra e un approccio sempre serio a ogni partita.

De Rossi alla vigilia

Alla vigilia della partita, Daniele De Rossi ha sottolineato quanto la sfida sia particolarmente delicata, ricordando che il Milan è una squadra di grande valore e pienamente in corsa per lo Scudetto. L’allenatore del Genoa ha spiegato che il suo gruppo scenderà in campo con l’obiettivo di ottenere punti, consapevole che per riuscirci servirà una prestazione impeccabile sotto ogni aspetto.

De Rossi ha insistito sull’importanza della cura dei dettagli e sull’aumento dell’attenzione in ogni situazione concreta di gioco. Ha inoltre evidenziato come sarà fondamentale occupare meglio le due aree rispetto a quanto fatto in alcune recenti uscite, considerandolo un elemento decisivo per competere contro un avversario del livello del Milan.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, coadiuvato dagli assistenti Bindoni di Venezia e Moro di Schio e al Quarto Ufficiale Turrini. Al VAR ci sarà Di Paolo di Avezzano mentre l’AVAR sarà Paterna di Teramo.

Presentazione del match

Il Milan arriva alla sfida contro il Genoa con il morale in risalita. Dopo la pesante battuta d’arresto nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, la squadra di Massimiliano Allegri ha reagito con due vittorie convincenti: il 3-0 rifilato al Verona e l’1-0 ottenuto contro il Cagliari. Risultati che confermano l’ottimo percorso dei rossoneri in campionato, iniziato dopo il ko della prima giornata contro la Cremonese Il Milan oggi é secondo in classifica con 38 punti, frutto di undici vittorie, cinque pareggi, una sconfitta, 28 gol segnati e 13 subiti.

Dall’altra parte, il Genoa arriva a San Siro con una classifica complicata. Il pareggio per 1-1 contro il Pisa non ha dato la scossa sperata: la squadra resta appena tre punti sopra la zona retrocessione. Il buon avvio dell’era Daniele De Rossi sembra ormai un ricordo. I rossoblù sono diciassettesimi con 15 punti (3 vittorie, 6 pareggi, 9 sconfitte, 18 gol fatti e 28 subiti).

COME ARRIVA IL MILAN – Il Milan si presenta alla sfida con un 3-5-2. Tra i pali c’è Maignan, protetto dal terzetto difensivo composto da De Winter, Gabbia e Pavlovic. A centrocampo spazio a Loftus-Cheek, Fofana, Modric e Rabiot, con Bartesaghi a presidiare la fascia. In attacco, il tandem formato da Leao e Pulisic. L’unico indisponibile è Gimenez.

COME ARRIVA IL GENOA – Il Genoa di De Rossi risponde con lo stesso modulo, il 3-5-2. In porta c’è Leali, con Marcandalli, Ostigard e Vasquez a comporre la linea difensiva. Sulle fasce agiscono Norton-Cuffy e Martin, mentre in mezzo al campo trovano spazio Frendrup, Malinovskyi ed Ellertsson. Davanti, la coppia Vitinha–Colombo. Indisponibili Cornet, Gronbaek, Messias e Siegrist

Probabili formazioni di Milan-Genoa

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Loftus-Cheek, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. Allenatore: Allegri.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: