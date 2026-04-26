Milan-Juventus 0-0: a San Siro vince l’equilibrio

Diretta Milan-Juventus di Domenica 26 aprile 2026: fgol annullato a Thuram per fuorigioco e traversa di Leao

MILANO -La partita, in entrambe le frazioni, è rimasta nervosa e discontinua: tanti duelli, tanti falli, poche sequenze davvero pulite. Nel primo tempo Juventus e Milan si sono alternate in fiammate isolate, con i portieri protagonisti e un gol annullato a Thuram come unico vero sussulto. Nella ripresa il Milan ha sfiorato il vantaggio con la traversa di Leao, mentre la Juventus ha risposto con qualche occasione sporadica, compreso l’errore di David sul cross di Holm. La girandola di cambi ha spezzato ulteriormente il ritmo, lasciando la gara viva ma disordinata, sempre in attesa dell’episodio che potesse cambiarla e che non è mai arrivato.

Indice:

Cronaca della partita

RISULTATO IN DIRETTA: MILAN-JUVENTUS 0-0 (st) 48ì Sinistro di Vlahović che impegna Maignan, bravo a respingere, ma l’azione era comunque viziata da fuorigioco 45' saranno sei i minuti di recupero 42' nella Juventus dentro Vlahovic per David 41' ammonito Locatelli per un fallo su Rabiot 40' Cross invitante di Holm per David, che però, tutto solo in area, manca clamorosamente l’impatto con il pallone. 35' Nel Milan dentro anche Nkunku al posto di Leao 35' Nella Juventus dentro anche Zeghrova al posto di Conceicao 35' Entrambi i giocatori vengono sostituiti. Nel Milan entra Jashari al posto di Modric, nella Juventus Yildiz al posto di Boga 33' gioco fermo aseguito di uno scontro tra Locatelli e Modric. Entrano in campo gli staff medici 30' ammonito Estupinan per aver commesso un fallo su Conceicao 29' ammonito Boga per un intervento falloso ai danni di Koopmeiners 26' nella Juventus dentro Holm al posto di Cambiaso e dentro Koopmeiners per Thuram 22' nel Milan dentro Ricci al posto di Fofana 17' nel Milan dentro Pulisic per Fullkrug 14' sinistro di Cambiaso da posizione defilata. Palla alta sopra la traversa 11' non si intendono Saeemaekers e Rabiot e l'azione sfuma 8' conclusione dalla distanza di Bremer, Maignan di distende e blocca la palla a terra 5' conclusione di prima intensione di Leao che colpisce in pieno la traversa! 4' Botta di Boga murata da Pavlović, poi ci prova anche Conceição: conclusione centrale, Maignan blocca senza affanni. 1' si riprende a giocare nel Milan dentro Estupinan al posto di Bartesaghi PRIMO TEMPO Il primo tempo è stato frammentato, più acceso nei duelli che nelle trame di gioco. Juventus e Milan hanno alternato fiammate e imprecisioni, senza riuscire a prendere davvero il controllo della partita. I bianconeri hanno provato a costruire con pazienza, ma tra scivolate, contrasti duri e qualche scelta sbagliata negli ultimi metri, la manovra si è spesso spenta. Il Milan ha risposto con ripartenze guidate da Modric e qualche iniziativa di Leao, senza però trovare continuità. I portieri sono stati protagonisti: De Gregorio ha salvato su Rabiot, Maignan ha murato Conceição. L’episodio più rumoroso è stato il gol annullato a Thuram, che ha acceso per un attimo la Juventus prima dell’intervento del guardalinee. Nel complesso, una frazione nervosa, fatta di contrasti, anticipi e tentativi isolati, più che di gioco fluido. Una partita che sembra in attesa dell’episodio capace di cambiarne davvero il ritmo. 46' finisce qui il primo tempo. Risultato ancora bloccato sullo 0-0 45' Conceição converge verso il centro e prova ancora la conclusione: sinistro rasoterra debole, Maignan blocca senza difficoltà. 44' un minutoi di recupero 40' conclusione potente di Conceicao murata da Maignan! 39' Non si chiudono i tempi tra Leao e Bartesaghi: il movimento non è sincronizzato e l’azione sfuma. 36' ammonito Bartesaghi per gioco falloso 36' GOL ANNULLATO ALLA JUVENTUS" Thutam trova il gol ma era stata ravvisata una posizione di fuorigioco 32' Destro potente di Rabiot, De Gregorio reagisce con un grande riflesso e respinge centralmente il pallone 29' gioco fermo a seguito dello scontro tra McKennie e Tomori 25' intervento falloso di Rabiot ai danni di Bremer 23' destro di Fofana, la palla finisce abbondantemente a lato 20' primo ccartellino giallo della partita: ammonito Cambuiaso per gioco falloso 16' Fofana legge l’azione in anticipo e arriva prima di Thuram, impedendogli la conclusione. 13' Possesso palla della Juventus, la manovra si sviluppa a sinistra ma Boga scivola al momento del controllo e perde il pallone. 10' Ripartenza del Milan guidata da Modric, che prova a verticalizzare. Kalulu legge tutto e chiude in fallo laterale, spegnendo sul nascere l’azione rossonera. 6' ' Locatelli interviene in ritardo su Leao all’altezza della linea di centrocampo e lo stende in maniera evidente. Fallo netto, il gioco si ferma. 3' Contatto duro tra Bartesaghi e McKennie sulla trequarti, i due restano un attimo a terra ma per l’arbitro è tutto regolare e si può proseguire. 1' Partiti! primo possesso rossonero squadra in campo Un cordiale buonasera a tutti i lettori collegati per vivere insieme alla redazione dio calciomagazine.net ogni azione ed emozione di Milan-Juventus

Tabellino

MILAN: Maignan M., Tomori F., Gabbia M., Pavlovic S., Saelemaekers A., Fofana Y. (dal 22' st Ricci S.), Modric L. (dal 35' st Jashari A.), Rabiot A., Bartesaghi D. (dal 1' st Estupinan P.), Pulisic C. (dal 17' st Fullkrug N.), Leao R. (dal 35' st Nkunku C.). A disposizione: Athekame Z., De Winter K., Estupinan P., Fullkrug N., Gimenez S., Jashari A., Loftus-Cheek R., Nkunku C., Odogu D., Pittarella M., Ricci S., Terracciano P. Allenatore: Allegri M..



JUVENTUS: Di Gregorio M., Kalulu P., Bremer, Kelly L., McKennie W., Locatelli M., Thuram K. (dal 26' st Koopmeiners T.), Cambiaso A. (dal 26' st Holm E.), Conceicao F. (dal 35' st Zhegrova E.), Boga J. (dal 35' st Yildiz K.), David J. (dal 43' st Vlahovic D.). A disposizione: Adzic V., Gatti F., Holm E., Koopmeiners T., Kostic F., Miretti F., Openda L., Perin M., Pinsoglio C., Vlahovic D., Yildiz K., Zhegrova E. Allenatore: Spalletti L..



Reti:



Ammonizioni: al 38' pt Bartesaghi D. (Milan), al 30' st Estupinan P. (Milan) al 21' pt Cambiaso A. (Juventus), al 27' st Boga J. (Juventus), al 41' st Locatelli M. (Juventus).



Gol annullati: al 36' pt Thuram K. per (Juventus).

Maignan M., Tomori F., Gabbia M., Pavlovic S., Saelemaekers A., Fofana Y. (dal 22' st Ricci S.), Modric L. (dal 35' st Jashari A.), Rabiot A., Bartesaghi D. (dal 1' st Estupinan P.), Pulisic C. (dal 17' st Fullkrug N.), Leao R. (dal 35' st Nkunku C.).Athekame Z., De Winter K., Estupinan P., Fullkrug N., Gimenez S., Jashari A., Loftus-Cheek R., Nkunku C., Odogu D., Pittarella M., Ricci S., Terracciano P.Allegri M..Di Gregorio M., Kalulu P., Bremer, Kelly L., McKennie W., Locatelli M., Thuram K. (dal 26' st Koopmeiners T.), Cambiaso A. (dal 26' st Holm E.), Conceicao F. (dal 35' st Zhegrova E.), Boga J. (dal 35' st Yildiz K.), David J. (dal 43' st Vlahovic D.).Adzic V., Gatti F., Holm E., Koopmeiners T., Kostic F., Miretti F., Openda L., Perin M., Pinsoglio C., Vlahovic D., Yildiz K., Zhegrova E.Spalletti L..al 38' pt Bartesaghi D. (Milan), al 30' st Estupinan P. (Milan) al 21' pt Cambiaso A. (Juventus), al 27' st Boga J. (Juventus), al 41' st Locatelli M. (Juventus).al 36' pt Thuram K. per (Juventus).

Allegri alla vigilia

Alla vigilia della sfida, Allegri ha descritto il confronto come una di quelle partite che non perdono mai fascino. Ha spiegato che si tratta di una gara meravigliosa da giocare, una delle più importanti dell’intero campionato, e che arriva in un momento particolare, con entrambe le squadre impegnate nella stessa corsa. Ha riconosciuto come la Juventus sia cresciuta molto negli ultimi mesi, sottolineando che l’arrivo di Spalletti abbia dato ai bianconeri qualcosa in più, portando solidità, rendimento e qualità di gioco.

Parlando dell’obiettivo Champions League, l’allenatore rossonero ha ricordato che alla sua squadra mancano ancora sette punti per la qualificazione matematica, anche se potrebbero bastarne meno. Ha precisato che non considera questa sfida un vero snodo della stagione, ma una tappa che potrebbe aggiungere un altro pezzo verso il traguardo. Ha ribadito che la partita davvero decisiva era stata quella di Verona, arrivata dopo un periodo complicato e vinta con maturità.

Allegri ha insistito sul fatto che, in questa fase, contino soprattutto i risultati e i punti, non i gol degli attaccanti o altri dettagli secondari. Ha aggiunto che il secondo posto non deve diventare un’ossessione: il Milan proverà ad arrivare il più in alto possibile, ma la priorità assoluta, sia dal punto di vista sportivo sia economico, resta il piazzamento nelle prime quattro. Ha concluso ricordando che, se l’obiettivo verrà centrato, una parte del merito andrà anche ai tifosi, sempre straordinari nel sostegno alla squadra.

L’arbitro

La direzione della gara è affidata a Simone Sozza della sezione di Seregno. Al suo fianco ci saranno Perrotti e Rossi nel ruolo di assistenti, mentre Zufferli sarà incaricato come quarto ufficiale. In sala VAR opererà Abisso, con Maresca come supporto all’AVAR.

Presentazione del match

Il Milan arriva a questo scontro diretto dopo aver ritrovato ossigeno e punti in un momento delicato. Il successo di misura contro l’Hellas Verona, squadra in piena lotta salvezza, è stato molto più di un semplice 1‑0: ha interrotto una serie di due sconfitte consecutive senza segnare e ha permesso ai rossoneri di chiudere il turno precedente al secondo posto, con un bilancio di 19 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte, 48 gol realizzati e 27 subiti.

La Juventus, invece, arriva a San Siro con un’inerzia completamente diversa. La squadra di Luciano Spalletti ha infilato tre vittorie consecutive senza subire gol, l’ultima delle quali il 2‑0 al Bologna, e ha consolidato il proprio quarto posto portandosi a più cinque sulla Roma. I bianconeri viaggiano verso una nuova qualificazione in Champions League grazie a una difesa che, ancora una volta, si conferma tra le più affidabili del torneo: 18 vittorie, 9 pareggi, 6 sconfitte, 57 gol segnati e 29 incassati, per un totale di 63 punti.

È una partita che arriva nel momento in cui entrambe le squadre hanno bisogno di conferme: il Milan per blindare il secondo posto e ritrovare continuità, la Juventus per chiudere il discorso Champions e dare un segnale di forza in uno scontro diretto che pesa sempre, a prescindere dalla classifica.

La gara di andata, lo scorso 5 ottobre, si concluse a reti inviolate.

COME ARRIVA IL MILAN – Nel Milan di Allegri dovrebbe esserci Maignan in porta, con una difesa a tre composta da Tomori, Gabbia e Pavlovic. Sugli esterni Saelemaekers e Bartesaghi mentre in mezzo dovrebbero esserci Fofana, Modric e Rabiot. Davanti, Pulisic e Leao. Nessuno squalificato e nessun indisponibile per i rossoneri.

COME ARRIVA LA JUVENTUS – La Juventus dovrebbe rispondere con Di Gregorio tra i pali e una linea difensiva formata da Kalulu, Bremer e Kelly. A centrocampo McKennie e Cambiaso presidieranno le fasce, mentre Thuram, Locatelli e Cambiaso daranno equilibrio e densità nella zona centrale, con Locatelli a dettare i tempi e Thuram a garantire inserimenti. In attacco, Spalletti dovrebbe affidarsi a Yildiz e Conceicao ai lati di David, riferimento centrale e uomo chiave per attaccare la profondità. Nessuno squalificato, ma assenze pesanti: Adzic, Cabal, Holm, Milik, Perin e Vlahovic.

Probabili formazioni di Milan-Juventus

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. Allenatore: Allegri.

JUVENTUS (3-4-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, David, Yildiz. Allenatore: Spalletti.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: