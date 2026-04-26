Ferrandina-Nardò 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Ferrandina-Nardò di Domenica 26 aprile 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D, Girone H

FERRADINA – Domenica 26 aprile, alle ore 15:00, allo stadio “Centro Sportivo Santa Maria Ferrandina” di Ferradina, andrà in scena Ferrandina-Nardò, match valido per la trentaduesima giornata di Serie D 2025/2026, Girone H. Tutte due le squadre a caccia di punti per cercare di chiuedere al meglio la stagione.

Il Ferradina deve assolutamente sperare in un risultato positivo, almeno per chiudere la stagione con un certo onore, data la disastrosa classifica.

L’AC Nardò rende omaggio alla memoria di Erminio D’Elia, figura emblematica e insostituibile nella storia del calcio neretino, a 18 anni dalla scomparsa. Uomo di sport, di passione e di instancabile dedizione, Erminio ha rappresentato per decenni un punto di riferimento umano e professionale per l’intera comunità granata.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI FERRANDINA-NARDÒ]

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Marco Costa di Busto Arsizio, coadiuvato dagli assistenti Alessio Fiore di Roma 1 e da Marco Tundo di Roma 2.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL FERRANDINA – Il Ferrandina si schiera con un 4-3-3: tra i pali c’è Galiano; in difesa la linea a quattro è composta da Gianfreda, Desimini, Sepe e Asare. A centrocampo agiscono Calabria, Cristiano e Otero, incaricati di garantire equilibrio e gestione del possesso. In attacco il tridente formato da Antonacci, Cirigliano e Pizzo rappresenta il principale riferimento offensivo della squadra. In panchina il tecnico Minincleri.

COME ARRIVA IL NARDÒ – Il Nardò si schiera con un 4-4-2: tra i pali c’è Galli; in difesa la linea a quattro è composta da Minerva, Gigliotti, Fornasier e Calderoni. A centrocampo agiscono Risolo, Addae, Garnica e D’Anna, incaricati di garantire equilibrio e copertura sulle corsie. In attacco la coppia formata da Camara e Margheriti rappresenta il principale riferimento offensivo della squadra. Tale modulo è pensato per garantire equilibrio tra difesa e attacco, coprendo le fasce, mantenendo solidità difensiva e sfruttando due attaccanti per finalizzare le azioni.

Le probabili formazioni

FERRANDINA (4-3-3): Galiano, Asare, Quaranta, Gallitelli, Kisseih, Gianfreda, Brancati, Antonacci, Calabria, Sepe, Lauria. Allenatore: Minincleri.

NARDÒ (4-4-2): Galli; Minerva, Gigliotti, Fornasier, Calderoni; Risolo, Addae, Garnica, D’Anna; Camara, Margheriti. Allenatore: De Sanzo.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Ferrandina-Nardò, valida per la trentatreesima giornata di Serie D, girone H, non sarà trasmessa ne in diretta televisiva e ne in streaming.