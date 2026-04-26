Genoa-Como: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta di Genoa-Como di Domenica 26 aprile 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

GENOVA – Domenica 26 aprile, alle ore 15, allo Stadio “Luigi Ferraris” di Genova, andrà in scena Genoa-Como, gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Indice:

Il Genoa arriva alla gara forte del successo per 2-1 sul Pisa, risultato che ha consolidato un margine di undici punti sulla zona retrocessione. I rossoblù hanno vinto cinque delle ultime otto partite, costruendo così metà delle dieci vittorie stagionali. Con 39 punti, dieci successi, nove pareggi e quattordici sconfitte, quaranta gol segnati e quarantasei subiti, il Grifone ha completato una risalita che sembrava impensabile a inizio anno .

Il Como, invece, arriva ferito. Tre sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia, due delle quali contro l’Inter, hanno incrinato un percorso che fino a poche settimane fa profumava di impresa. La rimonta subita da 2-0 a 3-2 in semifinale di Coppa ha lasciato scorie pesanti. I lariani restano però in piena corsa europea: 51 punti, sedici vittorie, dieci pareggi e sette sconfitte, cinquantasette gol fatti e ventotto subiti. La zona Champions dista cinque punti, ma la squadra di Fabregas ha dimostrato più volte di saper reagire nei momenti difficili.

All’andata, a settembre, finì 1-1.

Cronaca con tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI GENOA-COMO]

RISULTATO IN DIRETTA: GENOA-COMO Domenica 26 aprile dalle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle ore 15 la cronaca con commento in diretta della partita.

De Rossi alla vigilia

Alla vigilia della sfida con il Como, Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, ha parlato di un percorso che oggi sembra vicino al coronamento, ma che solo pochi mesi fa appariva molto più complicato. Il tecnico ha spiegato che l’atmosfera festosa che circonda il Genoa dopo la salvezza non deve illudere nessuno: ha ricordato che il Como è una squadra capace, nel giro di due minuti, di spegnere qualsiasi entusiasmo. Ha definito i lariani “il peggior cliente possibile”, sottolineando quanto siano stimolati dalla corsa verso Champions ed Europa League. Ha aggiunto che la squadra vuole chiudere bene davanti ai propri tifosi e che non accetterebbe di salutarli con una brutta figura.

L’arbitro

La gara sarà diretta da Federico La Penna, con Mastrodonato e Ceolin come assistenti, Colombo quarto uomo, Gariglio al VAR e Di Paolo all’AVAR .

Presentazione del match

COME ARRIVA IL GENOA – De Rossi ritrova Ellertsson, Frendrup e Malinovskyi dopo la squalifica. In porta ci sarà Bijlow, con Marcandalli, Ostigard e Vasquez a comporre il terzetto difensivo. Sulle fasce Ellertsson agirà a destra e Sabelli a sinistra. In mezzo Frendrup e Malinovskyi guideranno la manovra, mentre sulla trequarti Baldanzi e Vitinha supporteranno Colombo, confermato come riferimento offensivo .

COME ARRIVA IL COMO – Fabregas riparte dal 4-2-3-1. Butez sarà il portiere, con Smolcic, Ramon, Kempf e Valle a formare la linea difensiva. In mediana spazio a Perrone e Da Cunha. Sulla trequarti agiranno Diao, Nico Paz e Baturina, mentre Douvikas sarà il terminale offensivo, deciso a riscattare le ultime uscite negative .

Probabili formazioni di Genoa-Como

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Baldanzi, Sabelli; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: