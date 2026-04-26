Perotti ancora protagonista: il ternano vola a Roma per la Coppa Primavera

Marco Perotti, quinto nel ranking FISCT Lazio e primo tra i fuori regione, sarà in gara il 3 maggio a Roma per la Coppa Primavera

ROMA – Continua il periodo straordinario di Marco Perotti, il giocatore ternano tesserato FISCT con il Subbuteo Taranto, protagonista assoluto del Subbuteo tradizionale in questo avvio di stagione 2026. Nel mese di aprile ha centrato un risultato storico: quinto posto nel ranking FISCT Lazio su 108 giocatori e primo posto assoluto nel ranking dei fuori regione, confermando una crescita costante e una competitività ormai da top player.

Domenica la Coppa Primavera: appuntamento a Roma

Perotti tornerà sul panno verde domenica 3 maggio 2026, quando parteciperà alla Coppa Primavera, prestigioso evento organizzato dal CCT Roma. La competizione si svolgerà nella location di Via Luzio, zona Furio Camillo, con calcio d’inizio previsto intorno alle ore 9.

Sono attesi circa 40 giocatori, provenienti non solo da Roma e dal Lazio, ma anche da diverse aree del Centro Italia. Un parterre che garantirà un livello tecnico‑tattico altissimo, con la presenza dei migliori specialisti della Capitale.

Regolamento e materiali di gioco

Il torneo si disputerà su panni Astropitch originali anni ’80, con porte in plastica e arbitraggio su ogni tavolo. Le partite dureranno 12 minuti per tempo, per un totale di 24 minuti, secondo il regolamento ufficiale del Subbuteo tradizionale.

Un contesto che esalta precisione, velocità di esecuzione e lettura tattica: elementi in cui Perotti ha dimostrato di eccellere nelle ultime uscite.

Obiettivo: altri punti per scalare il ranking

Perotti punta a sfruttare la Coppa Primavera per raccogliere punti preziosi e migliorare ulteriormente la propria posizione sia nel ranking FISCT Lazio sia in quello dei fuori regione. Un risultato importante, considerando la qualità degli avversari e il valore della competizione.

Un evento riconosciuto dal CONI

La Coppa Primavera rientra nel calendario ufficiale della Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo – Sezione Lazio, in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo OPES Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.

Un appuntamento che unisce tradizione, agonismo e passione, e che rappresenta un nuovo banco di prova per uno dei giocatori più in forma del panorama nazionale.