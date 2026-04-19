Hellas Verona-Milan 0-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Verona-Milan di Domenica 19 aprile 2026: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

VERONA – Domenica 19 aprile, alle ore 15, allo Stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, andrà in scena Hellas Verona-Milan, gara valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Indice:

Per il Verona è arrivato il momento della verità. A sei giornate dalla fine e con nove punti da recuperare sulla zona salvezza, gli scaligeri non possono più sbagliare. La sconfitta contro il Torino nell’ultimo turno, la quarta consecutiva, ha aggravato una situazione già critica e ha lasciato la squadra a quota 18 punti, frutto di tre vittorie, nove pareggi e venti sconfitte, con ventitré gol segnati e cinquantacinque subiti.

Il Milan arriva al Bentegodi con un peso diverso sulle spalle. Da possibile outsider nella corsa scudetto, la squadra di Allegri si ritrova ora a difendere il proprio posto tra le prime quattro. Il 3-0 subito in casa contro l’Udinese è stato un campanello d’allarme forte, la seconda sconfitta consecutiva in campionato e la terza nelle ultime quattro gare. I fischi di San Siro, rivolti anche a Rafael Leao, hanno fotografato il malumore di una piazza che pretende una reazione immediata. I rossoneri sono terzi con 63 punti, frutto di diciotto vittorie, nove pareggi e cinque sconfitte, con quarantasette reti realizzate e ventisette incassate. All’andata, lo scorso 28 dicembre, il Milan aveva vinto 3-0.

Cronaca della partita

[AGGIORNA LA DIRETTA DI HELLAS VERONA-MILAN]

RISULTATO IN DIRETTA: VERONA-MILAN 0-0 (pt) 25' Bartesaghi ci prova direttamente su punizione: mancino potente, ma il pallone si alza troppo e termina sopra la traversa 23' ammonito Akpa-Apro per gioco falloso su Rabiot 20' nel Verona dentro Lirola al posto dell'infortunato Oyegoke 18' Bernede mette il pallone in mezzo, ma Maignan legge tutto in anticipo e lo abbraccia senza problemi. 13' Modric prova a battere la punizione direttamente in porta ma Montipò si oppone 12' interento falloso di Edmundsson su Rabiot. Punizione in favore del Milan al limite dell'area 10' chiusura provvidenziale di Nalsson su Leao 7' Bernede prova la conclusione, murata da Rabiot. Sulla seconda palla interviene Bartesaghi, che libera l’area e allontana il pericolo 2' Verticalizzazione di Gabbia per Pulisic, che controlla e serve l’inserimento di Leão. Intervento decisivo di Edmundsson, bravo a chiudere e a spegnere l’azione rossonera. 1' partiti! primo pallone gestito dai padroni di casa squadre in campo Un cordiale buon pomeriggio a tutti i lettori collegati per vivere insieme alla redazoione di calciomagazine.net ogni azion ed emozione di Verona-Milan

Tabellino in tempo reale

VERONA: Montipo L., Nelsson V., Edmundsson A., Valentini N., Oyegoke D. (dal 21' pt Lirola P.), Akpa Akpro J., Gagliardini R., Bradaric D., Belghali R., Bernede A., Orban G.. A disposizione: Ajayi J., Al Musrati, Bella-Kotchap A., Cham F., Frese M., Harroui A., Isaac, Lirola P., Lovric S., Perilli S., Slotsager T., Toniolo G., Vermesan I. Allenatore: Sammarco P..



MILAN: Maignan M., Tomori F., Gabbia M., Pavlovic S., Athekame Z., Fofana Y., Modric L., Rabiot A., Bartesaghi D., Leao R., Pulisic C.. A disposizione: De Winter K., Estupinan P., Fullkrug N., Gimenez S., Jashari A., Loftus-Cheek R., Nkunku C., Odogu D., Pittarella M., Ricci S., Saelemaekers A., Terracciano P. Allenatore: Allegri M..



Reti:



Ammonizioni: al 24' pt Akpa Akpro J. (Verona).

Montipo L., Nelsson V., Edmundsson A., Valentini N., Oyegoke D. (dal 21' pt Lirola P.), Akpa Akpro J., Gagliardini R., Bradaric D., Belghali R., Bernede A., Orban G..Ajayi J., Al Musrati, Bella-Kotchap A., Cham F., Frese M., Harroui A., Isaac, Lirola P., Lovric S., Perilli S., Slotsager T., Toniolo G., Vermesan I.Sammarco P..Maignan M., Tomori F., Gabbia M., Pavlovic S., Athekame Z., Fofana Y., Modric L., Rabiot A., Bartesaghi D., Leao R., Pulisic C..De Winter K., Estupinan P., Fullkrug N., Gimenez S., Jashari A., Loftus-Cheek R., Nkunku C., Odogu D., Pittarella M., Ricci S., Saelemaekers A., Terracciano P.Allegri M..al 24' pt Akpa Akpro J. (Verona).

Allegri alla vigilia

Alla vigilia il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha sottolineato come la squadra avesse bisogno di ritrovare serenità dopo due sconfitte senza segnare. Ha spiegato che la partita contro il Verona rappresentasse un passaggio fondamentale per tornare alla vittoria, soprattutto contro un avversario vivo, fisico e molto pericoloso in contropiede. Ha ricordato che ogni stagione porta con sé un momento difficile e che l’unico modo per superarlo è tornare a fare le cose con ordine, compattezza e attenzione. Ha ribadito che mancano sei partite e che questa sfida assume un peso particolare in vista dell’obiettivo finale.

L’arbitro

La gara sarà diretta da Daniele Chiffi della sezione di Padova, con assistenti Andrea Zingarelli e Paolo Laudato. Quarto ufficiale Luca Massimi, mentre al VAR ci sarà Paolo Mazzoleni e all’AVAR Matteo Gariglio.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL VERONA – Il Verona di Sammarco dovrebbe presentarsi con Montipò tra i pali, protetto da una difesa a tre composta da Edmundsson sul centro-destra, Nelsson al centro e Frese sul lato opposto. Sulle corsie esterne spazio alla spinta di Belghali a destra e Bradaric a sinistra, mentre in mezzo al campo agirà un terzetto formato da Akpa Akpro, Gagliardini e Bernede. In attacco la scelta dovrebbe ricadere su Bowie e Orban.

Il Milan di Allegri dovrebbe rispondere con Maignan in porta e una linea difensiva a tre composta da Tomori, Gabbia e Pavlovic. Sulle fasce Saelemaekers e Bartesaghi garantiranno ampiezza e corsa, mentre il centrocampo sarà affidato alla qualità di Modric, alla fisicità di Fofana e alla completezza di Rabiot. In avanti spazio al tandem formato da Pulisic e Leao, con il portoghese chiamato a una prova di orgoglio dopo le recenti critiche e l’americano pronto a muoversi tra le linee per dare imprevedibilità alla manovra offensiva.

Probabili formazioni di Hellas Verona-Milan

VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Bowie, Orban. Allenatore: Sammarco

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. Allenatore: Allegri

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: