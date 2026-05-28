  1. Home
  2. Udinese
  3. Pagelle Napoli-Udinese del 24 maggio 2026 | Serie A
Fantacalcio Napoli Serie A Udinese

Pagelle Napoli-Udinese del 24 maggio 2026 | Serie A

Posted on 28 Maggio 2026 at 28 Maggio 2026 by Redazione Calciomagazine
20 0

Napoli Udinese cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Voti fantacalcio e highlights di Napoli-Udinese, per la 38° giornata di Serie A 2025/2026: Hojlund è il migliore del match

NAPOLI: Meret A. 6.5 (dal 35′ st Contini N. s.v.), Di Lorenzo G. 6.5, Rrahmani A. 6.5, Olivera M. 6 (dal 1′ st Juan Jesus 6), Politano M. 6 (dal 35′ st Mazzocchi P. s.v.), Lobotka S. 6 (dal 37′ pt Gilmour B. 6.5), McTominay S. 5.5, Gutierrez M. 6, Elmas E. 5.5, Hojlund R. 7.5, Alisson Santos s.v. (dal 10′ pt De Bruyne K. 7). A disposizione: Anguissa F., Beukema S., Contini N., De Bruyne K., Gilmour B., Giovane, Juan Jesus, Mazzocchi P., Milinkovic-Savic V., Vergara A. Allenatore: Conte A..

UDINESE: Okoye M. 6.5, Kristensen T. 6 (dal 14′ st Bertola N. 6), Kabasele C. 4.5, Solet O. 6, Ehizibue K. 6, Karlstrom J. 6.5 (dal 14′ st Buksa A. 5.5), Miller L. 6, Zemura J. 5.5 (dal 35′ st Mlacic B. s.v.), Piotrowski J. 5.5 (dal 9′ st Gueye I. 5.5), Atta A. 6, Davis K. 5.5 (dal 35′ st Zarraga O. s.v.). A disposizione: Bayo V., Bertola N., Buksa A., Camara A., Gueye I., Mlacic B., Nunziante A., Padelli D., Sava R., Zarraga O. Allenatore: Runjaic K..

CRONACA DELLA PARTITA

Highlights della partita

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=x-9CNHxjbPc&pp=ygUObmFwb2xpIHVkaW5lc2U%3D

FANTACALCIO REPORT

Reti: al 24′ pt Hojlund R. (Napoli) .

Ammonizioni: al 6′ st Karlstrom J. (Udinese), al 36′ st Buksa A. (Udinese), al 45′ st Miller L. (Udinese).

Espulsioni: al 19′ st Kabasele C. (Udinese)

Recupero: 3′ pt, 3′ st

Assist: De Bruyne

Gol vittoria: Hojlund 

Gol da fuori:

Gol dalla panchina: –

Rigore causato:

Rigore parato/sbagliato: –

I Migliori: Hojlund, Okoye