Pagelle Napoli-Udinese del 24 maggio 2026 | Serie A

Voti fantacalcio e highlights di Napoli-Udinese, per la 38° giornata di Serie A 2025/2026: Hojlund è il migliore del match
NAPOLI: Meret A. 6.5 (dal 35′ st Contini N. s.v.), Di Lorenzo G. 6.5, Rrahmani A. 6.5, Olivera M. 6 (dal 1′ st Juan Jesus 6), Politano M. 6 (dal 35′ st Mazzocchi P. s.v.), Lobotka S. 6 (dal 37′ pt Gilmour B. 6.5), McTominay S. 5.5, Gutierrez M. 6, Elmas E. 5.5, Hojlund R. 7.5, Alisson Santos s.v. (dal 10′ pt De Bruyne K. 7). A disposizione: Anguissa F., Beukema S., Contini N., De Bruyne K., Gilmour B., Giovane, Juan Jesus, Mazzocchi P., Milinkovic-Savic V., Vergara A. Allenatore: Conte A..
UDINESE: Okoye M. 6.5, Kristensen T. 6 (dal 14′ st Bertola N. 6), Kabasele C. 4.5, Solet O. 6, Ehizibue K. 6, Karlstrom J. 6.5 (dal 14′ st Buksa A. 5.5), Miller L. 6, Zemura J. 5.5 (dal 35′ st Mlacic B. s.v.), Piotrowski J. 5.5 (dal 9′ st Gueye I. 5.5), Atta A. 6, Davis K. 5.5 (dal 35′ st Zarraga O. s.v.). A disposizione: Bayo V., Bertola N., Buksa A., Camara A., Gueye I., Mlacic B., Nunziante A., Padelli D., Sava R., Zarraga O. Allenatore: Runjaic K..
Highlights della partita
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=x-9CNHxjbPc&pp=ygUObmFwb2xpIHVkaW5lc2U%3D
FANTACALCIO REPORT
Reti: al 24′ pt Hojlund R. (Napoli) .
Ammonizioni: al 6′ st Karlstrom J. (Udinese), al 36′ st Buksa A. (Udinese), al 45′ st Miller L. (Udinese).
Espulsioni: al 19′ st Kabasele C. (Udinese)
Recupero: 3′ pt, 3′ st
Assist: De Bruyne
Gol vittoria: Hojlund
Gol da fuori: –
Gol dalla panchina: –
Rigore causato: –
Rigore parato/sbagliato: –
I Migliori: Hojlund, Okoye