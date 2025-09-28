Genoa-Lazio: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Genoa-Lazio di Lunedì 29 settembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Seria A

GENOVA – Lunedì 29 settembre alle 20:45, allo Stadio “Luigi Ferraris” di Genova, Genoa e Lazio si affrontano nel Monday night della quinta giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

l Genoa, reduce dalla vittoria in Coppa Italia contro l’Empoli, cerca ancora il primo successo in campionato. I rossoblù hanno raccolto appena due punti in quattro giornate, e la sconfitta di Bologna, maturata al 99° minuto su rigore, ha lasciato ferite profonde.

La Lazio non se la passa meglio. I biancocelesti arrivano da tre sconfitte nelle prime quattro gare, compreso il doloroso ko nel derby contro la Roma. Maurizio Sarri, tornato con entusiasmo sulla panchina capitolina, si è trovato a fare i conti con un mercato bloccato e una rosa falcidiata dagli infortuni. L’assenza dalle Coppe potrebbe aiutare a ritrovare equilibrio, ma serve una svolta immediata.

I precedenti tra le due squadre raccontano di 138 confronti totali, con la Lazio avanti per 53 vittorie contro le 49 del Genoa. I capitolini sono reduci da quattro successi consecutivi contro i liguri, ma il Ferraris resta un campo ostico: il Genoa ha perso solo una delle ultime quattro gare casalinghe stagionali.

Il Grifone ha segnato appena due gol in campionato, nonostante un mercato estivo che aveva portato in rosa diversi profili offensivi. La Lazio, dal canto suo, ha mostrato fragilità difensive e poca incisività sotto porta. Entrambe cercano risposte, punti e fiducia. A Genova, lunedì sera, si gioca molto più di una semplice partita.

Convocati Lazio

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gila, Hysaj, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Cataldi, Farcomeni, Pinelli;

Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni.

Vieira alla vigilia

Patrick Vieira, alla vigilia della sfida contro la Lazio, ha espresso la consapevolezza di trovarsi di fronte a un avversario motivato e determinato. Secondo il tecnico del Genoa, dopo una sconfitta nel derby, è naturale che i biancocelesti abbiano grande voglia di riscatto, e proprio per questo ci si aspetta una squadra ancora più competitiva, nonostante le assenze per squalifica e infortunio.

Vieira ha sottolineato come la Lazio resti una formazione di qualità, guidata da un allenatore esperto, e che arriverà a Marassi con rabbia e spirito combattivo. Il Genoa, ha assicurato, sarà pronto ad affrontare una gara difficile contro un avversario importante, consapevole che servirà massima attenzione per contrastare una squadra decisa a prendersi i tre punti.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Zingarelli: Zanotti sarà il IV ufficiale Al VAR ci sarà Abisso,, assistito da Dionisi.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL GENOA – Patrick Vieira, tecnico del Grifone, dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1 per cercare il primo successo stagionale. In porta ci sarà Leali, con Norton-Cuffy e Martin sulle corsie difensive, mentre al centro agiranno Ostigard e Vasquez. In mediana spazio a Masini e Frendrup, chiamati a dare equilibrio e dinamismo. Sulla trequarti, fiducia a Vitinha, Malinovskyi ed Ellertsson, con Colombo riferimento offensivo.

COME ARRIVA LA LAZIO – Maurizio Sarri dovrebbe confermare il 4-2-3-1 per la sua Lazio, reduce da un avvio complicato. Tra i pali ci sarà Provedel, protetto da una linea difensiva composta da Marusic, Gila, Romagnoli e Pellegrini. In mezzo al campo toccherà a Basic e Cataldi garantire copertura e regia, mentre il trio offensivo formato da Cancellieri, Pedro e Zaccagni avrà il compito di supportare Castellanos

Probabili formazioni di Genoa-Lazio

GENOA (4-2-3-1): Leali, Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Vitinha, Malinovskyi, Ellertsson; Colombo Allenatore: Patrick Vieira.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Cataldi; Cancellieri, Pedro, Zaccagni; Castellanos Allenatore: Maurizio Sarri

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta:

DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.

la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Inoltre, come sempre, su Calciomagazine.net, troverete tutti gli approfondimenti pre gara, le formazioni ufficiali, la diretta testuale e il post gara con le pagelle.