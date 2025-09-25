Diretta Giovedì 25 settembre 2025: sotto di un gol firmato da Saporiti i rossoblu rimontano con Frendrup, Marcandalli e Ekhator

GENOVA – Il Genoa supera l’Empoli 3-1 e conquista con autorità il passaggio agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove affronterà l’Atalanta. Al Luigi Ferraris, la gara si apre con il vantaggio ospite firmato da Saporiti al 12’, bravo a sfruttare una disattenzione difensiva. Ma la reazione dei rossoblù è immediata: Frendrup pareggia i conti appena tre minuti dopo con un inserimento perfetto.

Nella ripresa, la squadra di Vieira prende il controllo del match. Marcandalli firma il sorpasso all’11’ con un colpo di testa su calcio d’angolo, mentre Ekhator chiude i giochi all 38’. Il Genoa mostra solidità e carattere, ribaltando lo svantaggio iniziale e confermando la crescita di alcuni giovani protagonisti. Per l’Empoli, una prestazione generosa ma insufficiente, con troppe disattenzioni difensive e poca incisività nella seconda parte di gara.

Indice:

I rossoblù di Patrick Vieira vogliono dare continuità al successo ottenuto nel debutto contro il Vicenza (3-0), l’unica vittoria stagionale finora, e rilanciarsi dopo il beffardo ko di Bologna, maturato nei minuti di recupero con il rigore decisivo di Orsolini. Il Grifone, ancora a caccia della prima gioia in campionato, ha raccolto appena due punti nelle prime quattro giornate: pareggi contro Lecce e Como, e sconfitte contro Juventus e Bologna. La Coppa diventa così un’occasione preziosa per ritrovare fiducia e slancio in vista del match di lunedì sera contro la Lazio.

Dall’altra parte c’è l’Empoli di Gianluca Pagliuca, retrocesso in Serie B e alle prese con un avvio altalenante. Dopo il buon esordio con il Padova (3-1), i toscani hanno incassato due pesanti sconfitte in trasferta contro Reggiana e Pescara, strappando solo un punto contro lo Spezia. Nel primo turno di Coppa, però, hanno superato la Reggiana ai rigori, dimostrando carattere. In palio c’è l’accesso agli ottavi di finale, dove ad attendere la vincente ci sarà l’Atalanta di Ivan Juric.

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO FINALE: GENOA-EMPOLI 3-1 La redazione di calciomagazine.net ringrazia per l'attenzione e dà appuntamento ai prossimi live. Buon proseguimento di serata a tutti SECONDO TEMPO 48' finisce qui! Il Genoa conquista gli ottavi di finale contro l'Atalanta dell'ex Juric 44' tre minuti di recupero 39' nel Genoa dentro Fini al posto di Stanciu 37' GOL GENOA!!!! destro di Stancui rspinto bene da Perisan! Palla a Ekhator chemette la palla dentro 35' nell'Empoli dentro Campaniello al posto di Saporiti 34' gioco fermo per infortunio a Belardinelli 33' destro troppo angolato di Saporiti! palla sul fondo 31' sugli sviluppi di un clcio d'angolo Thorsby riesce soltanto ad appoggiare su Perisan 24' destro poco intrigante di Venturino 23' fallo ai danni di Stanciu 21' nell'Empoli fuori Yepes e Ebhuei e dentri Ignacchiti e Indragoli 20' doppio cambio nel Genoa: fuori Gronbaek e frendruo e dentro Masini e Thorsby 14' nel Genoa dentro Ekhtaor per Colombo 13' doppio cambio nel'Empoli: dentro Zanaga e Shpendi al posto di Franco Carboni e Popov 10' VANTAGGIO GENOA!!!! cross prolungato di Venturino per Marcandalli che da distanza ravvicinata insacca! 9' chiusura su Venturino in calcio d'amgolo 8' cross di Ebuehi ma Guarino viene anticipato dalla difesa rossoblu 5' calcio d'angolo in favore el genoa per una devizione su Stanciu 4' destro di Venturino! palla sul fondo! 3' tiro cross di Franco Carboni! Leali attento 1' nel Genoa dentro Venturino al posto di Messias 1' si riparte! PRIMO TEMPO 46' finisce qui il primo tempo. Squadre negli spogliatoi sul risultato di 1-1 45' cross di Sabelli, Colombo impatta male la pala che sfila sul fondo 45' un minuto di recupero 44' tiro.cross col destro di Valentin Carboni! Palla sul fondo! 39' punizione perfetta di Gronbaek! la palla esce fuori di un soffio! 38' cross di Belardinelli, Leali anticipa tutti e fa sua la palla 37' chiusura di Guarino su Valentin Carboni in calcio d'angolo 36' destro di Gronbaek! Palla alta sopra la traversa! 33' colpo di testa di Popov! Palla sul fondo! 30' palla deviata in calcio d'angolo da Stanciu. Sugli sviluppi del corner il colpo di testa di Guarino manda la palla fuori di pochissimo 29' sinosro di Carboni! palla abbondantemente a lato 28' Velentin Carboni vince il duello con il fratello franco e si appoggia su Colombo, al quale non riesce la girata 25' cross di Martin per Messias, che viene anticipato 21' fallo di Belardinalli su Gronbaek 17 tiro di Moruzzi respinto da Leali! poi Saporiti questa volta é impreciso 15' sinistro di Valentin Carboni, che non incrocia lo specchio della porta! 13' PAREGGIO GENOA!!!! il sinistro di Frendrup mette la palla sotto l'incrocio dei pali e riporta subito il risultato in parità 11' VANTAGGIO EMPOLI!!!! puniizione battua da Edoardo Saporiti, la palla filtra tra la barriera e si infila nella porta difesa da Leali 9' destro debole di Martin. Nessun problema per Perisan 7' cross teso di Stanciu oer Gronbaek che non arriva in tempo sul pallone 5' cros di Iliev respinto da Martin,Altro cross di Franco Carboni, troppo ampio 5' fallo di Marcandalli su Popov 4' sugli sviluppi del calcio d'angolo la palla viene allontanata 3' conclusione di Valentin Carboni! Palla alta sopra la traversa. C'é stata una deviazione e quindi corner in favore del Genoa 2' cross di Martin verso Colombo: intercetato 1' partiti! primo allone gestito dai padroni di casa squadre in campo Un cordiale buon pomeriggio a tutti i lettori collegati per vivere insieme alla redazione di calciomagazine.net ognoi azione ed emozione di Genoa-Empoli, gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia Tabellino GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Marcandalli, Vasquez, Martin; Frendrup (dal 20' st Thorsby), Stanciu (dal 39' st Fini); V.Carboni, Messias (dal 1' st Venturino), Gronbaek (dal 20' st Masini); Colombo (dal 14' st Ekhator). A disposizione: Siegrist, Sommariva, Otoa, Norton-Cuffy, Malinovskyi, Cuenca, Ellertsson, Vitinha, Ekuban. Allenatore: Vieira EMPOLI (3-5-2): Perisan; Obaretin, Carboni (dal 13' st Zanaga), Guarino; Ebueh (dal 21' st Igndragoli), Belardinelli, Yepes (dal 21' st Ignacchiti), Moruzzi; Ilie, Saporiti (dal 35' st Campaniello); Popov (dal 13' st Shpendi) A disposizione: Gasparini, Versari, Tosto, Lauricella, Pasalic, Perin, Busiello, Orlandi. Allenatore: Pagliuca Reti: all'11 pt Saporiti, al 13'pt Frendrup, al 10' st Marcandalli Ammonizioni: Recupero: 1' nel primo tempo

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Federico Dionisi della sezione di L’Aquila, coadiuvato da Ceccon e da Biffi e dal quarto ufficiale Pairetto. Al VAR ci sarà Maresca, AVAR Gariglio.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL GENOA – Patrick Vieira dovrebbe confermare il 4-2-3, con Siegrist tra i pali e una linea difensiva composta da Sabelli, Marcandalli, Vasquez e Martin. In mediana spazio alla coppia Stanciu–Pasini, mentre sulla trequarti agiscono Carboni, Malinovskyi e Grønbaek, chiamati a supportare l’unica punta Colombo.

COME ARRIVA L’EMPOLI – Pagliuca dovrebbe rispondere con il 3-4-2-1.Perisan difende i pali, con Obaretin, Guarino e Tosto a comporre il terzetto arretrato. Sulle fasce ci sono Ceesay e Ignacchiti, mentre al centro operano Yepes e Ghion. Sulla linea dei trequartisti agiscono Moruzzi e Ilie, alle spalle del terminale offensivo Konate.

Probabili formazioni di Genoa-Empoli

GENOA (4-2-3-1): Siegrist; Sabelli, Marcandalli, Vasquez, Martin; Stanciu, Pasini; Carboni, Malinovskyi, Grønbaek; Colombo. Allenatore: Vieira.

EMPOLI (3-4-2-1): Perisan; Obaretin, Guarino, Tosto; Ceesay, Yepes, Ghion, Ignacchiti; Moruzzi, Ilie; Konate. Allenatore: Pagliuca.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Italia 1 in quanto Mediaset detiene i diritti in esclusiva della manifestazione. Inoltre, come sempre, su Calciomagazine.net, troverete tutti gli approfondimenti pre gara, le formazioni ufficiali, la diretta testuale e il post gara.