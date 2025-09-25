Chievo Verona-Ciserano Bergamo 0-0: diretta live e risultato

Diretta Chievo Verona-Virtus Ciserano Bergamo di Giovedì 25 Settembre 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D, Girone B

VERONA – Giovedì 25 settembre, alle ore 14:00 allo stadio “Aldo Olivieri” di Sogare, andrà in scena Chievo Verona-Virtus Ciserano Bergamo, match valido per la quarta giornata del campionato di Serie D 2025/2026 Girone B. Dopo tre giornate di campionato le due squadre si trovano a un solo punto di differenza in classifica, ma tutte e due nella parte alta.

Il ChievoVerona di Fabrizio cacciatore arriva al turno infrasettimanale della quarta giornata voglioso di riscatto dopo la sconfitta in rimonta contro il Milan Futuro. I veneti, al netto della dolorosa sconfitta, puntano al ritorno nei professionisti: sarà fondamentale, quindi, limitare i passi falsi nel corso della stagione.

La Virtus Ciserano Bergamo arriva alla trasferta di Sogare senza il favore dei pronostici. I risultati positivi ottenuti contro Leon, Scanzorosciate e Casatese potrebbero rappresentare il preludio ad una buona stagione da parte degli uomini di Valenti. Dopo due pareggi consecutivi domenica, nella terza giornata di campionato, hanno trovato i primi tre punti in stagione a discapito dello Scanzorosciate.

Cronaca della partita

1° TEMPO

Al 13′ due occasioni in pochi istanti: ospiti pericolosi con Fornari che impegna Tosi quindi sul rovesciamento di fronte Cavalieri respinge la conclusione di Campetelli. Al 21′ punizione di Costa con Tosi che fallisce l’uscita ma nessuno è pronto a concludere verso la porta. Un minuto più tardi grande intervento di Cavalieri su tentativo di Costantino. Alla mezz’ora ci prova Adenyo con un diagonale rasoterra in area ma il suo destro termina di un metro a lato. Dopo un minuto di recupero si chiude sullo 0-0 di partenza il primo tempo.

Tabellino in tempo reale

CHIEVO: Tosi, Sbambato, Uggè, Steffè, Cistantino, Prandini, Campatelli, Ischia, Trillò, De Cerchio, Paloschi. A disposizione: Pisano, Napoli, Jassey, Zuddas, Baschirotto, Napoletano, Zanfisi, D’Este, Turano. Allenatore: Fabrizio Cacciatore.

CISERANO BERGAMO: Cavalieri, Baggi, Testa, Quaggiotto, Lucenti (C), Legramandi, Adenyo, Manzi, Lozza, Costa, Fornari. A disposizione: Rovelli, De Felice, Kasse, Marin, Braiotta, Rbouhi, Botta, Viscardi, Arici. Allenatore: Nicolai Valenti.

Reti:

Ammonizioni:

Recupero: 1′ pt

Le formazioni ufficiali di Chievo Verona-Ciserano Bergamo

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Giorgio Previdi di Modena, coadiuvato dagli assistenti Stefan Nikolic di Merano e Jonathan Alexander Lanz di Bolzano.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL CHIEVO – Il Chievo Verona di Cacciatore si presenta con un 3-5-2 che vede Tosi tra i pali. In difesa agiscono Pisano, Sbampato e Uggè, mentre la mediana è affidata a Campatelli, supportato da Jassey e Steffè, con Prandini e Trillò pronti a garantire spinta sulle fasce. In avanti spazio alla coppia d’attacco composta da D’Este e De Cerchio.

COME ARRIVA IL CISERANO – Valenti imposta il Ciserano Bergamo con il 3-5-2: tra i pali Cavalieri, protetto dal terzetto difensivo formato da Baggi, Testa e Costa. In mezzo al campo agiscono Lucenti, Legramandi e Adenyo, con Fornari e Ferro a presidiare le corsie laterali. In avanti la coppia offensiva sarà composta da Marin e Viscardi.

Le probabili formazioni

CHIEVO VERONA (3-5-2): Tosi; Pisano, Sbampato, Ugge; Jassey, Campatelli, Steffe, Prandini, Trillo; D’Este, De Cerchio. Allenatore:Cacciatore

CISERANO BERGAMO (3-5-2): Cavalieri, Baggi, Testa, Costa, Lucenti, Legramandi, Adenyo, Fornari, Ferro, Marin, Viscardi. Allenatore: Valenti

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara in programma Giovedì 25 settembre, alle ore 14:00, non si potrà seguire in diretta tv o streaming. Il match potremo seguirlo in diretta a partire dall’uscita delle formazioni ufficiali quindi la cronaca del match con aggiornamento del risultato e dei principali fatti del match.