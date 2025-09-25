Diretta Giana Erminio-Virtus Verona di giovedì 25 settembre 2025: Capelli segna il primo gol biancazzurro ma gli ospiti rimontano con Toffanin, Patanè e Bulevardi

GORGONZOLA – La Giana Erminio parte forte e trova il vantaggio con il primo gol in maglia biancazzurra di Capelli, ma la Virtus Verona ribalta tutto e si impone 3-1 al Città di Gorgonzola nella 6ª giornata di Serie C. Gli ospiti, cinici e compatti, reagiscono subito con Toffanin e chiudono il primo tempo avanti grazie a Patanè. Nella ripresa, nonostante il forcing della Giana, è Bulevardi a calare il tris nel recupero, gelando lo stadio e regalando tre punti pesanti alla squadra di Fresco.

Cronaca della partita

La Giana Erminio scende in campo con il 3-5-2 e approccia bene la gara, sfiorando il vantaggio già nei primi minuti. Al 20′ arriva il meritato 1-0: Gabbiani serve Capelli, che di testa firma il suo primo gol in biancazzurro. La gioia dura poco: al 22′ Toffanin pareggia con un destro potente dalla distanza che sorprende Mazza. Gli ospiti prendono fiducia e al 45+1′ Patanè firma il sorpasso con un diagonale preciso dopo un’azione personale sulla destra.

Nel secondo tempo la Giana prova a reagire con intensità e pressing alto. Gabbiani e Akammadu ci provano, ma Sibi è decisivo tra i pali. I cambi di Espinal danno vivacità, ma la Virtus Verona si chiude bene e riparte con ordine. Al 49′, nel recupero, arriva la beffa: contropiede fulmineo, cross dalla sinistra e Bulevardi insacca il 3-1. La Giana esce sconfitta nonostante una prestazione generosa, mentre la Virtus Verona festeggia una vittoria costruita con concretezza e lucidità.

Tabellino

GIANA ERMINIO: Mazza A., Previtali M., Piazza A. (dal 28′ pt Colombara M.), Alborghetti M., Albertini A. (dal 39′ st Lischetti L.), Vitale V. (dal 1′ st Renda F.), Lamesta A., Pinto D., Ruffini L. (dal 9′ st Nucifero T.), Gabbiani G., Capelli A. (dal 9′ st Akammadu F.). A disposizione: Akammadu F., Colombara M., Duca T., Lischetti L., Magni S., Marotta M., Nelli J., Nucifero T., Occhipinti E., Renda F., Zenti A.

VIRTUS VERONA: Sibi S., Bassi M., Toffanin F., Daffara M., Patane N., Muhameti E. (dal 24′ st Bulevardi D.), Fanini F., Zarpellon L. (dal 11′ st Gatti C.), Saiani F. (dal 35′ st Munaretti L.), Mancini T. (dal 24′ st Odogwu C.), Fabbro M. (dal 35′ st Amadio M.). A disposizione: Amadio M., Bulevardi D., Cielo T., Cuel E., Filippi N., Fiorin G., Gatti C., Lodovici R., Munaretti L., Odogwu C., Pagliuca M., Peroni R., Scardigno N.

Reti: al 20′ pt Capelli A. (Giana Erminio) al 22′ pt Toffanin F. (Virtus Verona) , al 45’+1 pt Patane N. (Virtus Verona) , al 45’+4 st Bulevardi D. (Virtus Verona) .

Ammonizioni: al 33′ pt Vitale V. (Giana Erminio), al 8′ st Capelli A. (Giana Erminio) al 43′ pt Zarpellon L. (Virtus Verona), al 14′ st Muhameti E. (Virtus Verona), al 23′ st Mancini T. (Virtus Verona), al 29′ st Saiani F. (Virtus Verona), al 45’+5 st Bulevardi D. (Virtus Verona).

Le dichiarazioni

Vinicio Espinal (allenatore Giana Erminio): “Ho dei buoni spunti da raccogliere nonostante il risultato: non dobbiamo comunque essere soddisfatti. Dobbiamo pretendere di più da noi stessi. Abbiamo regalato troppe situazioni che ci hanno messo in difficoltà in uno stadio del genere. Parlerò con la squadra per capire meglio l’impatto della partita. Zenti poteva fare sul primo gol? Sicuramente, non saremmo andati sotto. La reazione però è stata importante, ricordiamo che è un 2007. Secondo me Brescia è una realtà importante indipendentemente dal campionato: adesso si vede una piazza molto più unita alla squadra”.

Luigi Fresco (allenatore Virtus Verona): “Non è semplice affrontare tante partite così ravvicinate in un periodo breve. Dobbiamo gestire al meglio la rosa, anche perché abbiamo diversi indisponibili e, purtroppo, non riusciremo a recuperare nessuno rispetto alla gara di domenica. Abbiamo giocatori che hanno già disputato tre partite consecutive: per alcuni di loro valuterò un turno di riposo. La Giana è una squadra che gioca bene, sarà un avversario difficile da affrontare. Questa partita è importante nell’economia di un periodo impegnativo, in cui, dopo la Giana, ci troveremo di fronte le tre capolista del torneo. Una vittoria ci darebbe un po’ più di tranquillità e faremo di tutto per ottenerla”.

La presentazione del match

Giovedì 25 settembre 2025, alle ore 18.30, allo Stadio Città di Gorgonzola, la Giana Erminio affronterà la Virtus Verona per il sesto turno del campionato di serie C, girone A. Ecco come le due squadre si presentano all’appuntamento. La Giana Erminio, dopo la sconfitta esterna 2-0 allo Stadio Mario Rigamonti per effetto dei gol di Di Molfetta e Maistrello, si ritrova con cinque punti in classifica, frutto di una vittoria, due pareggi ed altrettante sconfitte. -3 la differenza reti con tre gol realizzati e sei subiti.

Invece la Virtus Verona, dopo il pareggio interno 1-1 con la Dolomiti Bellunesi scaturito dalle marcature di Mancini e Clemenza, si ritrova con cinque punti in graduatoria, frutto di una vittoria, due pareggi ed altrettante sconfitte. Differenza reti in perfetto equilibrio con sette gol fatti ed altrettanti subiti. L’incontro sarà diretto da Francesco Aloise di Voghera, che sarà coadiuvato da Gheorghe Mititelu di Torino e Simone Ambrosino di Nichelino, il quarto ufficiale sarà Simone Gauzolino di Torino, operatore Fvs Gianluca Li Vigni di Seregno.

QUI GORGONZOLA – Tra i pali ci sarà Zenti, chiamato a guidare la retroguardia composta da Previtali, Piazza e Alborghetti: un terzetto esperto, solido nei duelli e abile nell’impostazione dal basso. Sulle corsie laterali spazio ad Albertini e Ruffini, con compiti di spinta e ripiegamento, mentre il cuore del centrocampo sarà affidato a Lamesta, Marotta e Berretta, trio dinamico e tecnico, con Marotta regista e Lamesta pronto a inserirsi. In attacco, fiducia alla coppia Capelli–Akammadu: il primo più mobile e associativo, il secondo riferimento fisico e terminale offensivo. Una combinazione che Espinal ha già testato con buoni risultati, capace di creare profondità e sfruttare le transizioni.

QUI VERONA – Luigi Fresco dovrebbe rispondere con lo stesso modulo con Sibi tra i pali; Bassi, Toffanin e Munaretti a completare la retroguardia; Patanè, Cuel, Fanini, Bulevardi ed Amadio a metà campo; Mancini e Fabbro in avanti.

Le probabili formazioni di Giana Erminio-Virtus Verona

GIANA ERMINIO (3-5-2): Zenti; Previtali, Piazza, Alborghetti; Albertini, Lamesta, Berretta, Marotta, Ruffini; Capelli, Akammadu. Allenatore: Vinicio Espinal.

VIRTUS VERONA (3-5-2): Sibi; Bassi, Toffanin, Munaretti; Patanè, Cuel, Fanini, Bulevardi, Amadio; Mancini, Fabbro. Allenatore: Luigi Fresco.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport (canale 258), su Sky Go e Now Tv.