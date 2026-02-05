Cesena-Pescara: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Cesena-Pescara di Venerdì 6 febbraio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B

PESCARA – Venerdì 6 febbraio, alle ore 20.30, all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi, andrà in scena Cesena-Pescara, gara valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B 2025-2026.

Il Cesena arriva alla sfida dopo la sconfitta interna per 1-2 contro il Bari, un risultato che conferma un momento non semplice: i romagnoli hanno infatti perso tre delle ultime cinque partite. Nonostante il calo recente, la squadra resta comunque in piena zona playoff, al sesto posto con 34 punti frutto di 10 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte, con 29 gol segnati e 27 subiti.

Situazione ben diversa per il Pescara, che nel turno precedente ha ottenuto un 2-2 casalingo contro il Mantova, ma rimane all’ultimo posto della classifica con 15 punti, a -5 dalla quartultima. Il bilancio stagionale dei biancazzurri è pesante: 2 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte, con 27 reti realizzate e 44 incassate.

La gara d’andata, disputata lo scorso 22 agosto, si era chiusa con un netto 1-3 in favore del Cesena, che proverà a ripetersi davanti al proprio pubblico per consolidare la posizione in classifica.

Cronaca con tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: CESENA-PESCARA Venerdì 6 febbraio dalle ore 19:30 le formazioni ufficiali, dalle 20:30 la cronaca della partita.

Convocati Pescara

Portieri: Desplanches, Saio, Profeta

Difensori: Capellini, Letizia, Bettella, Altare, Faraoni, Gravillon, Cagnano, Oliveri, Corbo

Centrocampisti: Brandes, Meazzi, Brugman, Acampora, Valzania, Lamine Fanne, Caligara, Berardi

Attaccanti: Olzer, Di Nardo, Russo

L’arbitro e squadra arbitrale

A dirigere l’incontro sarà Valerio Crezzini di Siena. Gli assistenti designati sono Pasquale Capaldo di Napoli e Paolo Bitonti di Bologna, mentre il quarto uomo sarà Niccolò Turrini di Firenze. Al VAR è stato scelto Luca Pairetto di Nichelino, con Francesco Fourneau di Roma 1 come AVAR.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL CESENA – Il Cesena di Mignani dovrebbe presentarsi con il consueto 3-5-2. Tra i pali spazio a Klinsmann, protetto dal terzetto difensivo composto da Ciofi, Zaro e Piacentini. Sulle corsie esterne agiranno Ciervo a destra e Corazza a sinistra, mentre in mezzo al campo il tecnico dovrebbe affidarsi a Bisoli e Castagnetti, con Berti a completare il reparto. In attacco confermata la coppia formata da Olivieri e Shpendi.

COME ARRIVA IL PESCARA – Il Pescara di Gorgone dovrebbe invece scendere in campo con il 3-4-2-1. In porta ci sarà Desplanches, con una linea difensiva composta da Gravillon, Bettella e Capellini. A centrocampo spazio a Oliveri e Caligara sulle fasce, mentre la coppia Valzania–Brugman garantirà equilibrio e costruzione del gioco. Sulla trequarti dovrebbero muoversi Letizia e Olzer, pronti a supportare l’unica punta Di Nardo,

Probabili formazioni di Cesena-Pescara

CESENA (3-5-2): Klinsmann, Ciofi, Zaro, Piacentini, Ciervo, Bisoli, Castagnetti, Berti, Corazza, Olivieri, Shpendi. Allenatore: Mignani

PESCARA (3-4-2-1): Desplanches, Gravillon, Bettella, Capellini, Oliveri, Valzania, Brugman, Caligara, Letizia, Olzer, Di Nardo. Allenatore: Gorgone

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: