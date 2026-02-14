Cremonese-Genoa: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Cremonese-Genoa di Domenica 15 febbraio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

CREMONA – Domenica 15 febbraio, alle ore 15, allo Stadio “Giovanni Zini” di Cremona, andrà in scena Cremonese-Genoa, gara valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Indice:

Di fronte formazioni che arrivano alla sfida con un percorso recente tutt’altro che semplice. I grigiorossi sono reduci da tre sconfitte consecutive, l’ultima delle quali sul campo dell’Atalanta, dove la squadra di Nicola è caduta 2-1. Non va meglio al Genoa, che ha incassato due ko di fila maturati entrambi nei minuti di recupero, prima contro la Lazio e poi contro il Napoli, entrambi decisi da calci di rigore. All’andata fu la Cremonese a imporsi con un netto 2-0.

Le due squadre arrivano appaiate a 23 punti. Il Genoa ha raccolto cinque vittorie, otto pareggi e undici sconfitte, con 29 gol segnati e 37 subiti. La Cremonese presenta un percorso quasi speculare: cinque successi, otto pareggi e undici ko, con 21 reti realizzate e 33 incassate.

Cronaca con tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CREMONESE-GENOA]

CREMONESE:. A disposizione:



GENOA:. A disposizione:



Reti:



De Rossi alla vigilia

De Rossi ha spiegato alla vigilia che non prende nemmeno in considerazione l’idea di sottovalutare la partita e che non ritiene nemmeno necessario parlarne. Ha aggiunto che, più che caricare troppo l’ambiente dal punto di vista emotivo, sarà fondamentale mantenere lucidità e tranquillità in campo. Ha sottolineato come la squadra debba restare concentrata e pienamente consapevole della propria posizione in classifica, ricordando che la Cremonese è a tutti gli effetti una diretta concorrente nella corsa salvezza.

L’arbitro

A dirigere l’incontro sarà Simone Sozza della sezione di Seregno. Gli assistenti designati sono Valerio Vecchi e Vito Mastrodonato, mentre il quarto ufficiale sarà Antonio Rapuano. Al VAR è stato scelto Paolo Silvio Mazzoleni, affiancato da Matteo Gariglio.

Presentazione del match

COME ARRIVA LA CREMONESE – La Cremonese dovrebbe presentarsi con un assetto a tre in difesa davanti ad Audero. La linea arretrata dovrebbe essere composta da Federico Terracciano, Baschirotto e Luperto. Sulle fasce sono attesi Barbieri e Pezzella, mentre in mezzo al campo Nicola dovrebbe affidarsi a Payero, Thorsby e Maleh. In attacco spazio alla coppia formata da Vardy e Bonazzoli.

COME ARRIVA IL GENOA – Il Genoa di De Rossi dovrebbe rispondere con un 3-5-2. Tra i pali è previsto Bijlow, protetto da Marcandalli, Ostigard e Johan Vásquez. Sulle corsie laterali dovrebbero agire Norton-Cuffy e Martin, mentre la zona centrale del campo dovrebbe essere affidata a Malinovskyi, Frendrup ed Ellertsson. In avanti il tandem più probabile è quello composto da Vitinha e Colombo.

Probabili formazioni di Cremonese-Genoa

CREMONESE (3-5-2): Audero; F. Terracciano, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Payero, Thorsby, Maleh, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. Allenatore: Davide Nicola

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, J. Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: Daniele De Rossi

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: