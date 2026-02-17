Monaco-PSG 2-2: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Monaco-PSG di Martedì 17 febbraio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Champions League – Play Off – 1/16 finale

MONACO – Martedì 17 febbraio 2026 andrà in scena Monaco – PSG , incontro valevole per la al Champions League – Play Off – 1/16 finale , il fischio di inizio é in programma per le ore 21:00 . Le due squadre si ritrovano nuovamente dopo che nell’ultima circostanza la Monaco ha avuto la meglio con il risultato di 1-0 .

L’incontro si svolgerà nello Stade Louis II e sarà diretto dall’arbitro Manzano J. Pronostico a favore della PSG con i bookmakers che quotano questo successo a 1.45 mentre il pareggio è datop a 4.75 e la sconfitta a 6.50 .

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI MONACO-PSG]

MONACO: Kohn P., Vanderson, Teze J., Faes W., Caio Henrique, Camara L., Zakaria D., Akliouche M., Golovin A., Adingra S., Balogun F.2. A disposizione: Bamba A., Biereth M., Coulibaly M., Diatta K., Idumbo S., Lienard Y., Nibombe S., Stawiecki J., Toure I. Allenatore: Pocognoli S..



PSG: Safonov M., Hakimi A., Marquinhos, Pacho W., Mendes N., Zaire-Emery W., Vitinha, Neves J., Kvaratskhelia K., Dembele O. (dal 27' pt Doue D.), Barcola B.. A disposizione: Beraldo L., Chevalier L., Doue D., Fernandez D., Hernandez L., Lee Kang-In, Marin R., Mbaye I., Ramos G., Zabarnyi I. Allenatore: Luis Enrique.



Reti: al 1' pt Balogun F. (Monaco) , al 18' pt Balogun F. (Monaco) al 29' pt Doue D. (PSG) .



Ammonizioni: al 21' pt Faes W. (Monaco), al 29' pt Zakaria D. (Monaco).



Rigori sbagliati: al 22' pt Vitinha (PSG).

Kohn P., Vanderson, Teze J., Faes W., Caio Henrique, Camara L., Zakaria D., Akliouche M., Golovin A., Adingra S., Balogun F.2.Bamba A., Biereth M., Coulibaly M., Diatta K., Idumbo S., Lienard Y., Nibombe S., Stawiecki J., Toure I.Pocognoli S..Safonov M., Hakimi A., Marquinhos, Pacho W., Mendes N., Zaire-Emery W., Vitinha, Neves J., Kvaratskhelia K., Dembele O. (dal 27' pt Doue D.), Barcola B..Beraldo L., Chevalier L., Doue D., Fernandez D., Hernandez L., Lee Kang-In, Marin R., Mbaye I., Ramos G., Zabarnyi I.Luis Enrique.al 1' pt Balogun F. (Monaco) , al 18' pt Balogun F. (Monaco) al 29' pt Doue D. (PSG) .al 21' pt Faes W. (Monaco), al 29' pt Zakaria D. (Monaco).al 22' pt Vitinha (PSG).

Dichiarazioni di Luis Henrique alla vigilia

Alla vigilia della sfida di UEFA Champions League contro il Monaco, l’allenatore del Paris Saint‑Germain ha analizzato lo stato della squadra e le insidie del match. Il tecnico ha riconosciuto che la recente sconfitta in campionato è stata difficile da digerire, ma ha sottolineato come il gruppo sia abituato a superare momenti complessi. Ha evidenziato che, nonostante la battuta d’arresto contro il Rennes, la squadra aveva creato lo stesso numero di occasioni generate nella goleada contro il Marsiglia, segno che la qualità del gioco resta alta.

Parlando del Monaco, l’allenatore ha descritto la sfida come un confronto tra due squadre di grande valore, prevedendo un match simile a quello disputato pochi mesi fa. Ha ricordato che i monegaschi “non hanno nulla da perdere” e che affrontare una squadra di Ligue 1 in un contesto europeo richiede un’attenzione particolare.

Sul piano mentale, il tecnico ha ribadito la necessità di mantenere la stessa concentrazione in ogni partita, senza cambiare approccio tra gare casalinghe e trasferte. L’obiettivo resta quello di imporre il proprio gioco e cercare la vittoria in entrambe le sfide del doppio confronto.

Infine, ha espresso piena fiducia nei suoi giocatori, pur riconoscendo la necessità di migliorare la concretezza sotto porta. Ha ricordato quanto sia difficile vincere lontano dal Parco dei Principi, ma ha assicurato che la squadra ha già dimostrato di saperlo fare e che arriva alla partita con la consapevolezza delle proprie qualità.

Presentazione della partita

QUI MONACO – Il Monaco arriva alla sfida tutta francese contro il PSG con una forma altalenante e un percorso europeo meno brillante del previsto. La squadra di Sébastien Pocognoli ha infatti superato la fase a gironi di UEFA Champions League con appena due vittorie in otto partite (4 pareggi, 2 sconfitte), un rendimento che non rispecchia le ambizioni di una delle ultime 24 squadre rimaste in corsa.

In Ligue 1, i monegaschi hanno ritrovato ossigeno battendo il Nantes per 3-1, solo la seconda vittoria nelle ultime otto gare complessive (3 pareggi, 3 sconfitte). In Europa, però, il Monaco può contare su un dato incoraggiante: è imbattuto da quattro partite casalinghe di UCL (1 vittoria, 3 pareggi). Per evitare un’altra eliminazione agli ottavi, come accaduto la scorsa stagione, sarà fondamentale costruire un vantaggio già nella gara d’andata.

Sul fronte offensivo, occhi puntati su Folarin Balogun, a caccia del gol dopo un periodo di digiuno: l’attaccante ha già segnato tre reti in questa Champions e ha colpito il PSG in due delle ultime quattro sfide. L’infermeria, però, pesa: Eric Dier, Takumi Minamino, Kassoum Ouattara e Mohammed Salisu sono indisponibili.

Le statistiche raccontano una squadra spettacolare ma vulnerabile: sette delle ultime dieci partite del Monaco hanno prodotto più di 3,5 gol, mentre otto delle ultime 19 hanno visto almeno un cartellino rosso.

QUI PSG – Il PSG campione d’Europa arriva a questo ottavo di finale in un momento delicato. Per la prima volta in stagione, la squadra di Luis Enrique affronta un impegno europeo dopo una sconfitta in campionato: il 3-1 incassato a Rennes ha acceso qualche campanello d’allarme.

Anche il percorso recente in Champions non è stato impeccabile: nelle ultime tre giornate del girone, i parigini hanno raccolto solo due punti su nove, segnando appena due gol dopo i 19 realizzati nelle prime cinque partite. Nonostante ciò, il PSG resta una squadra abituata a reagire: sotto la guida di Enrique ha ottenuto 10 vittorie e 5 sconfitte nelle gare a eliminazione diretta, e in trasferta ha vinto sette delle ultime dieci partite europee.

Il protagonista più atteso è Ousmane Dembélé, in grande forma: ha segnato in entrambe le ultime due gare del PSG e vanta sette gol in nove presenze contro il Monaco, la sua vittima preferita. L’unico assente di rilievo è Fabián Ruiz.

Le statistiche confermano la vocazione offensiva dei parigini: otto delle ultime dieci partite di UCL hanno registrato più di 2,5 gol, mentre la squadra ha chiuso in vantaggio entrambi i tempi solo due volte nelle ultime nove gare complessive.

Probabili formazioni

MONACO (4-2-3-1): Kohn, Vanderson, Faes, Kehrer, Caio Henrique; Camara, Zakaria; Akliouche, Golovin, Adingra; Balogun. Allenatore: Pocognoli.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Zaire-Emery, Neves; Barcola, Dembelé, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Monaco – PSG , valevole per la Champions League – Play Off – 1/16 finale , si potrà seguire in diretta e in esclusiva su NOW TV , SKY Go Italia, Sky Sport 254, Sky Sport MIX . Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

I nostri lettori potranno seguire la diretta testuale di questo match sul proprio computer e dai principali dispositivi mobili. Dalle ore 21:00 sarà disponibile la cronaca della partita con diretta testuale. Un’ora prima invece saranno disponibili le formazioni ufficiali per scoprire insieme le mosse dei due allenatori.