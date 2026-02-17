  1. Home
Fantacalcio Hellas Verona Parma Serie A

Pagelle Parma-Verona del 15 febbraio 2026 | Serie A

Posted on 17 Febbraio 2026 at 17 Febbraio 2026 by Redazione Calciomagazine
25 0

Parma Verona cronaca diretta live risultato in tempo reale

Voti fantacalcio e highlights di Parma-Verona, per la 25° giornata di Serie A 2025/2026: Bernabe è il migliore del match

PARMA: Corvi E. 6, Delprato E. 6, Circati A. 5, Valenti L. 6 (dal 1′ st Ondrejka J. 6), Britschgi S. 6, Bernabe A. 7, Keita M. 6.5 (dal 17′ st Nicolussi Caviglia H. 6.5), Sorensen O. 5.5 (dal 25′ st Oristanio G. 5.5), Valeri E. 6.5, Strefezza G. 6.5 (dal 45’+4 st Ordonez C. s.v.), Pellegrino M. 6.5. A disposizione: Carboni F., Casentini G., Cremaschi B., Drobnic D., Elphege N., Estevez N., Mikolajewski D., Nicolussi Caviglia H., Ondrejka J., Ordonez C., Oristanio G., Rinaldi F. Allenatore: Cuesta C..

VERONA: Montipo L. 6.5, Bella-Kotchap A. 6.5, Nelsson V. 5.5, Edmundsson A. 6.5, Belghali R. 5.5 (dal 20′ pt Akpa Akpro J. 6), Niasse C. 5.5 (dal 34′ st Serdar S. s.v.), Al Musrati 5.5, Harroui A. 6.5 (dal 34′ st Slotsager T. s.v.), Bradaric D. 5.5, Bowie K. 6.5 (dal 17′ st Sarr A. 5.5), Orban G. 4. A disposizione: Akpa Akpro J., Cham F., Frese M., Isaac, Mosquera D., Oyegoke D., Perilli S., Sarr A., Serdar S., Slotsager T., Toniolo G. Allenatore: Sammarco P..

CRONACA DELLA PARTITA

Highlights della partita

FANTACALCIO REPORT

Reti: al 4′ pt Bernabe A. (Parma) , al 45’+3 st Pellegrino M. (Parma) , al 43′ pt Harroui A. (Verona) .

Ammonizioni: al 41′ pt Circati A. (Parma), al 45’+2 pt Valenti L. (Parma) al 41′ st Akpa Akpro J. (Verona).

Espulso: Orban G.

Recupero: 3′ pt, 5′ st

Assist:

Gol vittoria: Pellegrino

Gol da fuori: Bernabé

Gol dalla panchina: –

Rigore causato:

Rigore parato/sbagliato: –

I Migliori: Bernabe, Harroui