Pagelle Parma-Verona del 15 febbraio 2026 | Serie A

Voti fantacalcio e highlights di Parma-Verona, per la 25° giornata di Serie A 2025/2026: Bernabe è il migliore del match
PARMA: Corvi E. 6, Delprato E. 6, Circati A. 5, Valenti L. 6 (dal 1′ st Ondrejka J. 6), Britschgi S. 6, Bernabe A. 7, Keita M. 6.5 (dal 17′ st Nicolussi Caviglia H. 6.5), Sorensen O. 5.5 (dal 25′ st Oristanio G. 5.5), Valeri E. 6.5, Strefezza G. 6.5 (dal 45’+4 st Ordonez C. s.v.), Pellegrino M. 6.5. A disposizione: Carboni F., Casentini G., Cremaschi B., Drobnic D., Elphege N., Estevez N., Mikolajewski D., Nicolussi Caviglia H., Ondrejka J., Ordonez C., Oristanio G., Rinaldi F. Allenatore: Cuesta C..
VERONA: Montipo L. 6.5, Bella-Kotchap A. 6.5, Nelsson V. 5.5, Edmundsson A. 6.5, Belghali R. 5.5 (dal 20′ pt Akpa Akpro J. 6), Niasse C. 5.5 (dal 34′ st Serdar S. s.v.), Al Musrati 5.5, Harroui A. 6.5 (dal 34′ st Slotsager T. s.v.), Bradaric D. 5.5, Bowie K. 6.5 (dal 17′ st Sarr A. 5.5), Orban G. 4. A disposizione: Akpa Akpro J., Cham F., Frese M., Isaac, Mosquera D., Oyegoke D., Perilli S., Sarr A., Serdar S., Slotsager T., Toniolo G. Allenatore: Sammarco P..
Highlights della partita
FANTACALCIO REPORT
Reti: al 4′ pt Bernabe A. (Parma) , al 45’+3 st Pellegrino M. (Parma) , al 43′ pt Harroui A. (Verona) .
Ammonizioni: al 41′ pt Circati A. (Parma), al 45’+2 pt Valenti L. (Parma) al 41′ st Akpa Akpro J. (Verona).
Espulso: Orban G.
Recupero: 3′ pt, 5′ st
Assist: –
Gol vittoria: Pellegrino
Gol da fuori: Bernabé
Gol dalla panchina: –
Rigore causato: –
Rigore parato/sbagliato: –
I Migliori: Bernabe, Harroui