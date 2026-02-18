Bodø/Glimt-Inter 3-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Bodø/Glimt-Inter del 18 febbraio 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Champions League

BODO – Mercoledì 18 febbraio, alle ore 21, all’Aspmyra Stadion di Bodo, andrà in scena Bodø/Glimt-Inter, gara valida per l’andata dei playoff della Champions League 2025-2026.

Una sfida affascinante, resa ancora più suggestiva dal clima nordico e dal valore di un avversario che negli ultimi anni ha saputo ritagliarsi un ruolo sempre più credibile nel panorama continentale. Non è la prima volta che le due squadre si incrociano: bisogna tornare alla Coppa delle Coppe 1978/79 per ritrovare un doppio confronto che vide l’Inter dominare con un netto 5-0 a San Siro, firmato da Beccalossi, Muraro e dalla tripletta di Altobelli.

Cronaca con tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: BODO/GLIMT-INTER 3-1 (2'T) SECONDO TEMPO 44' in campo Määttä e Aleesami per Fet e Gundersen 40' su cross basso dal fondo di Thuram per due volte Carlos Augusto murato, c'è angolo non sfruttato ma resta la pressione alta 37' dopo una giocata di Bonny, sponda di Susic per Zielinski ma colpisce male dal limite alzando la mira 36' rapido contropiede del Bodo e conclusione rasoterra in area di Helmersen, blocca in due tempi Sommer 32' cambi nel Bodo con Blomberg e Hogh fuori, dentro Auklend e Helmersen 31' giallo a Blomberg per fallo su Bonny che aveva provato un cambio di passo 31' ridandola di cambi con l'ingresso di Bonny, Luis Hernique e Zielinski per Pio Esposito, Darmian e Mkhitaryan 27' su imbucata di Susic scarico di Bastoni per Thuram ma conclusione con il destro alta 24' pescato in offside Thuram, sale compatta la linea difensiva norvegese 19' ancora Hauge! Azione tutta palla a terra in verticale in rapidità con Fet per Blomberg e assist vincente per lui. 3-1 Bodo 16' Hauge! Il Bodo torna avanti! Su palla persa in costruzione azione in verticale con appoggio di Hogh e botta con il mezzo esterno verso il primo palo sotto la trasversa. Sorpreso sul suo palo Sommer 15' primo cambio Inter con Lautaro che sente un pò tirare il polpaccio, al suo posto Thuram 4' risponde il Bodo con Hauge, conclusione in area alza sopra la traversa. Collezione angoli la squadra di casa che sta mettendo molta pressione 2' fallo di Fet al limite dell'area siui Esposito. Punizione tocco di Barella corto per il rasoterra di Carlos Augusto, blocca in due tempi Haikin 1' meno di un minuto e nuovo palo per l'Inter! Scucchiaiata di Barella per Esposito che trova non trova l'impatto sul pallone quindi tocco di Lautaro sul legno e grande salvataggio quasi sulla linea di Bjortuft è l'Inter con Lautaro a muovere il primo pallone della ripresa squadre in campo per il secondo tempo PRIMO TEMPO 47' termina il primo tempo tra Bodo e Inter, 1-1 all'intervallo del botta e risposta tra Fet ed Esposito. Pochi minuti e torniamo per la ripresa del match 45' due minuti di recupero 44' giallo a Esposito, punita una trattenuta vistosa a centrocampo su Bjorkan 42' bello spunto di Darmian, cross verso il palo opposto dove calcia Carlos Augusto, doppia deviazione della difesa prima di terminare sul fondo. Nulla di fatto sul corner 35' punizione conquistata al limite dell'area da Berg. Lo stesso Berg si incarica del tiro, centrale e bloccato da Sommer 30' Esposito! Pareggio Inter! Su cross di Barella verso il secondo palo colpo di testa di Carlos Augusto murato ma in agguato il compagno che tocca si gira rapidamente e colpisce con un rasoterra. VAR in corso per un possibile controllo con la mano. Gol convalidato! 28' palla gol per Barella che in area viene servito con il tacco da Lautaro ma dopo una sterzata calcia centrale 26' risponde l'Inter con un palo di Darmian, bel diagonale in area con il collo esterno sul primo palo! 20' Bodo in vantaggio con Fet! Bella giocata in velocità in verticale per l'inserimento del 19 su tacco di Hauge 16' su palla persa da Susic, ottima chiusura di Acerbi su Hauge 11' su cross basso in area ottimo intervento di Barella a impedire la conclusione di Hauge 9' chiusura di Bastoni su Blomberg per il primo angolo Bodo, traiettoria verso il secondo palo dove Bjortuft schiaccia di testa ma colpisce a lato 8' si alza la bandierina, pescato in offside Lautaro 6' cross basso di Darmian per Mkhitaryan ma il suo interno sinistro risulta alto 5' palla recuperata alta dall'Inter, Susic in verticale per Lautaro che in area rallenta prima di calciare e trova il muro della difesa in angolo. Sugli sviluppi uscita sicura di Haikin 3' possesso Bodo che senza fretta prova a guadagnare metri e far salire gli avversari si parte! Calcio d'avvio battuto dal Bodo Bodo e Inter fanno il loro ingresso in campo, grande entusiasmo sugli spalti 20:42 le squadre hanno ultimato il riscaldamento e sono pronte a scendere in campo. al via il riscaldamento per le due squadre. Chivu questa sera con un pò di turn over, in avanti Esposito con Lautaro Un cordiale saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Bodo/Inter. Dalle ore 21 seguiremo la gara d'andata playoff di Champions League per l'accesso agli ottavi di finale della competizione. TABELLINO BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen (dal 44' st Aleesami), Bjorkan; Evjen, Berg, Fet (dal 44' st Määttä); Blomberg (dal 32' st Auklend), Hogh (dal 32' st Helmersen), Hauge. A disposizione: Faye Lund, Sjong, Nielsen, Aleesami, Auklend, Saltnes, Helmersen, Klynge, Riisnæs, Bassi, Määttä, Mikkelsen. Allenatore: Knutsen INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Darmian (dal 31' st Luis Henrique), Mkhitaryan (dal 31' st Zieliński, Barella, Susic, Carlos Augusto; Esposito (dal 31' st Bonny), Lautaro Martinez (dal 15' st Thuram). A disposizione: Di Gennaro, J. Martínez, De Vrij, Zieliński, Thuram, Luis Henrique, Bonny, Diouf, Bisseck, Dimarco, Bovo. Allenatore: Chivu Reti: al 20' pt Fet, al 30' pt Esposito, al 16' st Hauge, al 19' st Hauge Ammonizioni: Esposito, Blomberg Recupero: 2' pt Martínez, De Vrij, Zieliński, Thuram, Luis Henrique, Bonny, Diouf, Bisseck, Dimarco, Bovo. Allenatore: Chivu Reti: al 20' pt Fet, al 30' pt Esposito, al 16' st Hauge, al 19' st Hauge Ammonizioni: Esposito, Blomberg Recupero: 2' pt

Le formazioni ufficiali di Bodø/Glimt-Inter

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. A disposizione: Faye Lund, Sjong, Nielsen, Aleesami, Auklend, Saltnes, Helmersen, Klynge, Riisnæs, Bassi, Määttä, Mikkelsen. Allenatore: Knutsen

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Darmian, Mkhitaryan, Barella, Susic, Carlos Augusto; Esposito, Lautaro Martinez. A disposizione: Di Gennaro, J. Martínez, De Vrij, Zieliński, Thuram, Luis Henrique, Bonny, Diouf, Bisseck, Dimarco, Bovo. Allenatore: Chivu

Chivu alla vigilia

“Conosciamo il nostro percorso, abbiamo fatto abbastanza bene, purtroppo non abbiamo guadagnato la qualificazione diretta agli ottavi e dobbiamo passare dai playoff contro una squadra ostica che ha messo in difficoltà City e Real. Sappiamo che è una squadra tosta, per il livello che hanno raggiunto in questo momento ma anche per la crescita del calcio norvegese, con la nazionale che si è qualificata direttamente al mondiale”.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà il tedesco Daniel Siebert, coadiuvato dagli assistenti connazionali Jan Seidel e Rafael Foltyn e dal quarto ufficiale Daniel Schlager. Al VAR ci sarà Christian Dingert mentre l’AVAR sarà Jérôme Brisard.

Presentazione del match

Molto diverso, però, è il Bodø/Glimt di oggi. La squadra di Knutsen ha costruito la propria identità attraverso un calcio coraggioso e verticale, capace di mettere in difficoltà avversari di altissimo livello. Lo ha dimostrato già negli spareggi, travolgendo lo Sturm Graz con un 5-0 che ha indirizzato la qualificazione, e lo ha confermato nella League Phase, dove ha alternato inciampi a imprese clamorose. Dopo i pareggi contro Slavia Praga e Tottenham, i norvegesi hanno vissuto un periodo complicato, perdendo contro Galatasaray, Monaco e Juventus. Ma la reazione è stata da grande squadra: un 2-2 sul campo del Borussia Dortmund, un sorprendente 3-1 al Manchester City e il colpo esterno al Wanda Metropolitano contro l’Atlético Madrid hanno certificato la loro crescita e la loro pericolosità.

L’Inter arriva allo spareggio con un percorso europeo intenso, fatto di grandi prestazioni e qualche rimpianto. L’esordio ad Amsterdam contro l’Ajax ha mostrato una squadra solida e cinica, trascinata dalla doppietta di Thuram. La vittoria sullo Slavia Praga e il travolgente 4-0 all’Union Saint-Gilloise hanno confermato la forza del gruppo, capace di imporsi con autorità anche contro il Kairat Almaty. Le difficoltà sono arrivate nella seconda parte della League Phase: la sconfitta al Metropolitano contro l’Atlético, il ko beffardo contro il Liverpool e la battuta d’arresto con l’Arsenal hanno complicato la classifica, pur senza intaccare la qualità del percorso. Il successo finale a Dortmund, firmato da Dimarco e Diouf, ha restituito fiducia e ha permesso ai nerazzurri di chiudere al decimo posto, garantendosi il ruolo di testa di serie nel sorteggio.

COME ARRIVA IL BODO GLIMT – Knutsen sembra orientato a confermare il suo classico 4-3-3. In porta ci sarà Haikin, protetto dalla linea difensiva formata da Sjovold e Bjorkan sulle fasce, con Bjortuft e Gundersen al centro. A centrocampo spazio al trio composto da Evjen, Berg e Fet. In attacco, il tecnico punterà sul tridente composto da Blomberg, Hogh eHauge.

COME ARRIVA L’INTER – L’’Inter di Chivu dovrebbe presentarsi con il consueto 3-5-2. Sommer guiderà la difesa, completata da Bisseck, Akanji e Bastoni. Sulle corsie laterali agiranno Luis Henrique a destra e Dimarco a sinistra, mentre in mezzo al campo ci saranno Barella, Zielinski e Mkhitaryan. In avanti, confermata la coppia formata da Lautaro Martinez ed Esposito.

Probabili formazioni di Bodo/Glimt-Inter

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. Allenatore: Knutsen

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Esposito. Allenatore: Chivu

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video.