Pagelle Cremonese-Genoa del 15 febbraio 2026 | Serie A

Voti fantacalcio e highlights di Cremonese-Genoa, per la 25° giornata di Serie A 2025/2026: Audero è il migliore del match
CREMONESE: Audero E. 7, Terracciano F. 6.5, Baschirotto F. 6.5, Luperto S. 6.5, Zerbin A. 6 (dal 43′ st Floriani R. s.v.), Thorsby M. 6, Payero M. 5.5 (dal 13′ st Grassi A. 6), Maleh Y. 6, Pezzella G. 6 (dal 27′ st Barbieri T. 6), Djuric M. 6.5 (dal 28′ st Sanabria A. 5.5), Vardy J. 5.5 (dal 13′ st Bonazzoli F. 6). A disposizione: Barbieri T., Bianchetti M., Bonazzoli F., Floriani R., Folino F., Grassi A., Moumbagna F., Nava L., Pavesi D., Sanabria A., Silvestri M., Vandeputte J. Allenatore: Nicola D..
GENOA: Bijlow J. 6.5, Marcandalli A. 6, Ostigard L. 6, Vasquez J. 6.5, Norton-Cuffy B. 6.5 (dal 27′ st Martin A. 5.5), Malinovskyi R. 6, Frendrup M. 6 (dal 44′ st Amorim s.v.), Ellertsson M. E. 6, Junior Messias 6 (dal 27′ st Baldanzi T. 6), Vitinha 6 (dal 15′ st Ekuban C. 6), Colombo L. 5.5 (dal 27′ st Ekhator J. 6). A disposizione: Amorim, Baldanzi T., Cornet M., Ekhator J., Ekuban C., Leali N., Martin A., Masini P., Onana J., Otoa S., Sabelli S., Sommariva D., Zatterstrom N. Allenatore: De Rossi D..
Highlights della partita
FANTACALCIO REPORT
Reti: –
Ammonizioni: al 4′ pt Pezzella G. (Cremonese), al 29′ pt Terracciano F. (Cremonese).
Recupero: 1′ pt, 4′ st
Assist: –
Gol vittoria: –
Gol da fuori: –
Gol dalla panchina: –
Rigore causato: –
Rigore parato/sbagliato: –
I Migliori: Audero, Vasquez