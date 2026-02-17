  1. Home
Pagelle Cremonese-Genoa del 15 febbraio 2026 | Serie A

Posted on 17 Febbraio 2026 at 17 Febbraio 2026 by Redazione Calciomagazine
3 0

Voti fantacalcio e highlights di Cremonese-Genoa, per la 25° giornata di Serie A 2025/2026: Audero è il migliore del match

CREMONESE: Audero E. 7, Terracciano F. 6.5, Baschirotto F. 6.5, Luperto S. 6.5, Zerbin A. 6 (dal 43′ st Floriani R. s.v.), Thorsby M. 6, Payero M. 5.5 (dal 13′ st Grassi A. 6), Maleh Y. 6, Pezzella G. 6 (dal 27′ st Barbieri T. 6), Djuric M. 6.5 (dal 28′ st Sanabria A. 5.5), Vardy J. 5.5 (dal 13′ st Bonazzoli F. 6). A disposizione: Barbieri T., Bianchetti M., Bonazzoli F., Floriani R., Folino F., Grassi A., Moumbagna F., Nava L., Pavesi D., Sanabria A., Silvestri M., Vandeputte J. Allenatore: Nicola D..

GENOA: Bijlow J. 6.5, Marcandalli A. 6, Ostigard L. 6, Vasquez J. 6.5, Norton-Cuffy B. 6.5 (dal 27′ st Martin A. 5.5), Malinovskyi R. 6, Frendrup M. 6 (dal 44′ st Amorim s.v.), Ellertsson M. E. 6, Junior Messias 6 (dal 27′ st Baldanzi T. 6), Vitinha 6 (dal 15′ st Ekuban C. 6), Colombo L. 5.5 (dal 27′ st Ekhator J. 6). A disposizione: Amorim, Baldanzi T., Cornet M., Ekhator J., Ekuban C., Leali N., Martin A., Masini P., Onana J., Otoa S., Sabelli S., Sommariva D., Zatterstrom N. Allenatore: De Rossi D..

FANTACALCIO REPORT

Reti: 

Ammonizioni: al 4′ pt Pezzella G. (Cremonese), al 29′ pt Terracciano F. (Cremonese).

Recupero: 1′ pt, 4′ st

Assist:

Gol vittoria:

Gol da fuori:

Gol dalla panchina: –

Rigore causato:

Rigore parato/sbagliato: –

I Migliori: Audero, Vasquez