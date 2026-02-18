Milan-Como: cronaca diretta e risultato in tempo reale

Diretta Milan-Como di Mercoledì 18 febbraio 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

MILANO – Mercoledì 18 febbraio, alle ore 20.45, allo Stadio “Giuseppe Mezza” di Milano, andrà in scena Milan-Como, recupero della gara valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026, rinviata per la cerimonia inaugurale di Milano‑Cortina a San Siro.

Il Milan arriva all’appuntamento forte di due vittorie convincenti: il 3‑0 al Bologna e l’1‑2 sul campo del Pisa hanno consolidato il secondo posto a quota 43 punti, otto lunghezze dietro la capolista Inter. Il rendimento parla chiaro: 15 vittorie, 8 pareggi e una sola sconfitta, con 40 gol segnati e appena 18 subiti. La squadra di Allegri sembra aver trovato continuità e solidità.

Il Como, invece, ha interrotto la sua serie positiva di cinque risultati utili cadendo in casa 1‑2 nell’ultimo turno. I lariani restano comunque in piena corsa europea: 41 punti, settimo posto, 11 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte, con un bilancio reti equilibrato (38 fatte, 18 incassate). La squadra di Fabregas dovrà però fare i conti con assenze pesanti, su tutte quella di Morata, squalificato.

All’andata, lo scorso 15 gennaio, il Milan si impose per 1‑3 al “Sinigaglia”.

Cronaca della partita

Tabellino

A disposizione:



A disposizione:



Reti:



Allegri alla vigilia

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, alla vigilia del match, ha invitato la squadra a mantenere concentrazione e ordine in vista della sfida contro il Como, sottolineando come sarà fondamentale preparare e interpretare la gara con pazienza. L’allenatore ha riconosciuto il valore dell’avversario, ricordando che i lariani sono ancora pienamente in corsa per un posto in Champions League e che il lavoro svolto finora merita applausi.

Parlando più in generale della stagione, Allegri ha evidenziato come i prossimi tre mesi saranno decisivi per tutti. Ha ribadito che l’Inter resta la favorita per lo Scudetto e che, per le squadre italiane, la qualificazione alla Champions League rappresenta ormai una questione vitale.

Sulle polemiche arbitrali ha invitato a non farsi distrarre, ricordando che sono sempre esistite e che sarebbe utile migliorare l’oggettività di alcune decisioni del VAR, soprattutto nelle situazioni di fuorigioco che generano calci d’angolo. Secondo il tecnico, bisognerebbe alleggerire la pressione sugli arbitri, perché il loro ruolo nel calcio moderno è sempre più complesso.

Quanto alle simulazioni, Allegri ha osservato che si tratta di episodi legati alla soggettività e difficili da eliminare. Per questo ha ribadito che la squadra deve concentrarsi solo sul campo, continuare a crescere e fare un ulteriore passo avanti, consapevole che la concorrenza per gli obiettivi stagionali è ampia e agguerrita.

L’arbitro

A dirigere la sfida sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, affiancato dagli assistenti Tegoni e Bindoni, con Marcenaro come quarto uomo e la coppia Gariglio–Maresca al VAR.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL MILAN -Allegri dovrebbe confermare il suo 3‑5‑2, con Maignan tra i pali e il terzetto difensivo composto da Tomori, Gabbia e Pavlovic. Sulle fasce spazio ad Athekame e Bartesaghi, mentre in mezzo agiranno Ricci, Modric e Loftus‑Cheek In attacco, confermatissima la coppia Leao–Pulisic,

COME ARRIVA IL COMO – Fabregas dovrebbe rispondere con il consueto 4‑2‑3‑1. In porta ci sarà Butez, protetto dalla linea difensiva formata da Smolcic, Ramon, Diego Carlos e Valle. In mediana agiranno Perrone e Da Cunha, mentre sulla trequarti spazio a Vojvoda, Nico Paz e Jesus Rodriguez, tutti alle spalle dell’unica punta Douvikas, chiamato a non far rimpiangere l’assenza di Morata.

Probabili formazioni di Milan-Como

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Modric, Loftus-Cheek, Bartesaghi; Leao, Pulisic. Allenatore: Allegri.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: