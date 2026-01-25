Roma-Milan 0-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Roma-Milan di Domenica 25 gennaio 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

ROMA – Domenica 25 gennaio, alle ore 20.45, allo Stadio Olimpico, andrà in scena Roma-Milan, posticipo serale della ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

La Roma ha inaugurato il 2026 con un rendimento brillante: quattro vittorie nelle prime sei uscite stagionali tra campionato ed Europa (a fronte di due sconfitte) hanno consolidato la posizione dei giallorossi sia in Serie A sia sul palcoscenico continentale. La squadra di Gian Piero Gasperini arriva al big match contro il Milan forte del 2-0 rifilato giovedì allo Stoccarda, risultato che le ha spalancato le porte dei quarti di finale di Europa League. In campionato, il recente successo con identico punteggio sul Torino ha permesso alla Roma di mantenere tre lunghezze di margine sulle inseguitrici nella corsa Champions. La squadra capitolina occupa il quarto posto con 42 punti, frutto di 4 vittorie, 7 pareggi e 26 gol realizzati.

Sul fronte opposto, il Milan arriva all’Olimpico con un ruolino di marcia impressionante. Dopo il ko all’esordio in campionato, i rossoneri hanno inanellato una serie di 20 partite senza sconfitte (13 successi e 7 pari), candidandosi con forza alla lotta scudetto. La vittoria di misura sul Lecce nell’ultimo turno ha permesso agli uomini di Massimiliano Allegri di restare in scia dell’Inter capolista. Il rendimento esterno è uno dei punti di forza del Milan: quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque trasferte. I rossoneri sono secondi con 46 punti, 34 gol segnati e 16 subiti.

La gara di andata, lo scorso 2 novembre, fu decisa da un gol di Pavlovic.

Cronaca della partita

RISULTATO IN DIRETTA: ROMA-MILAN 0-1 (st) 17' VANTAGGIO MILAN! De Winter 14' nella Roma dentro Pisilli per Konè, molto sofferente e costretto a lasciare il campo 13' Problemi musclari per Koné 11' Ammonito Athekame per una trattenuta su Wesley 7' Sugli sviluppi del corner, Rabiot commette fallo e viene ammonito 6' Buona giocata di Barteaghi, Svilar devia la palla in calcio d'angolo 2' Malen si coordina al limite dell’area, controlla e calcia: la difesa rossonera respinge 1' si riparte! nel Milan dentro Athekame al posto di Saelemaekers PRIMO TEMPO La partita vive una fase intensa e ricca di duelli, con entrambe le squadre che provano a prendere il controllo ma senza riuscire a trovare continuità negli ultimi metri. La Roma costruisce con più fluidità, soprattutto grazie alla pressione alta e alla qualità di Koné, spesso libero di calciare dal limite. Il Milan però resta in partita grazie a un Maignan in versione saracinesca: il portiere francese tiene a galla i rossoneri con una serie di interventi decisivi, respingendo tutto ciò che arriva dalle parti della sua area. 46' finisce il primo tempo. Squadre negli spogliatoi sul risultato di 0-0 45' Maignan mostra un grande riflesso sul tiro di Celik, deviando la conclusione con prontezza in calcio d'angolo 45' ci sarà un minuto di recupero 42' Gabbia tenta di superare la linea difensiva con un lancio profondo, ma Nkunku non riesce ad agganciare e Svilar anticipa tutti impossessandosi del pallone 39' Mancini prova a servire Malen al centro, ma l’attaccante olandese finisce per commettere fallo su Ricci 36' Cross di Bartesaghi, ma Svilar legge bene la traiettoria e blocca senza problemi 34' Imbucata per Wesley, ma ancora una volta la difesa del Milan legge l’azione e chiude con puntualità in copertura 32' possesso palla prolungato della Roma in questa fase della partita 28' mbucata per Malen, ma il pallone è troppo lungo e sfila sul fondo 25' il Milan fatica a trovare Modric, marcato molto bene da Koné 20' intervento falloso di De Winter ai danni di Dybala 18' sugli sviluppi del calcio d'angolo maln rosulta acira bravo nell'inserimento, meno nella conclusione! Palla a lato 17' Non passa il cross di Celik: deviazione della difesa e sarà calcio d’angolo per la Roma. 12' conclusione di Malen! Palla larga 10' Koné trova spazio al limite e mira l’angolino alla sinistra di Maignan. Il portiere francese devia la prima conclusione e poi si oppone anche al tentativo ravvicinato di Malen, chiudendo ogni spazio 7' Conclusione rasoterra di Koné, Maignan respinge. La palla arriva a Ghilardi, che vince il duello con Nkunku e calcia, ma ancora una volta Maignan si oppone 5' Cross arretrato di Soulé per Dybala, ma Rabiot legge tutto e interviene in anticipo 3' intervento falloso ai danni di Leao 2' Conclusione di Saelemaekers: il pallone sorvola di poco la traversa! 1' Imbucata perfetta di Malen, Maignan si fa trovare pronto e neutralizza l’azione. 1' partiti! primo pallone gestito dalla Roma squadre in campo Un cordiale buonasera a tutti i lettori collegati per vivere insieme alla redazione di calciomagazine.net ogni azione ed emozione del big match Roma-Milan Tabellino ROMA (3‑4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Çelik, Koné (dal 14' st Pisilli), Cristante, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. A disposizione: Gollini, Vásquez; Lulli, Tsimikas, Ziółkowski; El Aynaoui, Pellegrini; Ferguson, Vaz, Venturino. Allenatore: Gasperini. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (dal 1' st Athekame), Ricci, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leão. A disposizione.: Terracciano, Torriani; Estupiñan, Odogu, Pavlović; Fofana, Jashari, Loftus-Cheek; Füllkrug, Pulisic. Allenatore.: Allegri. Reti: Ammonizioni: Rabiot, Athekame Recupero: 1' pt

Allegri alla vigilia

Alla vigilia della sfida dell’Olimpico, Allegri ha fatto trapelare grande rispetto per l’avversario, sottolineando come quella contro la Roma sarà una partita affascinante, da giocare contro una squadra che, proprio come il Milan, è pienamente in lotta per un posto tra le prime quattro. Il tecnico rossonero ha rimarcato come la formazione giallorossa rispecchi in tutto e per tutto il lavoro del suo allenatore, capace di costruire un gruppo aggressivo, organizzato e molto efficace in entrambe le fasi di gioco. Per questo, ha spiegato, la Roma non può più essere considerata una sorpresa. Allegri si aspetta un ambiente caldo e coinvolgente all’Olimpico e sa che per uscirne indenni servirà una prestazione di alto livello, soprattutto dal punto di vista tecnico.

L’arbitro

La direzione della sfida è stata affidata ad Andrea Colombo della sezione di Como. A coadiuvarlo ci saranno gli assistenti Giuseppe Perrotti e Marcello Rossi, mentre il quarto uomo sarà Luca Zufferli. Al VAR è stato designato Marco Di Bello, con Rosario Abisso nel ruolo di AVAR.

Presentazione del match

COME ARRIVA LA ROMA – Gian Piero Gasperini sembra orientato a confermare il suo ormai collaudato 3-4-2-1. Davanti a Svilar, il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Mancini, Ndicka e Ghilardi. Sulle fasce spazio a Celik e Wesley, mentre in mezzo al campo agiranno Koné e Cristante. Sulla trequarti, Soulé e Dybala avranno il compito di ispirare la manovra offensiva e innescare Malen, riferimento avanzato. Nessuno squalificato per la Roma, ma l’infermeria resta affollata: fuori Angelino, Dovbyk, El Shaarawy, Gollini e Hermoso.

COME ARRIVA IL MILAN – Massimiliano Allegri dovrebbe rispondere con un 3-5-. Maignan guiderà la retroguardia, protetto da Tomori, Gabbia e Pavlovic. Sugli esterni, Saelemaekers e Bartesaghi garantiranno corsa e ampiezza, mentre la zona nevralgica sarà affidata a Fofana, Modric e Rabiot. In avanti, confermatissima la coppia Pulisic–Leao. Anche il Milan non ha squalificati, ma deve fare i conti con le assenze di Gimenez e dello stesso Saelemaekers.

Probabili formazioni di Roma-Milan

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. Allenatore: Gasperini.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. Allenatore: Allegri.

Dove vedere la partita in TV e streaming

