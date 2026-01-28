Pagelle Roma-Milan: Maignan para tutto, Pellegrini salva i giallorossi

Voti fantacalcio e highlights di Roma-Milan, per la 22° giornata di Serie A 2025/2026: Maignan è il migliore del match

ROMA – Una sfida intensa e tattica quella dell’Olimpico, dove Roma e Milan chiudono sull’1-1 nella 22ª giornata di Serie A. I rossoneri passano con De Winter, i giallorossi rispondono con Pellegrini, ma il vero protagonista è Mike Maignan, autore di una prestazione monumentale che tiene in piedi il Milan nei momenti più difficili.

La prestazione di Mike Maignan è un manifesto del ruolo del portiere moderno. Contro la Roma il francese combina riflessi, posizionamento e leadership, risultando decisivo in almeno tre situazioni chiave. Respinge conclusioni insidiose da fuori, neutralizza un paio di tentativi ravvicinati e guida la difesa con voce e personalità.

Il gol subito non intacca una prova che, per continuità e qualità, è la migliore del match. Maignan evita il tracollo rossonero nei momenti più difficili e permette al Milan di restare sempre dentro la partita. È lui il vero MVP: un portiere che incide come un leader e che conferma, ancora una volta, perché è considerato uno dei migliori al mondo.

I migliori per squadra

Roma

Çelik – 7 Spinta costante, duelli vinti, personalità. È il più continuo dei giallorossi per tutta la gara.

Mancini – 6.5 Guida la linea difensiva con ordine e aggressività. Sempre puntuale nelle chiusure.

Ghilardi – 6.5 Attento, pulito, concentrato. Una prova matura contro avversari di livello.

Cristante – 6.5 Equilibrio, letture e qualità nelle uscite. Tiene in piedi il centrocampo nei momenti più complessi.

Pellegrini – 7 Entra e cambia la partita: ritmo, idee e il gol del pareggio. Impatto da leader.

Milan

Maignan – 7 Il migliore in campo: salva il Milan con interventi decisivi e dà sicurezza a tutto il reparto.

De Winter – 7 Segna il gol che sblocca la gara e difende con grande personalità. Una delle note più positive della serata rossonera.

Tomori – 6.5 Duro, concentrato, sempre sul pezzo. Guida la difesa con autorità.

Modrić – 6.5 Classe e visione: illumina il gioco e serve l’assist per il vantaggio. Anche a ritmo ridotto, resta determinante.

Rabiot – 6.5 Fisicità, inserimenti e lavoro sporco. Una prestazione completa.

ROMA (3‑4-2-1): Svilar 6; Mancini 6.5, Ndicka 5.5, Ghilardi 6.5; Çelik 7, Koné 6 (dal 14′ st Pisilli 6), Cristante 6.5, Wesley 6; Dybala 6 (dal 24′ st Pellegrini 7), Soulé 5.5 (dal 40′ st Venturino s.v.); Malen 5.5 (dal 24′ st Vaz 6). A disposizione: Gollini, Vásquez; Lulli, Tsimikas, Ziółkowski; El Aynaoui, Ferguson Allenatore: Gasperini.

MILAN (3-5-2): Maignan 7; Tomori 6.5, Gabbia 6, De Winter 7; Saelemaekers 5.5 (dal 1′ st Athekame 5.5), Ricci 6, Modrić 6.5, Rabiot 6.5, Bartesaghi 5.5; Nkunku 5.5 (dal 23′ st Pulisic 5.5), Leão 5 (dal 23′ st Fullkrug 6). A disposizione.: Terracciano, Torriani; Estupiñan, Odogu, Pavlović; Fofana, Jashari, Loftus-Cheek Allenatore.: Allegri.

CRONACA DELLA PARTITA

Highlights della partita

FANTACALCIO REPORT

Reti: al 17′ st De Winter, al 29′ Pellegrini (R) Ammonizioni: Rabiot, Athekame, Modric, Maignan Recupero: 1′ pt, 1′ st

Assist: Modric



Gol vittoria: –



Gol da fuori: –



Gol dalla panchina: Pellegrini

Rigore causato: Bartesaghi



Rigore parato/sbagliato: –



I Migliori: Pellegrini, Maignan