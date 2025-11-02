Milan-Roma 1-0: decide un gol di Pavlovic

Diretta Milan-Roma di Domenica 2 novembre 2025: rossoneri a -1 dal Napoli. Dybala sbaglia un rigore, Maignan decisivo

MILANO – Nel posticipo della decima giornata di Serie A, il Milan batte la Roma 1-0 e si porta a un solo punto dalla vetta occupata dal Napoli. I giallorossi partono forte, dominano il primo tempo e sfiorano il vantaggio con Cristante, El Aynaoui e Dybala, approfittando di alcune incertezze nella costruzione rossonera. Ma alla prima vera occasione, il Diavolo punisce: al 39’, Bartesaghi recupera palla e lancia il contropiede, Leao sfonda a sinistra e serve Pavlovic che, da vero rapace d’area, firma il vantaggio.

Nella ripresa cambia il copione: il Milan prende campo e sfiora il raddoppio con Ricci, Fofana e Nkunku, che colpisce il palo. Leao ci prova a colpo sicuro, ma Hermoso salva sulla linea. Gasperini corre ai ripari e inserisce Dovbyk, che si fa subito sentire: sponda per Pellegrini, fallo al limite e punizione pericolosa. Fofana tocca col braccio in barriera e Guida assegna il rigore. Dybala va dal dischetto, ma Maignan lo ipnotizza e salva il risultato. Nell’occasione Dybala si infortuna. Nel finale la Roma si riversa in avanti, ma il Milan resiste con grinta e porta a casa tre punti pesantissimi, agganciando Roma e Inter al secondo posto.

Un confronto diretto che potrebbe pesare sulla corsa al vertice. Le due squadre arrivano all’appuntamento separate da tre punti. I rossoneri di Massimiliano Allegri cercano riscatto dopo due pareggi consecutivi contro Pisa e Atalanta, risultati che hanno permesso all’Inter di agganciarli al terzo posto. Con 18 punti in classifica, il Milan è chiamato a una prova di forza per restare agganciato al treno di testa.

Dall’altra parte, la Roma di Gian Piero Gasperini arriva a San Siro da capolista. Il successo ottenuto contro il Parma ha consolidato il primato dei giallorossi, che condividono la vetta con il Napoli a quota 21. La squadra capitolina ha mostrato solidità e continuità, e ora vuole confermarsi anche in uno degli stadi più difficili del campionato.

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO FINALE: MILAN-ROMA 1-0 La redazione di calciomagazine.net ringrazia per l'attenzione e dà appuntamento ai prossimi live! Buonanotte a tutti! SECONDO TEMPO 49' finsce qui! Vince il Milan 1-0. Il gol decisivo porta la firma di Pavlovic 47' nel Milan dentro Tomori al posto di Leao 45' quattro minuti di recupero 42' nel Milan dentro Athekame al posto di Saelemaekers 39' nel Milan dentro Loftus Cheek al posto di Nkunku 39' nell aRoma dentro Baldanzi al posto di Dybala 36' dal dischetto Dybaka contro Maignan! PARATO! il riflesso di Maignan salva il Milan! 34' RIGORE PER LA ROMA!!! la punizione di Dybala si infrange sulla barriera ed é chiao iltocco di braccio di Fofna 30' ammonito Celik 28' cartellino giall per Wesley per gioco falloso 21' Dopo una serie di rimpalli in area, la palla arriva a Leao che calcia a botta sicura, ma un difensore si immola e salva sulla linea, evitando un gol fatto. Azione concitata e intervento provvidenziale! 18' Destro debole di Pellegrini dal limit! Palla sul fondo 14' gioco fermo per infortunio a Leao 9' Cristante si avventa sul pallone sul primo palo, anticipando la marcatura con tempismo perfetto, ma la torsione non gli consente di indirizzare la sfera verso lo specchio della porta. L’occasione sfuma. 5' nella Roma dento Pellegrini e Pini al posto di El Anaoui e Soulè 5' Nkunku si rende pericoloso con una conclusione precisa: il pallone colpisce il palo e fa tremare la porta avversaria. Un’occasione clamorosa che poteva valere il gol! ' Grande intervento di Svilar su Leao: il portiere si oppone con riflessi pronti al tiro dell’attaccante rossonero, negandogli la gioia del gol. Parata decisiva! 1' Subito un'iniziativa di Ricci, che prova la conclusione senza esitazioni: il tiro però è impreciso e la palla termina sul fondo. Avvio intraprendente ma poco preciso. 1' si riparte! PRIMO TEMPO 46' fiinisce qui la prima frazione di gioco. Squadr negli spogliatoi coin il Milan avanti di un gol 45' iu minuto di recupero 44' Bartesaghi ci prova con un tiro preciso: il pallone sfiora il palo destro e manca di un soffio il raddoppio. Grande occasione per il Milan! 38' VANTAGGIO MILAN!! Cross corto di Leao sul primo palo, dove Pavlovic si inserisce con i tempi giusti e con il sinistro insacca in rete, firmando il gol. 34' ammonito El Aynaoui per gioco falloso Soulé supera nettamente Pavlovic con un bel guizzo e mette in mezzo un cross di destro, ma Fofana è ben piazzato e respinge il pallone lontano dalla propria area 28' Sugli sviluppi di una punizione, Soulé arriva alla conclusione ma colpisce male il pallone, che termina lontano a lato 24' tiro centrale di El Aynaoui che sfiora il palo: la palla termina di poco a lato, facendo tremare la difesa avversaria. Occasione pericolosa! 20' Sugli sviluppi da calcio d’angolo: la palla arriva a Fofana che prova la conclusione, ma il tiro termina sul fondo. 18' Verticalizzazione interessante per Soulé, che si inserisce con i tempi giusti, ma non riesce a controllare: la palla termina sul fondo. Azione promettente sfumata. 16' Dybala fa tutto bene: controlla, si libera del marcatore e si prepara al tiro, ma al momento della conclusione sbaglia mira e spreca una buona occasione. 13' Conclusione potente di Wesley, Maignan si oppone con sicurezza e blocca in due tempi, evitando rischi. Buona occasione per la Roma, ma il portiere rossonero è attento. 9' Palla meravigliosa di Soulé che apre la difesa avversaria, ma la conclusione non trova lo specchio della porta. Occasione sfumata per la Roma. 6' Tiro centrale di Celik, facile preda per Maignan che blocca senza problemi 4' Palla geniale di Soulé che pesca Dybala con un filtrante preciso. L'argentino entra in area e va giù dopo un contatto, ma per l’arbitro è tutto regolare: si può prosegui 2' Cross insidioso di Wesley dalla destra, ma Ricci è ben posizionato e con un colpo di testa deciso allontana il pericolo dall’area. 1' Subito un’occasione per la Roma: Cristante ci prova con decisione, ma il suo tiro non inquadra lo specchio della porta. Avvio vivace da parte dei giallorossi, che cercano di mettere pressione fin dai primi minuti. 1' partiti! primo pallone gestito dalla Roma si osserva un minuto di raccoglimento in ricordo di Giovanni Galleone, l'allenatore scomparso nella giornata di oggi squadre in campo Un cordiiale buonasera a tutti i lettori collegati per vivere insieme alla redazione di calciomagazine.net ogni azione ed emozione del big match Milan-Roma Tabellino Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (dal 42' st Athekame), Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku (dal 39' st Loftus-Cheek), Leao (dal 45' 4' st Tomori) A disposizione: Pittarella, Terracciano, Odogu, Estupinan, Jashari, Castiello

Allenatore: Allegri

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso (dal 39' st Tsimikas); Wesley, El Ayanoui (dal 6' st Pellegrini), Kone, Cristante, Celik (dal 31' t Dovbyk); Soulé (dal 6' st Bailey), Dybala (dal 39' st Baldanzi) A disposizione: Vasquez, Gollini, Rensch, Ziolkowski, Pisilli, Ghilardi, El Shaarawy Allenatore: Gasperini Reti: al 39' Pavlovic (M) Ammonitzioni; Fofana (M); El Ayanoui, Wesley, Celik, Hermoso, Mancini (R) Recupero 1' pt e 4'st



Allegri alla vigilia

Massimiliano Allegri ha parlato della Roma con grande rispetto, sottolineando la pericolosità offensiva e la solidità difensiva della squadra di Gasperini. “Hanno sempre dato la sensazione di poter segnare,” ha detto, “grazie ai giocatori di qualità che hanno davanti, mentre dietro sono molto compatti.” Il tecnico rossonero ha espresso qualche dubbio sulla tenuta nel lungo periodo, evidenziando come la classifica fosse corta e servisse continuità nei risultati.

Su Paulo Dybala, Allegri ha riconosciuto il talento cristallino: “Le sue qualità tecniche non le abbiamo scoperte oggi. È uno che sa giocare a calcio e quando tira, difficilmente sbaglia.” Ha aggiunto che sarà fondamentale limitare lui e Soulé, altro elemento in crescita, perché la Roma ha dimostrato di avere un tasso tecnico elevatissimo e non è prima per caso.

Infine, ha parlato anche di Gian Piero Gasperini, ricordando i tanti incroci avuti in carriera: “Ci siamo affrontati molte volte. Le sue squadre sono sempre fisiche, ti allargano il campo e ti costringono a lavorare tanto.” Un’analisi lucida e concreta, da chi conosce bene le insidie di una sfida ad alta intensità come quella di San Siro.

Gasperini alla vigilia

Gian Piero Gasperini ha sottolineato come l’obiettivo della sua Roma fosse quello di misurarsi con le grandi del campionato. Ha ricordato la buona prestazione offerta contro l’Inter, evidenziando che la squadra aveva dimostrato di poter competere ad alti livelli. Ora, ha spiegato, si sarebbe trattato di affrontare il Milan a San Siro, una formazione di valore che in estate aveva rinforzato la rosa con innesti importanti. Per Gasperini, quella contro i rossoneri ha rappresentato una grande occasione per giocare una partita di prestigio in uno degli stadi simbolo della Serie A.

L’arbitro

Come arbitro è stato designato Marco Guida, della sezione di Torre Annunziata. A completare l’organico i guardialinee Dei Giudici-Rossi, il quarto ufficiale Marchetti, Di Paolo al VAR e Di bello come AVAR.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL MILAN – Il Milan dovrebbe scendere in campo con il 3-5-1-1. In porta ci sarà Maignan, protetto dal terzetto difensivo composto da De Winter, Gabbia e Pavlovic. Sulle fasce agiranno Saelemaekers ed Estupinan, mentre in mezzo al campo spazio a Fofana, Modric e Loftus-Cheek. Sulla trequarti agirà Nkunku, con Leao riferimento offensivo. Allegri dovrà fare a meno di Pulisic, Rabiot e Tomori, tutti indisponibili.

COME ARRIVA LA ROMA – La Roma risponderà con il 3-4-1-2. Tra i pali ci sarà Svilar, con Hermoso, Mancini e Ndicka a comporre la linea difensiva. A centrocampo, sulle corsie esterne spazio a Celik e Wesley, mentre in mezzo agiranno El Aynaoui e Koné. Sulla trequarti ci sarà Cristante, pronto a innescare la coppia d’attacco formata da Soulé e Dybala. Gasperini dovrà rinunciare a Ferguson e Angelino, entrambi fuori per infortunio.

Probabili formazioni di Milan-Roma

MILAN (3-5-1-1): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Loftus-Cheek, Estupinan; Nkunku, Leao. Allenatore: Allegri.

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, El Aynaoui, Koné, Wesley; Cristante; Soulé, Dybala. Allenatore: Gasperini.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: