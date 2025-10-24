Diretta Milan-Pisa di Venerdì 24 ottobre 2025: rimonta ospite con Cuadrado e Nzola, Athekame salva i rossoneri nel finale

MILANO – Il Milan si ferma sul più bello e deve accontentarsi di un pareggio che lascia l’amaro in bocca. A San Siro, contro un Pisa coraggioso e mai domo, i rossoneri partono bene, gestiscono il primo tempo con personalità e sembrano in controllo. Ma nella ripresa qualcosa si inceppa: Cuadrado riporta gli ospiti in partita trasformando un rigore con freddezza, poi Nzola completa la rimonta con un guizzo che gela lo stadio. La squadra di Allegri reagisce con orgoglio, alza il baricentro e spinge con forza nel finale. Il gol di Athekame, arrivato dopo un lungo assedio, evita la sconfitta ma non cancella la sensazione di un’occasione sfumata. Un punto che non basta,

I rossoneri, in vetta con 16 punti, arrivano dal successo in rimonta contro la Fiorentina, una vittoria sofferta ma decisiva che ha regalato ad Allegri il primato solitario. Il tecnico milanista punta ora al settimo risultato utile consecutivo, forte di una squadra che ha saputo reagire con carattere dopo l’inatteso ko all’esordio contro la Cremonese.

Dall’altra parte, il Pisa di Gilardino cerca disperatamente una svolta. Tornati in Serie A dopo anni di assenza, i toscani non hanno ancora assaporato la vittoria: appena 2 punti in sette gare, con l’unico lampo arrivato all’esordio a Bergamo (1-1 contro l’Atalanta). Da allora, solo delusioni e una classifica che li vede inchiodati al ventesimo posto.

Per il Milan, la sfida rappresenta l’occasione per consolidare il primato e confermare la crescita di un gruppo che ha ritrovato fiducia e continuità. Per il Pisa, invece, è già una partita da dentro o fuori: servono punti, serve una scossa, serve un segnale.

Cronaca con tabellino

RISULTATO FINALE: MILAN-PISA 2-2 La redazione di calciomagazine.net ringrazia per l'atenzione edà appuntamento ai prossimi live. Buonanotte a tutti! SECONDO TEMPO 52' finisce la partita a San Siro. Secondo tempo di grandi emozioni 51' giocata strepitosa di Saelemaekers che poi non trova lo specchio della porta! 48' PARGGIO MILAN! "Saelemaekers sceglie la soluzione corta su calcio d’angolo, servendo Modric. Il croato apre il gioco con un tocco orizzontale per Athekame, che calcia di prima intenzione: il pallone sbatte sul palo interno e si insacca alle spalle del portier 45' sei minuti di recupero 45' girata di Leao! Semprer blocca la palla a terra! 41' VANTAGGIO PISA! "AKinsanmiro verticalizza con precisione per l'inserimento di Nzola, che sfrutta la posizione di Athekame per restare in gioco. L'attaccante angolano si ritrova a tu per tu con Maignan e lo supera con un sinistro rasoterra chirurgico. 36' ammonito Vural per un fallo su Saelemaekers 34' ammonito Athekame per gioco falloso 31' nel Milan dentro Athekame al posto di Bartesaghi e Bkunku al posto di Gimenez 25' nel Pisa dentro Vural al posto di Tramoni 22' gioco fermo per infortunio a Cuadrado 18' Leao scheggia la traversa e spresca un asssit perfetto di Fofana! 13' dal dischetto Cuadrado contro Maignan: GOL!!!! 11' RIGORE IN FAVORE DEL PISA per un tocco di braccio di De Winter 10' conclusione potnete di Fofofna! Palla intercettata da Tramoni 4' Barteaghi pennella un cross preciso verso Gimenez, che prova ad avventarsi sul pallone ma viene anticipato in extremis: la difesa devia in angolo. 2' la conclusione di Tramoni si spegne sul fondo! 1' nel Pisa dentro Calabresi per Albiol e Cuaadrado per Bonfanti 1' si riparte! PRIMO TEMPO 45' finisxe sul risultato si 1-0 il priomo tempo a San Siro; decide un gol di Leao 39' Gimenez appoggia per Fofana, che controlla al limite e prova la conclusione: il tiro è fiacco e Semper si distende, bloccando a terra senza problemi 33' il cross rasoterra di Touré si spegne direttamente sul fondo 30' ammonito Aebischer per un fallo ai danni di Leao 25' sugli sviluppi di un calcio di punizione, tiro debole e cnetrale di Bartesaghi. Nessun problema per Semper 20' onclusione insidiosa di Leao, ma la deviazione di Canestrelli smorza la traiettoria e manda il pallone in calcio d’angolo 17' cralcio d'angolo per il Pisa causato da Bartezaghi. Sugli sviluppi del corner il sinistro di Bonfanti termina sul fondo! 16' intervento falloso di Gimenez ai danni di Aebischer 15' fallo ai danni di De Winter 10' conclusione di Ricci! la palla termna sul fondo! 8' GOL REGOLARE; si sblocca il risultato a San Siro 7' VANTAGGIO MILAN! Leao calcia di destro in diagonale e piazza il pallone nell’angolo basso alla destra del portiere. Resta da valutare la posizione di Pavlovic, che potrebbe aver tenuto in gioco l’attaccante rossonero 5' intervento falloso di Caracciolo ai danni di Fofana 3' verticalizzazione per Miester, che prova a inserirsi centralmente: prima Gabbia lo chiude con tempismo, poi interviene Modric a completare il disimpegno. 1' partiti! primo pallone battuto dai padroni di casa squadre in campo Un cordiale buonasera a tutti i lettori collegati per vivere insieme alla redazione di calciomagazine.net ogni azione ed emozione di Milan-Pisa Tabellino MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Ricci, Bartesaghi (dal 31' st Athekame); Leão, Gimenez (dal 31' st Nkunku). A disposizione: Pittarella, Terracciano; Athekame, Odogu, Tomori; Sala. Allenatore: Allegri. PISA (3-5-2): Šemper; Canestrelli, Albiol (dal 1'st Calabresi), Caracciolo; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Tramoni (dal 25' st Vural), Bonfanti (dal 1' Cuadrado); Meister, Nzola. A disposizione: Nicolás, Scuffet; Denoon; Angori, Højholt, Léris, Marin, Piccinini,; Buffon, Lorran, Moreo. Allematore: Gilardino. Reti: al 7' pt Leao, al 13' st Cuadrado su rigore, al 41' st Nzola Ammonizioni:Aebischer, Athekame, Vural, Nzola, Gilaridno Recupero: 0' pt, 6' st

Formazioni ufficiali

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Ricci, Bartesaghi; Leão, Gimenez. A disposizione: Pittarella, Terracciano; Athekame, Odogu, Tomori; Sala; Nkunku. Allenatore: Allegri.

PISA (3-5-2): Šemper; Canestrelli, Albiol, Caracciolo; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Tramoni, Bonfanti; Meister, Nzola. A disposizione: Nicolás, Scuffet; Calabresi, Denoon; Angori, Cuadrado, Højholt, Léris, Marin, Piccinini, Vural; Buffon, Lorran, Moreo. Allematore: Gilardino.

Allegri alla vigilia

Alla vigilia della sfida contro il Pisa, Massimiliano Allegri ha fatto il punto sulla condizione della sua squadra, annunciando il rientro di Nkunku, mentre per Loftus-Cheek la decisione definitiva sarà presa dopo l’ultimo allenamento.

Il tecnico rossonero ha poi parlato di Leão, sottolineando come non sia lui a volerlo trasformare: il portoghese può agire sia da prima che da seconda punta, ma più si avvicina alla porta, più diventa pericoloso. Allo stesso tempo, ha la libertà di svariare a sinistra per cercare l’uno contro uno, dove può esprimere al meglio la sua esplosività.

Parole incoraggianti anche per Gimenez, che secondo Allegri si è allenato bene, appare più sereno e in crescita: “Il gol arriverà”, ha assicurato il tecnico. Su Modrić, invece, nessun dubbio: “Sbaglia pochi palloni perché è un campione. Ha una velocità diversa nel passaggio, nella visione di gioco, e in quella posizione si diverte”.

Capitolo attenzione difensiva: Allegri ha evidenziato come, sia a Torino che contro la Fiorentina, la squadra abbia rischiato nel finale per mancanza di posizionamento e lucidità. Ha chiesto ai suoi di alzare il livello di concentrazione nei momenti decisivi, perché “ogni pallone può decidere una stagione”. Un richiamo alla maturità, per non vanificare prestazioni solide con leggerezze evitabili.

L’arbitro

Sarà Luca Zufferli della sezione di Udine a dirigere la sfida. A coadiuvarlo ci saranno gli assistenti Rossi e Mastrodonato, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Collu. In sala VAR opererà Gariglio, con Doveri designato come AVAR.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL MILAN – Il Milan di Massimiliano Allegri si presenta a San Siro con il consueto 3-5-2, affidandosi tra i pali a Maignan, protetto dal terzetto difensivo composto da Tomori, Gabbia e Pavlovic. Sulle corsie laterali spazio a Saelemaekers e Bartesaghi, chiamati a garantire spinta e copertura. In mezzo al campo, qualità ed equilibrio con Fofana, Modric e Ricci, mentre in attacco toccherà a Gimenez e Leao guidare l’offensiva rossonera. Nessuno squalificato per il Diavolo, ma restano indisponibili Estupinian, Jashari, Loftus-Cheek, Pulisic e Rabiot.

COME ARRIVA IL PISA – Anche il Pisa di Alberto Gilardino si affida al 3-5-2 per provare a fermare la capolista. In porta ci sarà Semper, con Caracciolo, Albiol e Canestrelli a comporre la linea difensiva. A centrocampo, sulle fasce agiranno Touré e Leris, mentre la zona nevralgica sarà presidiata da Akinsanmiro, Marin e Aebischer. In avanti, fiducia al tandem formato da Moreo e Nzola. Nessuno squalificato anche tra i nerazzurri, che dovranno però fare a meno degli infortunati Denoon, Esteves, Lusuardi e Stengs.

Probabili formazioni di Milan-Pisa

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. Allenatore: Allegri

PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Marin, Aebischer, Leris; Moreo, Nzola. Allenatore: Gilardino

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta:

DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.

la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251. In streaming su SkyGo e NOW

su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251. In streaming su SkyGo e NOW