Pronostici del 3 novembre 2025: posticipi in Italia e in Europa

I consigli del giorno lunedì 3 novembre 2025 sono dedicati ai posticipi di Serie A, Premier League, Liga e Serie C

Lunedì 3 novembre si giocano i posticipi di Serie A, Premier League, Liga e Serie C. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Sunderland-Everton 2 (ore 21)

Gara di Premier League. L’Everton arriva con maggiore esperienza e solidità, soprattutto nei duelli fisici. Sunderland ha mostrato limiti difensivi contro squadre più strutturate. I Toffees potrebbero sfruttare le palle inattive e la superiorità a centrocampo.

Sassuolo-Genoa 1 (ore 18.30)

Posticipo di Serie A. Al Mapei Stadium il Sassuolo ha un buon rendimento, e contro un Genoa che fatica a segnare in trasferta, i neroverdi possono imporsi grazie alla qualità di Berardi e Thorstvedt. Genoa in difficoltà nel contenere squadre con esterni rapidi.

Cagliari-Lazio 2 (ore 20.45)

Monday night della decima giornata di Serie A. La Lazio è in crescita, con Luis Alberto e Immobile in buona forma. Cagliari ha una delle peggiori difese del campionato e soffre le squadre che attaccano centralmente. La superiorità tecnica dei biancocelesti dovrebbe fare la differenza.

Oviedo-Osasuna 2 (ore 21)

Gara di Liga. L’ Osasuna ha più esperienza e una rosa più profonda. Oviedo, neopromossa, ha mostrato limiti nella gestione del possesso e nelle transizioni difensive. Osasuna può colpire con Budimir e Rubén García, sfruttando gli spazi.

AlbinoLeffe-Inter U23 2 (ore 20.30)

Match del Girone B di Serie C. L’Inter U23 ha mostrato un gioco più fluido e una buona organizzazione difensiva. L’AlbinoLeffe è solida ma poco incisiva in attacco. I giovani nerazzurri potrebbero spuntarla grazie alla qualità individuale e alla freschezza atletica.

Vis Pesaro-Juventus U23 2 (ore 20.30)

Incontro valevole per il Girone B di Serie C. La Juve U23 ha più talento e profondità, con giocatori capaci di decidere la gara. Vis Pesaro è compatta ma fatica a costruire gioco. I bianconeri possono approfittare di eventuali errori in uscita.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 3 novembre 2025