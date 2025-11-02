Pronostici del 3 novembre 2025: posticipi in Italia e in Europa

I consigli del giorno lunedì 3 novembre 2025 sono dedicati ai posticipi di Serie A, Premier League, Liga e Serie C
Lunedì 3 novembre si giocano i posticipi di Serie A, Premier League, Liga e Serie C. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.
Sunderland-Everton 2 (ore 21)
Gara di Premier League. L’Everton arriva con maggiore esperienza e solidità, soprattutto nei duelli fisici. Sunderland ha mostrato limiti difensivi contro squadre più strutturate. I Toffees potrebbero sfruttare le palle inattive e la superiorità a centrocampo.
Sassuolo-Genoa 1 (ore 18.30)
Posticipo di Serie A. Al Mapei Stadium il Sassuolo ha un buon rendimento, e contro un Genoa che fatica a segnare in trasferta, i neroverdi possono imporsi grazie alla qualità di Berardi e Thorstvedt. Genoa in difficoltà nel contenere squadre con esterni rapidi.
Cagliari-Lazio 2 (ore 20.45)
Monday night della decima giornata di Serie A. La Lazio è in crescita, con Luis Alberto e Immobile in buona forma. Cagliari ha una delle peggiori difese del campionato e soffre le squadre che attaccano centralmente. La superiorità tecnica dei biancocelesti dovrebbe fare la differenza.
Oviedo-Osasuna 2 (ore 21)
Gara di Liga. L’ Osasuna ha più esperienza e una rosa più profonda. Oviedo, neopromossa, ha mostrato limiti nella gestione del possesso e nelle transizioni difensive. Osasuna può colpire con Budimir e Rubén García, sfruttando gli spazi.
AlbinoLeffe-Inter U23 2 (ore 20.30)
Match del Girone B di Serie C. L’Inter U23 ha mostrato un gioco più fluido e una buona organizzazione difensiva. L’AlbinoLeffe è solida ma poco incisiva in attacco. I giovani nerazzurri potrebbero spuntarla grazie alla qualità individuale e alla freschezza atletica.
Vis Pesaro-Juventus U23 2 (ore 20.30)
Incontro valevole per il Girone B di Serie C. La Juve U23 ha più talento e profondità, con giocatori capaci di decidere la gara. Vis Pesaro è compatta ma fatica a costruire gioco. I bianconeri possono approfittare di eventuali errori in uscita.
Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 3 novembre 2025
- Sunderland-Ebverton 2 (2.10)
- Sassuolo-Genoa 1 (2.15)
- Cagliari-Lazio 2 (1.65)
- Oviedo-Osasuna 2 (2.45)
- AlbinoLeffe-Inter 23 2 (2.50)
- Vis Pesaro-Juventus U23 2 (2.40)