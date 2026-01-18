Diretta Milan-Lecce di Domenica 18 gennaio 2026: il Milan domina la ripresa e batte il Lecce grazie al gol di Füllkrug. Falcone super, Saelemaekers uomo chiave

MILANO -Il match racconta due volti distinti: un primo tempo equilibrato e ricco di episodi, con il Milan più propositivo ma impreciso nell’ultimo passaggio e il Lecce bravo a rispondere con ordine e personalità, e una ripresa in cui i rossoneri alzano nettamente il ritmo. Dopo aver sfiorato il gol più volte, trovano il meritato vantaggio grazie a una splendida combinazione Gabbia–Saelemaekers–Füllkrug, che spezza la resistenza di un Falcone straordinario fino a quel momento. Il Lecce prova a riorganizzarsi con i cambi, ma il Milan resta padrone del campo, spinto dalle iniziative di Estupiñán, Leão e Rabiot, mentre in difesa Siebert e Ndaba evitano un passivo più pesante. Una gara intensa, che premia la maggiore qualità e continuità dei rossoneri nella seconda parte.

Indice:

Cronaca della partita

RISULTATO IN DIRETTA: MILAN-LECCE 0-0 (st)

SECONDO TEMPO

Il Milan domina la ripresa e trova il meritato vantaggio dopo una serie di occasioni nitide. Falcone tiene a galla il Lecce con interventi decisivi su Ricci, Pulisic e Füllkrug, ma al 30′ deve arrendersi alla splendida azione rossonera: verticalizzazione di Gabbia, controllo e cross perfetto di Saelemaekers e conclusione vincente di Füllkrug.

Il Lecce prova a reagire con i cambi, ma il Milan resta in controllo, spinto dalle iniziative di Estupiñán, Leão e Rabiot, che sfiora il gol in due occasioni. Siebert è provvidenziale in più interventi difensivi, mentre Ndaba salva una situazione complicata su Rabiot.

49′ finisce qui! Il Milan fatica ma piega il Lecce grazie ad un gol che porta la firma di Fullkrug

44′ quattro minuti di recupero

41′ nel Milan dentro Modric per Jashari e dentro Nkunku per Leao

39′ nel Lecce dentro N’Dri al posto di Gallo e Maleh al posto di Ramadani

37′ ammonito Ramadani per gioco falloso

36′ Leão prova a mettere in mezzo, ma il suo cross viene murato dall’ottimo intervento di Siebert, che chiude con tempismo perfetto.

34′ nel Milan dentro Athekame al posto di Saelemaekers

30′ VANTAGGIO MILAN!!! Splendida verticalizzazione di Gabbia per Saelemaekers, impeccabile prima nel controllo e poi nel cross verso Füllkrug. Il tedesco colpisce il pallone in modo perfetto e non lascia scampo a Falcone, che non può davvero intervenire.

27′ Falcone si salva ancora una volta sul destro di Füllkrug, respingendo il pallone con un intervento decisivo.

26′ nel Milan dentro Loftus-Cheek per Ricci e Fullkrug per Pulisic

23′ nel Lecce dentro Tete Morente al posto di Stulic

20′ Estupiñán pennella un cross preciso per Rabiot, che impatta bene ma il suo colpo di testa termina di poco sopra la traversa.

19′ conclusione di Rabiot! Palla sul fondo!

18′ Verticalizzazione per Rabiot, che però esita quel secondo di troppo e permette a Ndaba di intervenire. Il pallone finisce in corner per il Milan.

14′ Leao serve un pallone teso al centro per Pulisic, che calcia a colpo sicuro, ma Falcone si supera ancora con un riflesso straordinario e tiene in piedi il Lecce.

11′ Ricci prova la conclusione dal limite, ma Falcone reagisce con un grande riflesso e devia in calcio d’angolo.

9′ nel Lecce dentro Banda al posto di Sottil

8′ Ottimo l’inserimento di Estupiñán, che vede il movimento di Pulisic e prova a servirlo in profondità. Tempestiva però la chiusura di Tiago Gabriel, che legge tutto e spezza l’azione.

5′ Jashari si lancia in un’iniziativa coraggiosa, punta deciso l’area ma proprio sul più bello trova ancora una volta sulla sua strada un impeccabile Siebert, che chiude tutto con un intervento provvidenziale.

1’si riparte!

PRIMO TEMPO

Primo tempo vivace e ricco di episodi. Il Milan parte forte con Saelemaekers, vicino al gol e protagonista dell’azione poi annullata a Leao. I rossoneri costruiscono ma sbagliano spesso l’ultimo passaggio, mentre il Lecce risponde con le iniziative di Gallo e le chiusure puntuali di Gabbia. Qualche errore di intesa, un paio di interventi duri e un Tomori poco incisivo nel tiro completano una frazione equilibrata, che resta apertissima.

45′ a San Siro si chiude il primo tempo senza recupero

44′ intervento falloso di Gabbia su Gandelman

42′ Tomori tenta il mancino da fuori area, ma la conclusione è debole e centrale: Falcone blocca senza problemi.

38′ Leao prova a lanciarsi in campo aperto, ma Siebert legge l’azione e interviene in scivolata con una chiusura decisiva.

35′ Leao e Ricci non si capiscono nel fraseggio, il pallone sfila via e il Lecce tira un sospiro di sollievo.

31” Sottil serve un pallone invitante al centro per Stulic, che però conclude alto sopra la traversa.

27′ Saelemaekers si muove sulla destra e tenta il filtrante per Pulisic, ma Tiago Gabriel legge tutto e chiude con grande tempismo.

24′ Pulisic prova a verticalizzare per Leao, ma la sua imbucata si allunga troppo e sfuma sul fondo.

20′ ammonito De Winter per gioco falloso su Ramadani

\7′ Ottima iniziativa di Gallo sulla sinistra: si sovrappone con tempismo e mette un cross invitante per Gandelman, ma Gabbia interviene in modo impeccabile e sventa il pericolo

13′ Il dialogo tra Rabiot e Saelemaekers non si chiude: il passaggio del francese non trova il compagno, e l’azione sfuma.

10′ Ancora un’ispirazione brillante di Saelemaekers: serve una palla splendida per Leao, che controlla e supera Falcone con un pallonetto delizioso. Tutto inutile però, perché il direttore di gara annulla per fuorigioco del portoghese.

7′ Rabiot pennella un cross morbido in area, Gabbia stacca bene di testa ma Falcone legge la traiettoria e blocca senza difficoltà.

5′ Saelemaekers mira il secondo palo con un destro preciso, ma il pallone sfila fuori di un soffio.

3′ possesso Milan prolungato in queste prime fasi di gioco

1′ partiti!

si osserva un minuto di silenzio in ricordo del Presidente della Fiorentina Rocco Commisso, scomarso nelle ore scorse

squadre in campo

Tabellino

MILAN: Maignan M., Tomori F., Gabbia M., De Winter K., Saelemaekers A. (dal 35' st Athekame Z.), Ricci S. (dal 28' st Loftus-Cheek R.), Jashari A. (dal 42' st Modric L.), Rabiot A., Estupinan P., Pulisic C. (dal 28' st Fullkrug N.), Leao R. (dal 42' st Nkunku C.). A disposizione: Athekame Z., Bartesaghi D., Fofana Y., Fullkrug N., Loftus-Cheek R., Modric L., Nkunku C., Odogu D., Pavlovic S., Terracciano P., Torriani L. Allenatore: Allegri M..



LECCE: Falcone W., Ndaba C., Siebert J., Tiago Gabriel, Gallo A. (dal 39' st Ndri K.), Gandelman O., Ramadani Y. (dal 40' st Maleh Y.), Coulibaly L., Sottil R. (dal 9' st Banda L.), Stulic N. (dal 24' st Tete Morente), Pierotti S.. A disposizione: Banda L., Fofana S., Fruchtl C., Helgason T. J., Jean G., Kaba M., Kouassi C., Maleh Y., Marchwinski F., Ndri K., Ngom O., Perez M., Sala A., Samooja J., Tete Morente Allenatore: Di Francesco E..



Reti: al 31' st Fullkrug N. (Milan) .



Ammonizioni: al 21' pt De Winter K. (Milan) al 39' st Ramadani Y. (Lecce).

Formazioni ufficiali

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupiñan; Pulisic, Leão. A disposizione.: Terracciano, Torriani; Athekame, Bartesaghi, Odogu, Pavlović; Fofana Y., Loftus-Cheek, Modrić; Füllkrug, Nkunku. Allenatore: Allegri.

LECCE (4-3-3): Falcone; Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gandelman, Ramadani, Coulibaly; Sottil, Stulić, Pierotti. A disposizione.: Fruchtl, Samooja; Jean, Kouassi, Pérez; Fofana M., Helgason, Kaba, Maleh, Marchwinski, Morente, Ngom, Sala; Banda, N’Dri. Allenatore.: Di Francesco.

Convocati Lecce

Portieri: 30. Falcone, 1. Früchtl, 32. Samooja

Difensori; 25. Gallo, 18. Jean, 21. Kouassi, 3. Ndaba, 13. Pérez, 5. Siebert, 44. Tiago Gabriel

Centrocampisti: 29. Coulibaly, 8. Fofana, 16. Gandelman, 14. Helgason, 77. Kaba, 93. Maleh, 36. Marchwiński, 79. Ngom, 20. Ramadani, 6. Sala

Attaccanti:19. Banda, 7. Morente, 11. N’Dri, 50. Pierotti, 23. Sottil, 9. Štulić

Allegri alla vigilia

“Il Lecce viene da due ottime prestazioni con Parma e Inter”, queste le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa. “I risultati non li stanno premiando per quello che mostrano sul piano della corsa e della fase difensiva. Per noi sarà una gara importante perché dobbiamo dare seguito alla bella vittoria di Como, dovremo metterci attenzione, compattezza e stare attenti alla loro velocità. Non dobbiamo essere frenetici, ci vorrà grande tecnica e una fase difensiva che ci garantisca di ottenere un buon risultato”.

Di Francesco alla vigilia

“Dobbiamo crederci ancora di più rispetto a quella che è stata la partita con l’Inter”, sono le parole di Di Francesco alla vigilia della gara. “Davanti abbiamo un avversario importante con tanta qualità e dovremo mantenere alta l’attenzione per tutti i 90′ e non cadere in errori che ci possono costare”.

L’arbitro

La direzione della gara è stata affidata a Luca Zufferli, con Marco Ceccon e Paolo Laudato come assistenti. Il quarto ufficiale sarà Matteo Marcenaro, mentre al VAR opererà Luigi Nasca, affiancato da Paolo Silvio Mazzoleni

Presentazione del match

Il Milan prosegue la sua rincorsa ai vertici della classifica grazie al successo per 3-1 sul Como, arrivato in rimonta nella sfida di giovedì sera. Un risultato che permette ai rossoneri di restare a sei punti dall’Inter capolista (che però ha già giocato espugnando il campo dell’Udinese) . La squadra di Massimiliano Allegri ha così esteso a cinque gare la propria serie positiva in campionato, anche se il tecnico non ha nascosto le difficoltà incontrate, sottolineando il ruolo fondamentale di Mike Maignan, decisivo in più di un’occasione.

A dare ulteriore fiducia al Milan c’è il rendimento interno: a San Siro, infatti, i rossoneri non perdono dalla prima giornata, quando furono superati dalla Cremonese. Da allora sono arrivati sei successi e tre pareggi, un ruolino che conferma la solidità casalinga della squadra. Il Milan si presenta così al turno con 43 punti, frutto di 12 vittorie, 7 pareggi e una sola sconfitta, con 33 gol segnati e 16 subiti.

Situazione opposta per il Lecce, che sta vivendo un avvio di 2026 particolarmente complicato. I giallorossi hanno raccolto appena un punto nelle ultime quattro partite, e la sconfitta per 1-0 contro l’Inter di mercoledì ha confermato le difficoltà del momento. La squadra salentina si trova ora al diciassettesimo posto con 17 punti ( 4 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte), appena tre lunghezze sopra la zona retrocessione, dove la Fiorentina sta iniziando a risalire. Anche il rendimento esterno non aiuta: nelle ultime quattro trasferte sono arrivati tre ko e un pareggio, segnale di una fragilità che dovrà essere superata per evitare di restare invischiati nella lotta salvezza. Il bilancio reti parla chiaro: 13 gol fatti e 28 subiti.

COME ARRIVA IL MILAN – Il Milan di Massimiliano Allegri dovrebbe presentarsi con il 3-5-2, affidando la porta a Maignan e schierando una difesa composta da Tomori, Gabbia e De Winter. Sulle fasce agiranno Saelemaekers e Bartesaghi, mentre in mezzo al campo spazio a Loftus-Cheek, Jashari e Rabiot, chiamati a dare ritmo e solidità alla manovra. In attacco confermata la coppia formata da Leao e Pulisic, una combinazione di velocità, tecnica e imprevedibilità. Nessuno squalificato per i rossoneri, mentre restano indisponibili Fullkrug e Gimenez.

COME ARRIVA IL LECCE – Il Lecce di Eusebio Di Francesco dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1, con Falcone tra i pali e una linea difensiva composta da Perez, Siebert, Tiago Gabriel e Gallo. In mediana agirà la coppia formata da Ramadani e Coulibaly, mentre sulla trequarti spazio a Pierotti, Gandelman e Banda, incaricati di supportare l’unica punta Stulic. Tra i salentini mancherà Gaspar per squalifica, mentre non saranno disponibili Berisha, Fruchtl e Pierret.

Probabili formazioni di Milan-Lecce

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic.Allenatore: Allegri

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Perez, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. Allenatore: Di Francesco

Dove vedere la partita in TV e streaming

