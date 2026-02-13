Pisa-Milan: cronaca diretta e risultato in tempo reale

Diretta Pisa-Milan di Venerdì 13 febbraio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

PISA- Venerdì 13 febbraio, alle 20.45, alla Cetilar Arena-Romeo Anconetani, andrà in scena Pisa-Milan, anticipo della venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Il Pisa arriva alla sfida contro con il peso di un pareggio che ha lasciato più amaro che sollievo. Lo 0-0 contro il Verona, fanalino di coda, ha permesso ai nerazzurri di superarlo in classifica solo grazie alla differenza reti, ma non ha cambiato la sostanza: la squadra è penultima con 15 punti, frutto di una sola vittoria, dodici sconfitte e undici pareggi. I gol segnati sono appena 19, quelli subiti 40.

Per Oscar Hiljemark, al debutto sulla panchina toscana, non è stato l’esordio sperato. La striscia senza vittorie si è allungata a tredici partite e l’unico successo in Serie A risale ormai a novembre. La salvezza dista sei punti e il margine d’errore è sempre più sottile.

Il Milan, invece, arriva dal convincente 3-0 rifilato al Bologna. I rossoneri restano a otto lunghezze dall’Inter capolista, ma con una partita in meno che recupereranno il 18 febbraio contro il Como. La squadra di Allegri è seconda con 50 punti, frutto di quattordici vittorie, otto pareggi e tre sconfitte, con 48 gol segnati e 17 subiti.

All’andata, lo scorso 24 dicembre, finì 2-2.

Cronaca della partita

Allegri alla vigilia

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, alla vigilia del match ha sottolineato come il Pisa, in questo momento, stia disputando ottime partite, soprattutto tra le mura amiche, dove riesce a creare molto e a restare dentro il match fino all’ultimo minuto. Ha spiegato che servirà grande attenzione, in particolare sulle palle inattive, uno dei punti di forza dei toscani.

Guardando al calendario, ha ricordato che prima del derby la squadra affronterà Pisa, Cremonese e Parma, avversarie contro le quali, all’andata, erano arrivati appena due punti. Nel girone di ritorno, ha ribadito, ogni punto pesa molto di più, e questo turno assume un valore ancora maggiore perché le altre squadre in zona Champions saranno impegnate in scontri diretti.

Ha ammesso che non sarà una partita semplice, ma ha anche evidenziato come il Milan abbia l’occasione di compiere un altro passo verso l’obiettivo stagionale: la qualificazione alla Champions League. Per tornare da Pisa soddisfatti, ha concluso, servirà fare risultato, e per fare risultato sarà indispensabile offrire una prestazione di livello.

L’arbitro

La direzione di gara è affidata a Michael Fabbri di Ravenna, assistito da Davide Imperiale e Matteo Passeri. Quarto ufficiale Marco Piccinini, al VAR Gianluca Aureliano e all’AVAR Marco Serra.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL PISA – Hiljemark dovrebbe confermare il 3-4-3. In porta ci sarà Scuffet, con Bozhinov, Caracciolo e Canestrelli a comporre la linea difensiva. A centrocampo spazio a Ismael Touré, Loyola, Aebischer e Angori, mentre il tridente offensivo dovrebbe essere formato da Moreo, Durosinmi e Matteo Tramoni. Marin è squalificato, mentre Albiol, Vural e Denoon restano indisponibili.

COME ARRIVA IL MILAN – Allegri dovrebbe rispondere con il 3-5-2. Davanti a Maignan agiranno Tomori, Gabbia e Pavlovic. Sulle fasce sono favoriti Athekame e Bartesaghi, con Fofana, Modric e Rabiot a comporre il cuore del centrocampo. In attacco, confermata la coppia Loftus-Cheek e Nkunku. Giménez e Saelemaekers non saranno della partita per infortunio.

Probabili formazioni di Pisa-Milan

PISA (3-4-3): Scuffet; Bozhinov, Caracciolo, Canestrelli; Is. Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Moreo, Durosinmi, M. Tramoni. Allenatore: Hiljemark

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku. Allenatore: Allegri

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: