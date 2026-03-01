Le partite di oggi, domenica 1 marzo 2026: Roma-Juve e Arsenal-Chelsea

Elenco delle partite previste per oggi, domenica 1 marzo 2026: la 27esima di Serie A avanza anche con Sassuolo-Atalanta e Toro-Lazio, i Gunners per aggiudicarsi il super derby di Londra e fare un ulteriore scatto per il titolo

Si volta pagina senza cambiare abitudini. Inizierà infatti un nuovo mese quest’oggi domenica 1 marzo, e si partirà subito forte col week end che metterà sul piatto due big match, entrambi destinati ad incidere inevitabilmente sui piani alti della classifica di Serie A e di Premier League. Sfide di cartello e non solo troveranno però un degno primo piano anche in Serie B, in Serie C e nei top campionati continentali, insomma la classica routine domenicale. Diamo inizio alla rassegna.

Cosa ci attenderà nei 4 match domenicali di Serie A

4 anche stavolta i match della domenica che daranno ulteriore impulso alla 27esima di Serie A: Cremonese-Milan, Sassuolo-Atalanta, Torino-Lazio e la super sfida Roma-Juventus, quest’ultima di scena alle ore 20.45, le altre 3 invece rispettivamente alle 12.30, alle 15 e alle 18. Consueto recap generale su situazioni di classifica, momenti di forma e obiettivi in ballo. Innanzitutto sarà vera e propria gara della verità quella dello Zini tra Cremonese e Milan. Se infatti i grigiorossi non avranno altra strada che i 3 punti pieni, eventualmente i primi del 2026, per scacciare uno spettro retrocessione ormai sembre più incombente, anche il Diavolo dovrà per forza di cose riscattarsi dallo scivolone casalingo col Parma.

E ciò sia per ritardare il più possibile la vittoria dello scudetto dei cugini dell’Inter, che per blindare definitivamente la seconda piazza, quella utile sia per il pass per la Champions che per la partecipazione alla Supercoppa. A far da monito ai rossoneri c’è però lo “scherzetto” giocato all’andata a San Siro proprio dalla squadra di Nicola. Dalla sconfitta dell’esordio ad una rimonta esaltante, la stessa che sta compiendo l’Atalanta in ottica Coppa Campioni dall’arrivo in panchina di Palladino. Anche in tal caso fu curiosamente decisiva per il suo avvento l’ultima sconfitta della gestione Juric per 0-3 proprio contro il Sassuolo, squadra in attesa solo della matematica per brindare alla permanenza in massima serie.

A separare la Dea dalla clamorosa impresa appena 5 lunghezze dal quarto posto della Roma, quest’ultima a propria volta attesa da uno spereggio Champions a tutti gli effetti contro la Juventus, formazione in ritardo di una sola lunghezza dai giallorossi e reduce da un periodo turbolento in termini di risultati e polemiche arbitrali, peraltro culminato in settimana con l’estromissione dal percorso europeo. Incrocio salvezza da non fallire pure quello a cui sarà chiamato il Toro. In casa granata ha tenuto banco negli ultimi giorni l’esonero di Baroni in favore di D’Aversa. Una mossa a dir poco disperata per cercare di scuotere l’ambiente e di riportarsi a distanza del baratro retrocessione, ora a meno 3. Un test e poco più invece per una Lazio consapevole di non poter più raggiungere l’Europa tramite il campionato e perciò già proiettata alla semifinale di Coppa Italia di mercoledì contro l’Atalanta.

Il recap sulla zona di vertice di Serie B

Punti che scottano per la promozione diretta in ballo quindi in due delle tre gare conclusive della 27esima di Serie B. Frosinone e Palermo le dirette interessate, rispettivamente terza e quarta della classe, la prima ospite alle 15 di un Catanzaro in serie positiva da 4 turni e lanciatissimo in zona play off, la seconda invece del fanalino di coda Pescara, sempre allo stesso orario dell’incontro precedente. In evidenza alle 17.15 pure Mantova-Carrarese.

Scontri diretti per la promozione diretta a brillare in Serie C

29esima di Serie C nel mirino, con i soli Gironi B e C protagonisti tra le 12.30 e le 17.30. Poco meno di dieci giornate alla conclusione della regular season e perciò il Ravenna avrà di fatto l’ultima chance di riaprire il torneo in caso di affermazione nello scontro diretto per la promozione con la capolista Arezzo, ad oggi in Serie B grazie al virtuale più 7 sui rivali romagnoli.

Quarto posto play off in palio quindi in Ternana-Campobasso, col resto del programma perfezionato da Bra-Pianese, Vis Pesaro-Pontedera e Guidonia-Gubbio. Serie cadetta più vicina anche per il Benevento nel Gruppo C, con i giallorossi che proveranno a fare il loro dovere in quel di Potenza, con l’augurio che i corregionali della Salernitana facciano altrettanto col Catania, la prima inseguitrice dei sanniti. In palinsesto spazio pure a Siracusa-Catania, a Cosenza-Sorrento, a Giugliano-Latina e a Monopoli-Crotone. Per chi invece volesse, saranno come al solito gustabili anche i tornei della Serie D, della Serie A Femminile e del Campionato Primavera 1.

Come procederà in Premier il testa a testa per il titolo tra Arsenal e City?

Dei top 5 campionati europei, prenderemo subito in considerazione la 28esima di Premier League. Pomeriggio di fuoco alle 17.30 col super derby londinese Arsenal-Chelsea. Da un lato le speranze dei Gunners di resistere nel testa a testa con il Manchester City per il titolo, dall’altro quelle dei Blues di non perdere di vista il quarto posto Champions del Manchester United, a propria volta impegnato alle 15 in casa col Crystal Palace. In programma alle 15 pure Brighton-Nottingham Forest e un altro derby di Londra: Fulham-Tottenham.

Spazio alla 26esima di Liga, dove il Betis, tra quelle più su in graduatoria, affronterà alle 18.30 il Siviglia per blindare quasi definitivamente la quinta piazza e regalarsi un finale di stagione in cui poter coltivare il sogno Champions. Dalle 14 alle 21 si giocheranno poi anche Elche-Espanyol, Valencia-Osasuna e Girona-Celta Vigo.

Dopo la trepidazione di ieri per il rocambolesco Der Klassiker, sarà invece una giornata di sostanziale calma in Bundesliga, dove dalle 15.30 alle 19.30 si disputeranno Stoccarda-Wolfsburg, Eintracht Francoforte-Friburgo e Amburgo-RB Lipsia.

Paris FC-Nizza, Lilla-Nantes, Lorient-Auxerre, Metz-Brest e un incandescente Olympique Marsiglia-Lione invece i 5 match della domenica di Ligue 1, accompagnati da un identico programma numerico di Eredivisie olandese. Copia e incolla in nottata per l’ottava giornata della Fase Apertura di Primera Divisiòn argentina.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SERIE A

12:30

15:00

18:00

20:45

Roma-Juventus

SERIE B

15:00

17:15

Mantova-Carrarese

SERIE C

12:30

14:30

17:30

Arezzo-Ravenna

Guidonia-Gubbio

Ternana-Campobasso

SERIE D

14:30

Ancona-Maceratese

Chievo-Sondrio

Milan Futuro-Folgore Caratese

Ostiamare-Castelfidardo

Poggibonsi-Grosseto

Sammaurese-Teramo

Scafatese-Flaminia

Vibonese-Savoia

15:00

Castrumfavara-Messina

Nissa-Igea Virtus

Paganese-Barletta

Programma delle partite del 1 marzo 2026

AUSTRIA: BUNDESLIGA

Altach – SK Rapid 17:00

Austria Vienna – LASK 17:00

BW Linz – Tirol 17:00

Grazer – Ried 17:00

Salzburg – Hartberg 17:00

Wolfsberger – Sturm Graz 17:00

BELGIO: JUPILER LEAGUE

Genk – Gent 13:30

Westerlo – Royale Union SG 16:00

Charleroi – Club Brugge 18:30

Cercle Brugge – Dender 19:15

CROAZIA: HNL

Rijeka – Lok. Zagreb 15:00

Din. Zagabria – Gorica 17:15

DANIMARCA: SUPERLIGA

FC Copenhagen – Randers 17:00

Fredericia – Silkeborg 17:00

Midtjylland – Brondby 17:00

Sonderjyske – Odense 17:00

Vejle – Aarhus 17:00

Viborg – Nordsjaelland 17:00

EGITTO: PREMIER LEAGUE

Enppi – Al Masry 20:30

Modern Sport – Petrojet 20:30

National Bank Egypt – Smouha 20:30

Pyramids – Zamalek 20:30

FRANCIA: LIGUE 1

Paris FC – Nizza 15:00

Lilla – Nantes 17:15

Lorient – Auxerre 17:15

Metz – Brest 17:15

Marsiglia – Lione 20:45

GERMANIA: 2. BUNDESLIGA

Braunschweig – Munster 13:30

Hertha – Norimberga 13:30

Magdeburg – Karlsruher 13:30

GERMANIA: BUNDESLIGA

Stoccarda – Wolfsburg 15:30

Francoforte – Friburgo 17:30

Amburgo – RB Lipsia 19:30

GRECIA: SUPER LEAGUE

Panserraikos – Olympiakos 15:00

Volos – AEK 16:30

PAOK – Asteras T. 18:00

Panathinaikos – Aris 19:00

INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Brighton – Nottingham 15:00

Fulham – Tottenham 15:00

Manchester Utd – Crystal Palace 15:00

Arsenal – Chelsea 17:30

ITALIA: PRIMAVERA 1

Roma U20 – Milan U20 11:00

Inter U20 – Atalanta U20 15:00

ITALIA: PRIMAVERA 2

Reggiana U19 – Südtirol U19 14:30

ITALIA: SERIE A

Cremonese – Milan 12:30

Sassuolo – Atalanta 15:00

Torino – Lazio 18:00

Roma – Juventus 20:45

ITALIA: SERIE B

Catanzaro – Frosinone 15:00

Pescara – Palermo 15:00

Mantova – Carrarese 17:15

ITALIA: SERIE C – GIRONE B

Bra – Pianese 14:30

Vis Pesaro – Pontedera 14:30

Arezzo – Ravenna 17:30

Guidonia – Gubbio 17:30

Ternana – Campobasso 17:30

ITALIA: SERIE C – GIRONE C

Potenza – Benevento 12:30

Siracusa – Casertana 12:30

Cosenza – Sorrento 14:30

Giugliano – Latina 14:30

Monopoli – Crotone 14:30

Salernitana – Catania 14:30

ITALIA: SERIE D – GIRONE A

Celle Varazze – NovaRomentin 14:30

Club Milano – Valenzana 14:30

Derthona FbC – AS Biellese 14:30

Imperia – Chisola 14:30

Ligorna – Gozzano 14:30

Saluzzo – Cairese 14:30

Varese FC – Vado 14:30

Sanremese – Asti 15:00

ITALIA: SERIE D – GIRONE B

Caldiero Terme – Oltrepo 14:30

Castellanzese – Vogherese 14:30

Chievo – Sondrio 14:30

Ciserano-Bergamo – Real Calepina 14:30

Leon – Villa Valle 14:30

Milan U23 – Folgore Caratese 14:30

Pavia – Varesina 14:30

Scanzorosciate – Breno 14:30

USD Casatese – Brusaporto 14:30

ITALIA: SERIE D – GIRONE C

Altavilla – Brian Lignano 14:30

Conegliano – Bassano 14:30

Este – Portogruaro 14:30

FC Obermais – Calvi Noale 14:30

Luparense – Legnago Salus 14:30

Mestre – Adriese 14:30

Vigasio – Cjarlins Muzane 14:30

San Luigi – Campodarsego 15:00

ITALIA: SERIE D – GIRONE D

Cittadella Vis Modena – Tropical Coriano 14:30

Desenzano – Crema 14:30

Imolese – Trevigliese 14:30

Piacenza – Tuttocuoio 14:30

Pro Palazzolo – Lentigione 14:30

Rovato Vertovese – Pro Sesto 14:30

Sangiuliano City – Sant’Angelo 14:30

Sasso Marconi – Correggese 14:30

ITALIA: SERIE D – GIRONE E

Cannara – Prato 14:30

Follonica Gavorrano – Seravezza Pozzi 14:30

Orvietana – Camaiore 14:30

Poggibonsi – Grosseto 14:30

Scandicci – Montevarchi 14:30

Siena – Ghiviborgo 14:30

Tau – Trestina 14:30

Terranuova Traiana – Foligno 14:30

Vivi Altotevere – San Donato 14:30

ITALIA: SERIE D – GIRONE F

Ancona – Maceratese 14:30

Atletico Ascoli – Chieti 14:30

L’Aquila – Sora 14:30

Notaresco Calcio – Fossombrone 14:30

Ostiamare – Castelfidardo 14:30

Recanatese – Unipomezia 14:30

Sammaurese – Teramo 14:30

San Marino Calcio – Giulianova 14:30

Termoli – Vigor Senigallia 14:30

ITALIA: SERIE D – GIRONE G

Albalonga – Valmontone 14:30

Anzio Calcio 1924 – Atl. Lodigiani 14:30

Montespaccato – Cassino 14:30

Nocerina – Real Monterotondo 14:30

Olbia – Budoni 14:30

Scafatese – Flaminia 14:30

Trastevere Calcio – Latte Dolce 15:00

ITALIA: SERIE D – GIRONE H

Afragolese – Acerrana 14:30

SS Nola 1925 – Francavilla 14:30

A.C Nardò – Fidelis Andria 15:00

Citta di Fasano – Sarnese 15:00

Gravina – Pompei 15:00

Heraclea – Virtus Francavilla 15:00

Martina Calcio – Ferrandina 15:00

Paganese – Barletta 15:00

Real Normanna – Manfredonia 15:00

ITALIA: SERIE D – GIRONE I

Gelbison – Vigor Lamezia 14:30

Paternò – AS Acireale 14:30

Vibonese – Savoia 14:30

Castrumfavara – ACR Messina 15:00

Enna – Gela 15:00

Milazzo – USD Ragusa 15:00

Nissa – Igea Virtus 15:00

Sambiase – Athletic Palermo 15:00

MAROCCO: BOTOLA PRO

Agadir – Raja Casablanca 23:00

FUS Rabat – Renaissance Zemamra 23:00

Wydad AC – Berkane 23:00

OLANDA: EREDIVISIE

Zwolle – Ajax 12:15

FC Volendam – Groningen 14:30

Twente – Feyenoord 14:30

Utrecht – Alkmaar 16:45

Excelsior – G.A. Eagles 20:00

PERU: LIGA 1 – APERTURA

Sport Boys – Moquegua 01:00

Comerciantes Unidos – Grau 19:00

Juan Pablo II – Cusco 21:30

POLONIA: EKSTRAKLASA

Termalica B-B. – Radomiak Radom 12:15

Jagiellonia – Legia 14:45

Lech – Rakow 17:30

PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Tondela – Santa Clara 16:30

Casa Pia – Moreirense 19:00

Rio Ave – Famalicao 21:30

ROMANIA: SUPERLIGA

Petrolul – Csikszereda M. Ciuc 14:45

Din. Bucuresti – FC Arges 17:00

UTA Arad – FCSB 20:00

SCOZIA: PREMIERSHIP

Rangers – Celtic 13:00

SERBIA: SUPER LIGA

Radnicki Nis – Javor 13:00

Napredak – Sp. Subotica 15:30

Radnicki 1923 – Stella Rossa 17:00

SPAGNA: LALIGA

Elche – Espanyol 14:00

Valencia – Osasuna 16:15

Betis – Siviglia 18:30

Girona – Celta Vigo 21:00

SVIZZERA: SUPER LEAGUE

Lausanne – Basilea 14:00

Grasshoppers – Lugano 16:30

Young Boys – Zurigo 16:30

TURCHIA: SUPER LIG

Genclerbirligi – Kayserispor 14:00

Antalyaspor – Fenerbahce 18:00

Samsunspor – Gaziantep 18:00

UCRAINA: PREMIER LEAGUE

Kryvbas – Zorya 12:00

Obolon – Rukh Lviv 14:30

Karpaty Lviv – Kolos Kovalivka 17:00