Cosenza-Sorrento: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta di Cosenza-Sorrento di Domenica 1° marzo 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C

COSENZA – Domenica 1° marzo 2026 allo stadio San Vito-Gigi Marulla andrà in scena Cosenza-Sorrento, gara valevole per la ventinovesima giornata del Girone C di Serie C 2025-2026: calcio d’inizio fissato per le ore 14:30. Da una parte, la formazione guidata da Antonio Buscè reduce da tre clean sheet dopo la pesante sconfitta di Giugliano (3-0) e dal pari di Caravaggio con l’Atalanta U23 dopo due vittorie. Dall’altro lato, invece, gli uomini di Cristian Serpini che non hanno ancora mai pareggiato nel 2026 e vengono dalla terza vittoria nelle ultime cinque partite ottenuta contro il Siracusa fanalino di coda (2-0).

I rossoblù, che davanti al proprio pubblico vantano il terzo miglior rendimento interno del campionato con 30 punti alle spalle di Benevento (38) e Catania (41), vanno a caccia della quarta vittoria casalinga consecutiva per tenere lontano le inseguitrici al quarto posto e sferrare l’assalto alla Salernitana terza distante tre lunghezze.

I rossoneri, invece, che lontano dalle mura amiche hanno raccolto tredici punti nelle ultime dieci giornate di campionato alternando da fine gennaio un successo a un ko, non hanno ancora vinto lontano dal ‘Viviani’ nel 2026 (quattro ko in altrettante occasioni senza segnare) e puntano anche al secondo successo consecutivo per allontanare ulteriormente la zona play-out e avvicinare quella play-off. Cosenza e Sorrento non si incontrano in Calabria dal 15 settembre 2013: finì 1-1 sempre in Serie C. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Deborah Bianchi della sezione di Prato coadiuvato dagli assistenti Luca Capriuolo di Bari e Angelo Tomasi di Lecce. Quarto Ufficiale: Domenico Mirabella di Napoli. Operatore al Football Video Support: Luca Marucci di Rossano.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI COSENZA-SORRENTO]

Le parole di Antonio Buscè

“Sappiamo di affrontare una squadra importante con elementi di livello. Bisogna stare attenti e prestareavere massima concentrazione. E la squadra ha dimostrato di averla nelle ultime tre partite fatte. La strada è quella, non ci inventiamo nulla. La parte mentale è quella più importante nei giocatori. Quando hai concentrazione, cattiveria, volontà nel portare a casa un risultato importante, lavorando da squadra e non da singolo. Il singolo emerge, si esalta, se c’è un gruppo che lavora in un’unica direzione. Non dobbiamo perdere quindi la fame delle ultime tre partite nel voler portare a casa un risultato positivo”.

Presentazione del match

QUI COSENZA – Tra i pali Pompei, al centro della difesa Caporale e Dametto con Ferrara e Cannavò ai lati. A centrocampo prenderanno posto Palmieri, Langella e Contiliano con Emmausso e Garritano alle spalle di Beretta.

QUI SORRENTO – A difesa di Del Sorbo ci saranno Fusco, Solcia e Colombini. Sulle corsie esterne agiranno Crecco e Paglino con Cuccurullo e Cangianiello in mezzo al campo. In avanti spazio a D’Ursi e Ricci alle spalle di Sabbatani.

Le probabili formazioni di Cosenza-Sorrento

COSENZA (4-3-2-1): Pompei; Ferrara, Caporale, Dametto, Ciotti; Palmieri, Langella, Contiliano; Emmausso, Garritano; Beretta. Allenatore: Antonio Buscè.

SORRENTO (3-4-2-1): Del Sorbo; Fusco, Solcia, Colombini; Crecco, Cuccurullo, Cangianiello, Paglino; D’Ursi, Ricci; Sabbatani. Allenatore: Cristian Serpini.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Cosenza-Sorrento, gara valida per la ventinovesima giornata del Girone C di Serie C, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky. Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali.